Stare de alertă maximă după atacul din New Orleans şi explozia din Las Vegas. Ianuarie este o lună plină de evenimente în SUA

Reprezentanţii forţelor de ordine din oraşele americane au întărit securitatea joi, după ce un atac mortal în New Orleans şi o explozie în faţa unui hotel Trump din Las Vegas au stârnit temeri cu privire la alte ameninţări într-o lună plină de evenimente publice la scară largă, relatează Reuters.

Poliţia din Washington, unde la 9 ianuarie vor avea loc funeraliile de stat ale fostului preşedinte Jimmy Carter, apoi, la 20 ianuarie, învestirea în funcţie a preşedintelui ales Donald Trump, a afirmat într-un comunicat că a sporit securitatea în tot oraşul „în lumina evenimentelor recente”, explicând comunităţii că va observa o prezenţă sporită a poliţiei.

Republicanul Trump urmează, de asemenea, să organizeze un „miting al victoriei” la Capital One Arena din Washington pe 19 ianuarie, cu o zi înainte de învestire, scrie news.ro.

Miercuri seară, în timp ce fanii ajungeau la un meci de baschet al echipei Washington Wizards la arenă, barierele pentru vehicule închiseseră o stradă adiacentă, o măsură de securitate care nu se întâlneşte de obicei înaintea meciurilor de acasă ale echipei din NBA.

De asemenea, victoria lui Trump în alegerile prezidenţiale din 5 noiembrie urmează să fie certificată de Congresul SUA pe 6 ianuarie - o dată cu rezonanţă, pentru că se împlinesc patru ani de la atacul asupra sediului Congresului SUA de către susţinătorii lui Trump la aceeaşi ceremonie din 2021. Pentru prima dată, ceremonia a fost desemnată „eveniment naţional special de securitate”, o decizie luată înainte de atacul din New Orleans. Această desemnare înseamnă că Secret Service va prelua rolul principal de securitate, a declarat agenţia pentru Reuters. „Vom continua să colaborăm cu partenerii noştri federali, de stat şi locali din domeniul de aplicare a legii pentru a evalua peisajul ameninţărilor în continuă schimbare şi ne vom ajusta planurile de securitate în funcţie de necesităţi”, a declarat Matthew Young, purtător de cuvânt al U.S. Secret Service.

Ancheta cu privire la motivele care au determinat un veteran al armatei americane care purta un steag al Statului Islamic pe camionul său să intre într-o mulţime de petrecăreţi de Anul Nou în New Orleans a continuat, în timp ce autorităţile au consolidat securitatea înaintea meciului de fotbal american Sugar Bowl, care se va juca la mai puţin de un kilometru de locul dezastrului de miercuri. Cel puţin 15 persoane, inclusiv suspectul, au fost ucise în atac.

Oficialii FBI au declarat că sunt în căutarea unor legături între atacul din New Orleans şi un incident separat petrecut miercuri, în care un camion Tesla Cybertruck plin cu canistre de benzină şi artificii a explodat în faţa hotelului Trump International din Las Vegas.

Biroul FBI de la Washington a declarat că, deşi nu deţine informaţii care să lege vreo ameninţare locală de atacul din New Orleans, face schimb de informaţii cu alte agenţii de aplicare a legii pentru a dezamorsa potenţiale ameninţări.

MĂSURI SPORITE DE SECURITATE ŞI ÎN ALTE ORAŞE

Miercuri, guvernatorul statului Louisiana, Jeff Landry, a declarat stare de urgenţă în Orleans Parish înaintea meciului de fotbal Super Bowl din 9 februarie şi a Mardi Gras. Autorităţile au declarat joi că măsura guvernatorului va permite ca resurse suplimentare să rămână în oraş până la sfârşitul Mardi Gras, pe 4 martie.

Preşedintele Consiliului municipal din New Orleans, Helena Moreno, a spus că perimetrul de securitate din jurul Superdome, unde urma să înceapă meciul Sugar Bowl joi după-amiază, a fost extins cu baricade umplute cu apă. Stadionul a fost verificat de mai multe ori cu câini care detectează bombe.

Meciul a fost amânat miercuri pentru joi după atacul cu camionul.

„Nivelul de resurse şi de securitate este, după părerea mea, fără precedent”, a declarat Moreno. Aceasta a inclus 100 de membri ai Gărzii Naţionale şi oficiali de aplicare a legii din mai multe agenţii, a arătat ea.

În New York, în jurul Penn Station, o gară importantă, erau mai mulţi poliţişti decât de obicei, iar drumurile din apropiere erau închise.

Primarul oraşului, Eric Adams, a declarat pe reţelele sociale că, după atacul din New Orleans, Departamentul de Poliţie din New York a sporit securitatea în mai multe locaţii, inclusiv la Trump Tower şi în Times Square. În ciuda lipsei unor ameninţări credibile, „suntem în alertă”, a scris Adams.

„NYPD a monitorizat îndeaproape evenimentele recente din New Orleans şi s-a coordonat cu partenerii federali şi regionali. Nu am identificat nicio ameninţare specifică/credibilă sau vreo legătură cu oraşul New York în acest moment”, a transmis poliţia din New York.

În timpul unei conferinţe de presă, joi, locotenentul Crystal Fletcher de la Departamentul de Poliţie Charlotte-Mecklenburg din Carolina de Nord a declarat reporterilor că va exista o „prezenţă sporită de securitate” la meciul de fotbal universitar Mayo Bowl al echipei Duke, care va avea loc vineri în Charlotte. Ea a refuzat să ofere detalii.