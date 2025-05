Secretarul apărării introduce noi restricții pentru presă. Jurnaliștii vor avea acces în clădirea Pentagonului doar însoțiți

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a dispus vineri ca jurnaliştii să fie însoţiţi oficial în mare parte din clădirea Pentagonului, în cea mai recentă serie de restricţii impuse presei de administraţia Trump, relatează Reuters.

Măsurile, care intră în vigoare imediat, interzic accesul reporterilor acreditaţi în cea mai mare parte a sediului Departamentului Apărării din Arlington, Virginia, cu excepţia cazurilor în care au o aprobare oficială şi un însoţitor, potrivit news.ro.

„Deşi Departamentul rămâne angajat faţă de transparenţă, are în egală măsură obligaţia de a proteja informaţiile clasificate (CSNI) şi informaţiile sensibile – a căror divulgare neautorizată ar putea pune în pericol vieţile membrilor Forţelor Armate ale SUA”, a afirmat Hegseth într-un memorandum.

„Anticipăm, de asemenea, un anunţ viitor privind măsuri suplimentare de securitate şi o supraveghere sporită asupra eliberării legitimaţiilor,” se arată în memorandum.

El a numit protejarea informaţiilor clasificate de interes naţional şi a securităţii operaţionale „un imperativ de neclintit pentru Departament”.

Asociaţia Presei de la Pentagon, o organizaţie de membri care reprezintă interesele grupului de jurnalişti care relatează despre activitatea armatei americane, a declarat că noile reguli par a fi „un atac direct asupra libertăţii presei.”

„Decizia ar fi susţinută de preocupări legate de securitatea operaţională. Însă Corpul de Presă al Pentagonului a avut acces, timp de decenii, la spaţii neprotejate, neclasificate, în Pentagon, atât sub administraţii republicane, cât şi democrate, inclusiv după atacurile din 11 septembrie 2001, fără nicio îngrijorare privind securitatea operaţională (OP-SEC) din partea conducerii Departamentului Apărării,” se arată în declaraţie.

Ordinul emis vineri de Hegseth impune, de asemenea, membrilor corpului de presă al Pentagonului să recunoască responsabilitatea de a proteja informaţiile naţionale clasificate şi sensibile şi prevede că li se vor emite noi legitimaţii care îi identifică mai clar ca membri ai presei.

Pentagonul nu a răspuns imediat solicitării Reuters de a comenta declaraţia asociaţiei presei.

Administrația Trump, afectată de scandaluri privind scurgeri de informații

De când preşedintele Donald Trump a revenit la putere în ianuarie, Pentagonul a demarat o anchetă privind scurgerile de informaţii care au dus la plasarea a trei oficiali în concediu administrativ.

De asemenea, a cerut organizaţiilor media tradiţionale, inclusiv New York Times, Washington Post, CNN şi NBC News, să elibereze spaţiile lor de birouri din Pentagon într-un nou sistem de rotaţie care a adus alte publicaţii, inclusiv unele în general prietenoase cu administraţia Trump, precum New York Post, Breitbart, Daily Caller şi One America News Network. Administraţia Trump afirmă că această măsură are scopul de a oferi altor instituţii media oportunitatea de a relata ca membri rezidenţi ai corpului de presă.

De asemenea, administraţia Trump a folosit teste cu detectorul de minciuni pentru a investiga scurgerile de informaţii neclasificate, iar unor oficiali din Departamentul pentru Securitate Internă li s-a spus că pot fi concediaţi dacă refuză poligraful, a relatat Reuters vineri. Casa Albă afirmă că Trump nu va tolera scurgerile de informaţii către presă şi că angajaţii federali care fac acest lucru trebuie să fie traşi la răspundere.