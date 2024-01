Scene terifiante în Deșertul Mojave: au fost găsite 6 cadavre ciuruite de gloanțe. Imaginile par desprinse dintr-un film de groază VIDEO

Șase cadavre ciuruite de gloanțe au fost descoperite în deșertul Mojave, joi dimineață, în deșertul Californiei. Imaginile înspăimântătoare par desprinse dintr-un film de groază. La locul crimei au fost găsite și două mașini abandonate - un SUV albastru și o dubă albă.

Poliția caută informații cu privire la crime și până acum nu a făcut publice informații despre victime, relatează Sky News.

Șase persoane au fost găsite decedate în deșertul Mojave din sudul Californiei, într-o scenă care amintește de filmul "No Country For Old Men".

Poliția investighează cine se află în spatele crimelor, după ce trei trupuri au fost găsite împrăștiate într-o zonă pustie din deșert, potrivit Departamentului șerifului din comitatul San Bernardino.

Ofițerii care au răspuns la un apel au descoperit cadavrele marți seară într-o zonă izolată din deșert, în afara autostrăzii 395. Zona se află în apropiere de El Mirage, la aproximativ 100 de kilometri nord-est de Los Angeles, a declarat presei purtătorul de cuvânt al șerifului, Mara Rodriguez. Până în prezent, nicio informație despre persoanele decedate nu a fost făcută publică.

Corpuri pline de sînge și cartușe în jurul lor

Oficialii au declarat că nu au fost încă stabilite cauza și modul în care a avut loc decesul, dar Victor Valley News Group a relatat că victimele au fost împușcate.

Inițial au fost raportate cinci cadavre, dar șeriful a declarat că rămășițele unei a șasea victime au fost găsite ulterior.

Postul de televiziune din Los Angeles, KTLA-TV, a declarat că imaginile aeriene de la fața locului au arătat mai multe corpuri pline de sânge, cu zeci de indicatoare de probe și cartușe în jurul lor.

Conform wikipedia.org, deșertul Mojave este situat la altitudine înaltă, majoritatea suprafeței deșertului aflându-se între 1000 m și 1800 m altitudine. În deșertul Mojave se află cel mai coborăt punct din emisfera vestică, Death Valley, cu o adâncime de 82 m sub nivelul mării. În nord-vestul deșertului se află masivul Tehachapi, iar la sudul său, orașul San Bernadino.