Protestatarii care denunță războiul din Fâșia Gaza au întrerupt-o pe Nancy Pelosi în timpul unei emisiuni televizate în direct VIDEO

Protestatarii au întrerupt marți seară transmisia în direct a emisiunii „The Late Late Show With Stephen Colbert” de la CBS, strigând de mai multe ori din balconul Teatrului Auditorium în timpul a două segmente cu fostul președinte al Camerei Reprezentanților Nancy Pelosi.

Pelosi a fost prezentă pentru a discuta despre Convenția Națională Democrată și despre noua sa carte, „The Art of Power”. După câteva minute din segmentul lui Colbert cu Pelosi, un protestatar a început să strige de sus în legătură cu războiul din Gaza.

Colbert s-a adresat persoanei respective și publicului, declarând: „Pentru cei care nu își dau seama, în public are loc un protest”, potrivit variety.com.

Apoi, gazda a cerut reclamă reclamă, în timp ce declara că plănuise să o întrebe pe Pelosi despre protestele și îngrijorările legate de Orientul Mijlociu. „Subiectul este despre Israel și Palestina și dacă aveți un loc, trebuie să mergem la pauza publicitară”, a spus Colbert. „Când ne întoarcem, voi pune următoarea întrebare pe care o aveam pe acest subiect”.

Conversația lui Colbert cu Pelosi a început cu o discuție despre implicarea ei în decizia președintelui Joe Biden de a se retrage din cursa prezidențială din 2024. Pelosi s-a împotrivit ideii de a fi etichetată drept „arhitectul” acestei alegeri și chiar a spus la început că nu l-a sunat deloc pe Biden.

Când au revenit, Colbert și-a încheiat mai întâi întrebările despre Biden și dacă este rar să vezi un lider care renunță la putere în acest fel.

„Să vorbim despre un alt aspect al puterii: Statele Unite își folosesc puterea în străinătate”, a spus el, revenind la întrebarea protestatarilor. „Așa cum am spus mai devreme, există un protestatar politic aici. Există o convenție politică în oraș, sunteți politician și protestele sunt firești. Oamenii protestează, chiar și în cadrul Partidului Democrat, există disensiuni cu privire la utilizarea adecvată a puterii americane, în special a puterii noastre protejate în străinătate, atât a puterii ferme, cât și a puterii soft. Dacă obiectivul este un viitor pașnic și prosper pentru israelieni și palestinieni, ce rol joacă Statele Unite?”

Răspunsul lui Pelosi s-a axat mai întâi pe istoricul actual și trecut al președintelui Biden în materie de politică externă. „Permiteți-mi să spun doar că acesta a fost un rol pe care președintele Biden l-a jucat foarte bine în anii în care a fost președinte al Comisiei pentru afaceri externe”, a spus Pelosi. „A fost senator pentru o lungă perioadă de timp, vicepreședinte și președinte. Așa că experiența sa la nivel global a fost uriașă.”

”Deci, da, am avut un angajament față de Israel. A fost în interesul nostru de securitate să facem acest lucru. Israelul a fost atacat de o organizație teroristă. Vrem ca ostaticii să fie eliberați. Dar nu vrem copii uciși în Gaza. Așa că trebuie să găsim o soluție. Și chiar acum, tocmai am aflat mai devreme că Israelul a fost de acord cu acordul de încetare a focului. Sperăm că și Hamas va fi de acord. Dar asta mă duce la punctul în care vă spun că războiul nu are niciun rol într-o societate civilizată. Trebuie să învățăm mai multe despre încredere și pace.”

În timpul părții finale a acestui răspuns, un membru al publicului a început să strige, repetându-și cuvintele: „Iar războiul nu are niciun rol într-o societate civilizată”, urmat de alte câteva strigăte ale altor membri ai publicului, la care Colbert a răspuns: „După cum puteți vedea din protestul continuu de aici, acest răspuns este nesatisfăcător pentru unii oameni. Doriți să răspundeți la ceea ce spun ei?”

Colbert s-a întors apoi spre protestatar și l-a întrebat dacă ar dori un răspuns la întrebarea sa, întrebându-l dacă ar „asculta” răspunsul lui Pelosi. Revenind la Pelosi, el i-a adresat apoi întrebarea: „Ei au spus că Statele Unite nu ar trebui să aibă niciun rol în furnizarea de arme Israelului pentru a ucide oamenii din Gaza. Asta este ceea ce spun ei”.

„Israelul are dreptul să se apere”, a spus Pelosi. „Dar cealaltă parte a problemei, care a fost atât de importantă pentru noi toți timp de mulți ani, este că trebuie să existe o soluție cu două state. Nu puteți avea pace dacă nu aveți o soluție cu două state. Israelul, un stat evreiesc democratic sigur în regiune. Iar palestinienii să aibă și ei propria lor țară, sigură. Dacă nu aveți o soluție cu două state, nu veți avea o rezolvare a acestei probleme”.

În acest moment, strigătele au crescut, iar Colbert le-a spus protestatarilor: „Vă rog să nu-mi întrerupeți invitatul”.

Colbert a încheiat apoi segmentul. „Doamnă Speaker, suntem o emisiune în direct și trebuie să plecăm în acest moment. Vă rugăm să reveniți și vom putea continua conversația.”

Pelosi a încercat apoi să schimbe subiectul, încheind: „Trebuie să spun, nu este minunat să fiu în Chicago?” Segmentul a intrat în publicitate la scurt timp după aceea. Nu au mai existat alte întreruperi în timpul emisiunii; conform informațiilor din interior, toți protestatarii au plecat de bunăvoie, iar problema a fost tratată pașnic.