Fosta congresmenă democrată Tulsi Gabbard și nominalizarea lui Donald Trump pentru postul de director al serviciilor naționale de informații a fost aclamată de aparatul media al Kremlinului, prin prisma viziunilor apropiate de Rusia, care au dat însă fiori oficialilor de informații, relatează New York Times.

Potrivit analiștilor și foștilor oficiali, Gabbard pare să împărtășească opiniile geopolitice ale Kremlinului, mai ales când vine vorba de exercitarea puterii militare americane.

„CIA și FBI tremură”, a scris vineri ziarul rus Komsomolskaia Pravda,, într-un portret strălucitor făcut lui Gabbard, menționând ca un aspect pozitiv faptul că ucrainenii o consideră „o agentă a statului rus”. Postul de televiziune de stat Rossiya-1 chiar a descris-o drept o „tovarășă” în cabinetului în formare al președintelui american ales Donald Trump.

Presa rusă a subliniat dorința fostei democrate de a îmbunătăți relațiile cu Moscova, potrivit FilterLabs, o firmă care analizează rețelele sociale, organizațiile de presă și alte postări pe internet în scopul de a monitoriza opiniile publicului din Rusia.

„Ea este, pentru Rusia, cea care întruchipează prin excelență schimbările pe care le sperau în SUA”, apreciază Jonathan Teubner, directorul executiv al FilterLabs.

Pe de altă parte, detractorii lui Trump a calificat această nominalizare drept periculoasă, cu potențialul de a periclita securitatea națională.

„Nominizarea lui Gabbard pentru funcția de director al informațiilor naționale este calea către inima lui Putin și transmite lumii că America sub Trump va fi mai degrabă aliatul Kremlinului decât un adversar”, a apreciat Ruth Ben-Ghiat, profesor de istorie la Universitatea din New York și autoarea volumului „Strongmen”, care îi are drept subiect pe liderii autoritari.

„Știu că Tulsi va aduce spiritul neînfricat care a definit ilustra ei carieră în comunitatea noastră de informații”, a spus Trump când a anunțat nominalizarea ei.

Dacă va fi confirmată, ea va avea responsabilitatea de a coordona chiar agenția care a monitorizat și a devoalat eforturile rusești de dezinformare și influență pe parcursul campaniei prezidențuale din 2024, notează NYT.

Ea se va confrunta probabil cu o luptă dificilă pentru confirmarea în Senat.

Printre membrii ambelor partide, sprijinul ei tacit pentru obiectivele de război ale Rusiei în Ucraina și reluarea dezinformării Kremlinului au suscitat îndoieli cu privire la oportunitatea numirii ei în fruntea agențiilor de informații, inclusiv responsabilitatea de a pregăti briefing-urile zilnice cu informații clasificate pentru viitorul președinte.

Pentru Gabbard, invitația de a se alătura administrației Trump reprezintă o evoluție politică uluitoare. În urmă cu doar patru ani, ea a candidat la nominalizarea pentru președinție a Partidului Democrat, deși în calitate de candidat anti-sistem, și apoi a susținut candidatura președintelui în exercițiu Joe Biden

De atunci, însă, ea s-a rupt de Partidul Democrat și a început să îmbrățișeze o viziune conspirativă asupra lumii și asupra puterii americane.

„Acest război și suferință ar fi putut fi evitate cu ușurință dacă administrația Biden/NATO ar fi recunoscut pur și simplu preocupările legitime de securitate ale Rusiei cu privire la aderarea Ucrainei la NATO, ceea ce ar însemna forțele SUA/NATO chiar la granița Rusiei”, scria ea pe Twitter, acum X, când a început războiul în februarie 2022.

O lună mai târziu, ea a postat un videoclip în care spunea că Statele Unite operează între 25 și 30 de laboratoare de cercetare biologică în Ucraina. Ea a acuzat administrația Biden că a acoperit faptul și a afirmat că acestea ar putea elibera agenți patogeni periculoși, deși nu a mers totuși până acolo încât să susțină că laboratoarele produc arme biologice, așa cum a susținut în mod fals Rusia.

Parcursul lui Tulsi Gabbard

Tulsi Gabbard, în vârstă de 43 de ani, are un fundal politic eclectic, exprimând poziții în care adesea stânga și dreapta se suprapun - cum ar fi în opoziția comună față de intervenția militară străină și o viziune de simpatie față de Rusia.

Ea a intrat în politică în Hawaii la 21 de ani și a lăsat impresia unei tinere politiciene talentate și carismatice, pe alocuri susținând convingeri ale dreptei de astăzi, luând poziții timpurii împotriva avortului și căsătoriei între persoanele de același sex, spre exemplu.

În 2003, s-a alăturat Gărzii Naționale din Hawaii și a servit în Irak în 2004 și 2005 în calitate de specialist într-o unitate medicală a Brigăzii 29 de Infanterie. După ce a participat la o instruire pentru ofițeri în Alabama, ea servit ca ofițer de poliție militară în Kuweit. A părăsit garda în 2020 pentru a se alătura aripii Army Reserve, unde continuă să servească cu gradul de locotenent colonel.

În interviuri, ea a citat serviciul său militar drept factor care a influențat opiniile politice despre exercitarea puterii militare americane.

În 2013, ea s-a opus planurilor în final anulate ale președintelui Barack Obama pentru atacuri aeriene împotriva Siriei. Ulterior, ea a criticat administrația pentru că nu a denunțat în mod corespunzător „extremiștii islamiști”. Ea a pus sub semnul întrebării dovezile care aratau că forțele siriene au folosit arme chimice într-un atac care a ucis zeci de oameni.

Disponibilitatea ei de a contesta instituția democrată i-a adus o invitație la Trump Tower în perioada de tranziție prezidențială din 2016.

De asemenea, a devenit atractivă pentru canalele de știri conservatoare, în special pentru Fox News și emisiunea lui Tucker Carlson. Într-o emisiune, cei doi au fost de acord că sprijinul SUA pentru rebelii sirieni care încearcă să-l răstoarne pe Assad îi ajuta pe terorişti – un interviu care a fost difuzat în timp ce Rusia bombarda rebelii sprijiniţi de SUA în numele combaterii terorismului.

„Realitatea este că aceste sancțiuni nu funcționează, indiferent dacă au fost introduse înainte, acum sau mai târziu”, a spus ea după invazia rusă în Ucraina. „Ceea ce știm în mod cert este că vor spori suferința și dificultățile pentru poporul american, iar aceasta este problemă cu administrația Biden”.

Aparițiile ei au fost preluate în mod regulat de mass-media de stat din Rusia, inclusiv de rețeaua internațională RT, care i-a promovat criticile și a lăudat-o în titluri precum „Tulsi Gabbard îndrăznește să conteste mașina de război a Washingtonului” și „Biden vrea schimbarea regimului în Rusia – fostă congresmană .”

În acest an, viziunea politică a lui Gabbard a devenit convergentă cu cea a lui Donald Trump. În octombrie, ea s-a alăturat Partidului Republican și a început campania electorală în spirjinul acestuia, prezentându-l drept un pacificator.

„Un vot pentru Donald Trump este un vot pentru un om care dorește să pună capăt războaielor, nu să le înceapă, și care a demonstrat deja că are curajul și tăria de a vorbi și lupta pentru pace”, a spus ea la mitingul lui Trump la Madison Square Garden, în preajma zilei alegerilor.