Motivele pentru care Trump refuză să impună sancțiuni Rusiei. Cum poate fi interpretată noua schimbare de poziție a SUA

Președintele american Donald Trump pare să fi abandonat o presupusă intenție de a se alătura eforturilor europene de a impune noi sancțiuni Rusiei, într-o nouă întorsătură de situație în ceea ce privește poziția SUA față de războiul din Ucraina, notează New York Times, care citează oficiali.

Trump le-a transmis în esență președintelui ucrainean Volodimir Zelenski și altor lideri europeni, după discuția telefonică pe care a avut-o cu Vladimir Putin, că Rusia și Ucraina vor trebui să găsească singure o soluție la război, la doar câteva zile după ce dăduse de înțeles că doar el și președintele rus au puterea de a negocia un acord de pace, scrie publicația americană.

Mai mult, pare să fi abandonat încă o dată propriile amenințări de a se alătura unei campanii de presiune inițiată de liderii europeni și care ar include noi sancțiuni împotriva Rusiei, potrivit a șase oficiali familiarizați cu discuția și care au oferit detalii sub rezerva anonimatului.

În sens mai larg, evoluțiile de luni i-au adus lui Putin exact ceea ce își dorea: nu doar încetarea presiunilor americane, ci și o potențială fisură în cadrul NATO între americani și aliații lor europeni tradiționali.

Într-o declarație pentru The New York Times, un oficial al Casei Albe a spus că eventuale sancțiuni suplimentare împotriva Rusiei ar crea obstacole pentru oportunitățile de afaceri, or președintele american dorește să maximizeze oportunitățile economice pentru americani.

Oficialii americani, inclusiv secretarul de stat Marco Rubio, au respins aceste critici, subliniind că actualele sancțiuni împotriva Rusiei, impuse în bună parte după invazia din 2022, rămân în vigoare, la fel și schimbul de informații cu Ucraina.

„Când Vladimir Putin s-a trezit în această dimineață, avea același set de sancțiuni pe care le-a avut de la începutul acestui conflict”, a declarat marți Rubio în fața Comisiei pentru Relații Externe a Senatului, adăugând că Ucraina primește în continuare arme de la Statele Unite și aliații săi.

Trump, a insistat el, „încearcă să pună capăt unui război sângeros și costisitor pe care niciuna dintre părți nu îl poate câștiga”.

Mesajul implicit al lui Trump

Totuși, subtextul apelului telefonic între Trump, Zelenski și liderii europeni este că epoca în care SUA sunt dispuse să consume energie pentru diplomație, să cheltuie pentru noi arme pentru Ucraina și să aplice noi sancțiuni economice împotriva Rusiei se apropie rapid de sfârșit. Mai mulți oficiali europeni au declarat că mesajul pe care l-au primit în urma acestei convorbiri telefonice a fost că nu ar trebui să se aștepte ca Statele Unite să li se alăture prea curând în a pune presiune financiară suplimentară asupra lui Putin.

În postările de pe rețelele de socializare din ultimele luni, Trump a amenințat episodic cu tarife și sancțiuni împotriva Rusiei dacă aceasta refuză accepte un armistițiu necondiționat de 30 de zile.

Dacă armistițiul nu este respectat, SUA și partenerii săi vor impune noi sancțiuni”, a scris el pe Truth Social pe 8 mai, după o convorbire cu Zelenski. El a reiterat această poziție într-o convorbire cu prim-ministrul britanic Keir Starmer, președintele francez Emmanuel Macron și cancelarul german Friedrich Merz, când aceștia, în urma unei călătorii la Kiev, au stabilit un termen limită pentru ca Putin să fie de acord cu un armistițiu.

Însă, după discuția telefonică de luni, aceste angajamente par să se fi evaporat. Președintele american a refuzat, atât ​​public, cât și în apelul său cu liderii europeni, să dea curs acestei amenințări, scrie NYT.

În comentariile sale publice, acesta a insinuat că apelul său cu Putin a dus la anumite progrese. Dar pentru ucraineni și europeni a fost cât se poate de limpede că liderul rus nu i-a făcut nicio concesie lui Trump în afară de a fi de acord cu negocierile. Or, Rusia face deja acest lucru, deși fără prea multă convingere, trimițând o echipă junior la Istanbul săptămâna trecută pentru discuții cu ucrainenii.

Un proces de pace care s-a complicat prea tare

rump promisese în timpul campaniei că va aduce pacea între Rusia și Ucraina în 24 de ore – prezentând-o ca pe o treabă ușoară pentru un negociator expert. De atunci, a descoperit că este mult mai dificil decât și-a imaginat, astfel că acum spune că a fost „un pic sarcastic” când a lansat acest calendar.

Frustrat de progresul lent și de intransigența lui Putin, Trump a reflectat public asupra retragerii din negocieri, dând de înțeles în postarea sa de luni că este nerăbdător să retragă Statele Unite din discuții și să treacă la încheierea de acorduri comerciale cu Rusia.

Condițiile pentru încheierea războiului, a anunțat Trump , „vor fi negociate între cele două părți, așa cum trebuie să fie, pentru doar că ele cunosc detaliile unor negocieri pe care nimeni altcineva nu le-ar înțelege”.

Apoi a făcut aluzie la ceea ce unii lideri europeni consideră a fi obiectivul său: normalizarea relațiilor dintre Washington și Moscova.

„Rusia dorește să facă COMERȚ la scară largă cu Statele Unite după ce această «baie de sânge» catastrofală se va termina și sunt de acord. Există o oportunitate extraordinară pentru Rusia de a crea un număr masiv de locuri de muncă și bogăție. Potențialul său este NELIMITAT.”

Nu este clar cum ar arăta normalizarea relațiilor. În primul mandat, Trump a ieșit din mai multe tratate majore de control al armelor cu Rusia, iar ultimul, Noul START, care limitează numărul de arme nucleare intercontinentale desfășurate de fiecare parte, expiră în februarie anul viitor.

Până acum, Trump și echipa sa de securitate națională au insistat că niciunul dintre aceste acorduri nu poate avea loc înainte de un acord de pace între Rusia și Ucraina.

Putin pare să fie conștient de dorința lui Trump de a face comerț și a orientat o mare parte din conversațiile lor către o posibilă relație economică, potrivit unor persoane informate asupra conținutului convorbirii telefonice de luni și de la începutul acestui an.

Marți, Marea Britanie a anunțat un nou val de sancțiuni împotriva sectoarelor militar, energetic și financiar al Rusiei, ca răspuns la atacurile cu drone rusești asupra orașelor ucrainene.

„Ultimele atacuri ale lui Putin arată încă o dată adevărata sa față”, a declarat secretarul britanic de externe, David Lammy, într-un comunicat. El l-a îndemnat pe Putin să accepte „imediat un armistițiu complet și necondiționat, astfel încât să poată avea loc discuții despre o pace justă și durabilă”.

Comunicatul de presă al guvernului britanic nu a menționat Statele Unite, anunțând în schimb că Uniunea Europeană se pregătește să „anunțe cel de-al 17-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, într-un efort coordonat de a asigura o pace justă și durabilă în Ucraina”.

Un oficial european de rang înalt, implicat în discuțiile cu ușile închise, a declarat că președintele american nu a părut niciodată cu adevărat interesat să se alăture sancțiunilor împotriva Rusiei în eventualitatea în care aceasta refuză să accepte armistițiul necondiționat. Amenințările sale, a spus oficialul, au părut în mare parte de formă; Statele Unite nu s-au alăturat elaborării unor noi sancțiuni majore.

Context

„Cred că există o șansă de a realiza ceva și, dacă faceți asta, ați putea înrăutăți mult situația”, a spus Trump, cu referire la introducerea a unor sancțiuni suplimentare. „Dar ar putea veni un moment în care asta se va întâmpla”, a adăugat el.

Într-o postare pe Truth Social după apel, Trump a scris că acordul de pace ar fi o „oportunitate extraordinară pentru Rusia de a crea un număr masiv de locuri de muncă și bogăție. Potențialul său este NELIMITAT”.

„De asemenea, Ucraina poate fi un mare beneficiar în domeniul comerțului, în procesul de reconstrucție a țării sale”, a adăugat el.

Pe 20 mai, Axios a relatat că liderii europeni păreau „surprinși” că Trump era „relativ mulțumit” de ceea ce a auzit de la Putin, în urma unei discuții, după conversația dintre Trump și Putin.

Întrebat despre posibile sancțiuni împotriva Rusiei, președintele SUA a spus că nu crede că este o idee bună, adăugând că Putin își dorește să încheie un acord cu Ucraina.