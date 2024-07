Medicii din SUA, îngroziți. Au fost nevoiți să opereze un pacient care a fost înțepat în ochi de o albină. Acul i-a rămas înfipt în globul ocular VIDEO

Un incident nefericit a dus la o experiență terifiantă pentru un bărbat de 55 de ani din Philadelphia, SUA, după ce o albină l-a înțepat în ochiul drept. Bărbatul s-a prezentat imediat la un departament de urgență, unde a primit îngrijiri medicale.

Din nefericire, personalul medical nu a reușit să îndepărteze complet acul albinei, o parte din el rămânând încorporat în irisul pacientului.

Două zile mai târziu, starea sa s-a agravat semnificativ. Vederea i s-a deteriorat dramatic, iar bărbatul avea dureri groaznice. Panicat, acesta s-a adresat unei clinici specializate de oftalmologie, potrivit sciencealert.com.

Examinările detaliate au arătat prezența acului albinei, ascuns în iris, iar membrana mucoasă a ochiului și corneea erau grav inflamate și umflate.

Înțepăturile de albine și viespi direct la ochi sunt rare, doar un număr mic de studii de caz publicate în literatura științifică. Fără o consultare urgentă, daunele pot fi „devastatoare pentru sănătatea oculară și funcția vizuală”, spun experții de la Academia Americană de Oftalmologie.

Îndepărtarea acului imediat poate rezolva problemele. Specialiștii spun că aproximativ 90 la sută din veninul albinei este injectat în primele 30 de secunde ale unei înțepături, iar dacă acul nu se poate îndepărta ușor și în totalitate, este nevoie de o intervenție chirurgicală.Unii oftalmologi recomandă chiar că ar trebui lăsat acolo acul, de teama să nu provoace mai multe daune.

Într-un studiu de caz publicat în anii 1970, arată că un pacient a trăit cu un ac de albină înfipt în cornee timp de 28 de ani, fără a suferi probleme de vedere.

Studiul de caz a fost publicat în The New England Journal of Medicine.