Un judecător federal din New York a blocat temporar, până miercuri, eforturile administrației președintelui Donald Trump de a-l expulza pe Mahmoud Khalil, activist palestinian și liderul protestelor pro-palestiniene de la Universitatea Columbia. Acesta a fost arestat sâmbătă seara de autoritățile federale pentru vămi și migrație, la ordinul Departamentului de Stat, relatează presa americană.

Președintele SUA, Donald Trump, a avertizat luni că arestarea și potențiala deportare va fi prima „dintre multe altele care vor urma”, ca parte a eforturilor de a reprima demonstrațiile pro-palestiniene din campusurile universitare, iar decizia vine la câteva zile după ce acesta promis să deporteze studenți străini și să-i închidă pe „agitatorii” implicați în „protestele ilegale”.

Mahmoud Khalil, rezident legal în SUA, care a absolvit un master la Universitatea Columbia în decembrie, a fost reținut sâmbătă de agenții federali de imigrație din New York și transportat avionul la o închisoare pentru imigranți din Louisiana.

Departamentul pentru Securitate Internă a declarat că Khalil a fost reținut ca urmare a ordinelor executive ale lui Trump ce interzic antisemitismul. Khalil nu a fost acuzat de nicio infracțiune în urma tulburărilor care au avut loc în campusul universității anul trecut, pe fondul protestelor față de modul în care Israelul poartă război în Fâșia Gaza.

„Știm că există mai mulți studenți la Columbia și alte universități din toată țara care s-au implicat în activități proteroriste, antisemite și anti-americane, iar Administrația Trump nu va tolera acest lucru”, a scris Trump într-o postare pe rețelele de socializare. „Îi vom găsi, prinde și deporta pe acești simpatizanți teroriști din țara noastră –ca să nu se mai întoarcă niciodată.”

Detenția lui Khalil a stârnit indignare în rândul grupurilor pentru drepturile civile și a susținătorilor libertății de exprimare, care au acuzat administrația că își folosește puterile de aplicare a legii în materie de imigrație pentru a înăbuși criticile la adresa Israelului.

„Decizia nelegitimă a Departamentului de Securitate Internă de a-l aresta doar din pricina activismului său pașnic anti-genocid reprezintă un atac flagrant la adresa Primului Amendament privind libertatea de exprimare, legile privind imigrația și umanitatea palestinienilor”, a declarat Consiliul pentru Relații Americano-Islamice, un grup național musulman de susținere a drepturilor civile.

Autoritățile federale de imigrare au făcut o vizită la o altă studentă internațională la Columbia vineri seară și au încercat să o rețină, dar nu li s-a permis să intre în apartament, potrivit unui sindicat care o reprezintă. Femeia nu a fost identificată și nu este clar ce motive a avut ICE pentru vizită.

Student Workers of Columbia, un sindicat de studenți absolvenți care o reprezintă pe femeie, a declarat că cei trei agenți nu aveau un mandat de arestare și li s-a cerut să plece.

Khalil este prima persoană despre care se știe că a fost reținută pentru deportare în temeiul reprimării promise de Trump împotriva protestelor studențești.

Trump a susținut că protestatarii și-au pierdut drepturile de a rămâne în țară prin faptul că își exprimă susținerea față de gruparea palestiniană Hamas care controlează Gaza. SUA au desemnat Hamas drept organizație teroristă.

Khalil și alți lideri studenți ai Universității Columbia Apartheid Divest au respins afirmațiile de antisemitism, spunând că fac parte dintr-o mișcare anti-război mai largă, care include și studenți și grupuri evreiești. Dar coaliția de protest, uneori, și-a exprimat sprijinul pentru liderii Hamas și Hezbollah, o altă organizație islamistă desemnată de SUA drept grup terorist.

Audierea în instanța pentru imigrare este în mod normal primul pas în procesul de deportare. Purtătorii de cuvânt ai ICE și DHS nu au oferit imediat detalii despre cazul său luni.

În mod normal, expulzarea unei persoane care are reședința permanentă în SUA presupune ca acea persoană să fie condamnată pentru anumite tipuri de infracțiuni.

Khalil, care s-a născut în Siria din părinți palestinieni și are o soție cetățeană americană însărcinată în opt luni, a devenit unul dintre cei mai vizibili activiști în cadrul protestelor de la Columbia.

El a servit ca mediator atât în ​​numele activiștilor pro-palestinieni, cât și al studenților musulmani, rol care l-a pus în contact direct cu liderii universităților și cu presa – și a atras atenția activiștilor pro-Israel, care în ultimele săptămâni au cerut administrației Trump să-l deporteze.

„El a fost persoana de interfață administrativă pentru orice grup pro-Palestini din campus care a fost prea speriat pentru a vorbi cu administrația”, a declarat un alt protestatar student, Maryam Alwan, pentru Associated Press. „El și-a asumat un rol public, iar acum este vizat pentru că a vorbit cu presa.”

Mai recent, Khalil s-a confruntat cu investigația unui nou organism disciplinar înființat la Universitatea Columbia.

Oficiul pentru Echitate Instituțională i-a trimis luna trecută o scrisoare în care îl acuza că ar putea încălca o nouă politică privind hărțuirea, postând un mesaj într-un grup WhatsApp care face referire la un „decan genocidar” care a moderat un panel cu fostul prim-ministru israelian Naftali Bennett.

Khalil a declarat pentru AP săptămâna trecută că a servit ca purtător de cuvânt al protestatarilor, dar nu a jucat un rol de lider în luarea deciziilor grupului și nu a avut vreo legătură cu postările sale pe rețelele sociale.

„Ei susțin că am fost liderul CUAD sau persoana de legătură de pe rețelele sociale, ceea ce este foarte departe de realitate”, a spus el, folosind acronimul pentru grupul Columbia University Apartheid Divest.

Khalil a obținut o diplomă de master de la Columbia's School of International and Public Affairs semestrul trecut. El a absolvit Universitatea Libaneză Americană din Beirut cu o diplomă de informatică și a lucrat la biroul Ambasadei Marii Britanii din Siria din Beirut, potrivit biografiei publicate pe site-ul Societății pentru Dezvoltare Internațională.

Secretarul de stat Marco Rubio a declarat într-un mesaj postat duminică pe X că administrația Trump va „revoca vizele și/sau cărțile verzi ale susținătorilor Hamas din America, astfel încât aceștia să poată fi deportați”.

Administrația Trump a retras săptămâna trecută o finanțare federală de 400 de milioane de dolari pentru Universitatea Columbia, motivând eșecul instituției Ivy League de a ține sub control antisemitismul din campus.

Khalil i-a trimis un e-mail președintelui interimar al universității, Katrina Armstrong, în noaptea dinaintea arestării sale, pentru a-i cere ajutorul și a-i asigura sprijinul juridic și alte protecții, în urma a ceea ce el a descris drept o „campanie de dezumanizare împotriva lui”, potrivit documentelor instanței.

În e-mail, Khalil a spus că oamenii îl etichetau în mod fals drept „amenințare teroristă” și cereau deportarea lui.

Avocații lui Khalil detaliază, de asemenea, dificultățile de a lua legătura cu el după ce a fost transferat în Louisiana.

Posesorii de carte verde au drepturi largi în calitate de rezidenți legali ai Statelor Unite, inclusiv dreptul la muncă și la protecția legală.

Departamentul de Stat a refuzat să comenteze cazul lui Khalil, menționând că înregistrările vizelor sunt confidențiale conform legislației americane.

Khalil a fost reținut de doi agenți ai Departamentului de Securitate Internă îmbrăcați în civil în clădirea de apartamente deținută de universitate în care locuiește cu soția sa, un cetățean american, a declarat Writers Against the War on Gaza într-un comunicat de presă.

Când soția lui Khalil, care este însărcinată în opt luni, le-a arătat agenților cartea verde, „un agent a fost vizibil confuz și a spus la telefon: „Are carte verde””, potrivit comunicatului de presă.

„Cu toate acestea, după un moment, agenții DHS au declarat că Departamentul de Stat „a revocat și asta”. Soția lui Khalil și-a sunat apoi avocatul, care a vorbit cu agenții în încercarea de a interveni”, a spus grupul. „Când avocatul lui Khalil a cerut să-i fie trimisă prin e-mail o copie a mandatului, agentul a închis telefonul.”

Universitatea Columbia a confirmat într-o declarație duminică că au existat rapoarte despre vizite ale ICE în campus și a transmis că universitatea „a respectat și va continua să respecte legea”.

Administrația Trump a fundamentat arestarea pe o prevedere a legii imigrației care îi conferă o autoritate largă cu privire la cine poate fi supus deportării, potrivit unui înalt oficial al Securității Interne.

Legea privind Imigrația și Naționalitatea prevede că „un străin a cărui prezență sau activități în Statele Unite ale Americii despre care Secretarul de stat are motive rezonabile să creadă că ar avea consecințe potențial negative grave asupra politicii externe a SUA este deportabil”. Termenul „străin” se referă la oricine care nu este cetățean al Statelor Unite.

Acea prevedere a legii a fost folosită drept motivație pentru reținerea lui Khalil, potrivit oficialului, care nu a exclus că ar putea fi folosită și în cazuri viitoare.

Tabăra de solidaritate cu Gaza a fost înființată de Columbia University Apartheid Divest (CUAD), o coaliție condusă de studenți, formată din peste 100 de organizații, inclusiv Students for Justice in Palestine și Jewish Voice for Peace, pentru a protesta față de ceea ce ei descriu drept „investiția financiară continuă a universității în corporații care profită de apartheidul israelian, genocidul și ocupația militară a Palestinei”, potrivit CUAD.