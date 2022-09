Hillary Clinton și-a uitat fiica la Kremlin într-o vacanță: „Sper să nu-și amintească“ VIDEO

Hillary Clinton, soţia fostului şef al SUA a mărturisit în cadrul unei emisiuni că ea și Bill Clinton și-au uitat fiica, la Kremlin, în timpul unei vizite de stat în Rusia, când președinte era Boris Elțin, conform People. Fostul șef de la acea vreme a spus că nu își aduce aminte despre această întâmplare.

„Mi-am uitat fiica la Kremlin”, a spus fosta primă doamnă Hillary Clinton.

Hillary, în vârstă de 74 de ani, și Chelsea Clinton (42 de ani) au fost prezente marți seară la emisiunea Tonight Show de pe postul american de televiziune NBC.

Gazda Jimmy Fallon le-a adresat pe rând întrebări fostei secretare de stat și ficei ei, în timp ce celălaltă purta o pereche de căști, pentru a determina dacă ambele vor da același răspuns.

După dezvăluirea că „Moon River”, din filmul din 1961 Breakfast at Tiffany’s, ar putea fi singura melodie pe care Hillary știe să o cânte, Fallon a întrebat-o pe Hillary care a fost „cea mai nebunească” amintire de vacanță a familiei Clinton.

După ce s-a gândit o secundă, ea a povestit când ea şi Bill au lăsat-o singură pe Chelsea la Kremlin, într-o vizită oficială în timpul mandatului prezidenţial al soţului ei (1993-2001).

„Am avut o mulțime de momente nebunești ... sper că (Chelsea) nu-şi aminteşte asta pentru că a fost destul de traumatizant”, a povestit Hillary.

„Am dus-o (pe Chelsea) în Rusia când am fost într-o vizită de stat când Bill [Clinton] era președinte, și după evenimentul oficial de rămas bun Bill şi cu mine am fost conduşi la marea limuzină prezidenţială să ne îndreptăm spre aeroport, fără să ştim că am lăsat-o în urmă”, a afirmat fostul secretar de stat.

„Vreau să spun, vă puteți imagina să vă lăsați singurul copil la Kremlin? Mai ales cu tot ce s-a întâmplat?”, s-a adresat Hillary publicului emisiunii.

Chelsea a remarcat că publicul părea destul de șocat de cele auzite și a după câteva momente a dat același răspuns, confirmând practic povestirea mamei sale.

Hillary nu a explicat cu exactitate când și-au dat seama că fiica lor lipsea.

Șeful de protocol de la acea vreme, Vladimir Șevcenko, a declarat pentru agenția rusă de presă Sputnik că aproape a uitat de incident, „poate că au părăsit-o, nu știu”, ar fi spus el. Totuși el a spus că „în principiu” familia Clinton nu a stat niciodată peste noapte la Kremlin, conform Mass News.

Șevcenko își amintește de vizita în sine și a declarat pentru presa rusă că fosta primă doamnă părea „nu prea echilibrată” la acea vreme.