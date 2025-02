Elon Musk va asista la prima şedinţă a Guvernului Trump, dar contestatarii săi se înmulțesc în rândul MAGA

Elon Musk, însărcinat să reducă cheltuielile publice ale Guvernului american de către preşedintele american Donald Trump, care l-a numit la şefia unui ”Departament” al Eficacităţii Guvernamentale, urmează să asiste - miercuri - la prima reuniune a membrilor Guvernului din cel de-al doilea mandat al lui Donald Trump, anunţă marţi o purtătoare de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, relatează AFP.

Multimiliardarul - care nu deţine niciun portofoliu de secretar, ci un statut de ”angajat special” al Guvernului - conduce o Comisie a Eficacităţii Guvernamentale (DOGE), ale cărei anunţuri spectaculoase şi decizii radicale zguduie neîncetat aparatul de stat american.

Casa Albă a confirmat că noul administrator interimar al DOGE este Amy Gleason, nu Elon Musk

Casa Albă a confirmat că Amy Gleason a fost numită administrator interimar al Departamentului de Eficienţă Guvernamentală (DOGE), echipa administrativă a consilierilor lui Elon Musk din cadrul administraţiei Trump. Decizia clarifică rolul de conducere al DOGE, după ce anterior se specula că Musk ar fi liderul acestei structuri.

Deşi Musk nu deţine oficial funcţia de administrator al DOGE, acţiunile şi declaraţiile publice ale Casei Albe sugerează că este profund implicat în organizarea şi funcţionarea departamentului, beneficiind de sprijinul direct al preşedintelui Donald Trump. Musk rămâne totuşi angajat al Casei Albe şi consilier principal al preşedintelui.

Amy Gleason şi-a început activitatea la U.S. Digital Service în ianuarie 2025 ca „senior advisor”. Anterior, a lucrat ca ofiţer şef de produs la Russell Street Ventures şi ca expert în servicii digitale la U.S. Digital Service. DOGE a fost înfiinţat printr-un ordin executiv semnat de Trump pe 20 ianuarie, redenumind U.S. Digital Service în DOGE şi atribuind echipe de „angajaţi guvernamentali speciali” în diferite agenţii federale.

În calitate de administrator interimar, Gleason raportează direct şefului de cabinet al Casei Albe, Susie Wiles. Casa Albă nu a oferit detalii suplimentare despre motivul alegerii lui Gleason pentru acest rol.

După înfiinţarea DOGE, asociaţii lui Musk, mulţi având legături cu afacerile sale, au obţinut acces la sisteme guvernamentale şi baze de date sensibile, inclusiv informaţiile personale despre milioane de americani.

Musk pune în pericol agenda MAGA

Elon Musk, cu fierăstrăul său, nu doar că taie în adâncime birocrația, dar începe să contureze primele semne de avertizare că ar putea ajunge să afecteze serios poziția politică a președintelui Donald Trump și a aliaților săi din MAGA, relatează CNN.

Riscurile politice pentru republicani cresc pe măsură ce înfrângerile în justiție se adună pentru administrație, iar confuzia generată de instrucțiunile contradictorii venite de la Musk și restul administrației, se amplifică.

Trump prosperă adesea în haosul pe care îl provoacă, iar fantezia distructivă a lui Musk asupra serviciului public este o reacție directă la furia pe care mulți alegători au exprimat-o în urma alegerilor de anul trecut. Iar pentru unii susținători ai lui Trump care îmbrățișează retorica sa anti-elite, actul de a băga frica în angajații federali poate fi o finalitate politică în sine. De altfel, pentru conservatori în general, reducerea guvernului rămâne o temă permanent populară.

Așadar, atacul lui Musk ar putea fi, cel puțin pentru moment, un succes.

Însă, reacțiile unor membri autentici ai cabinetului „Make America Great Again” față de email-ul lui Musk trimis angajaților federali, prin care le cerea să răspundă la întrebarea „Ce ați făcut săptămâna trecută?”, sugerează o altă posibilitate: îngrijorarea că această confuzie și atacurile asupra moralului personalului ar putea îngreuna punerea în aplicare a agendei lui Trump.

Zecile de procese, și numărul lor ar putea crește, pentru contestarea constituționalității tăierilor masive de personal și costuri, ar putea reprezenta un alt obstacol semnificativ în atingerea obiectivelor președintelui. La fel de grave ar putea fi și mai multe procese care vor testa legalitatea acțiunilor lui Musk, care a ajuns să dețină o putere mai mare decât oricare alt cetățean privat din istoria modernă.

Anumiți membri ai Congresului din cadrul Partidului Republican au început deja să simtă presiunea. Deși nu este clar dacă acestea reprezintă primele semne ale unei revolte politice sau doar o organizare progresistă abilă, ele sunt un semnal că guvernul federal nu se limitează doar la Washington, ci este un angajator important în statele republicane.

Semnele de tensiune politică se adâncesc

„Se întâmplă atât de multe într-un ritm atât de rapid,” a spus congresmana Nicole Malliotakis pentru CNN, adăugând: „Trebuie să facem un pas înapoi și să ne asigurăm că facem lucrurile într-un mod în care să eliminăm risipa, frauda și abuzul, să eficientizăm programele, dar fără a avea efecte secundare neintenționate.”

Așadar, acțiunile lui Musk pun în evidență o întrebare crucială despre cel de-al doilea mandat al lui Trump: ce se va întâmpla dacă tăierile guvernamentale și reorganizările agresive vor duce la o nemulțumire publică largă? Va continua Trump pe același drum sau va tempera abordarea? se întreabă CNN.

Până acum, Trump nu dă semne că ar dori să se distanțeze de Musk sau că ar simți un uragan politic iminent. „Mi s-a părut grozav,” a spus președintele luni despre cerința prietenului său ca angajații federali să răspundă la email-ul ce cere justificări ale productivității lor din săptămâna trecută. În prezent, Musk este personificarea determinării lui Trump de a arăta că, în acest mandat, nimeni nu îi va limita abuzurile de putere.

Semnele de tensiune politică se adâncesc. Republicanii din Camera Reprezentanților sunt prinși între electoratul pro-Trump și alegătorii care resimt efectele distrugerii guvernului de către Musk. Malliotakis a spus că Trump a numit „oameni foarte inteligenți” în funcțiile de secretar de cabinet și că aceștia ar trebui să fie lăsați să facă reducerile, dar a subliniat că tăierile făcute „prin Twitter” de Musk par „grăbite”.

Până acum, însă, speaker-ul Camerei, Mike Johnson, a menținut linia, susținând că „majoritatea americanilor înțeleg și apreciază eforturile DOGE de a reduce dimensiunea și domeniul guvernului.”

În timp ce unii lideri republicani sunt mai sensibili față de suferința angajaților federali concediați, este clar că o astfel de reacție dezvăluie o tensiune politică ce ar putea fi exploatată de adversarii lui Trump. Musk, cu fierăstrăul său deasupra capului, s-ar putea transforma dintr-un simbol al perturbării într-un act de aroganță care precede o cădere politică.