Donald Trump, mărturie în procesul civil marcată de conflicte cu judecătorul: „Dacă nu puteţi să-l țineți sub control, o voi face eu"

Fostul preşedinte american Donald Trump a depus luni mărturie în procesul civil pentru fraudă intentat de procuratura statului New York împotriva sa și a asociaților săi, o mărturie marcată de conflicte cu judecătorul care a cerut în repetate rânduri avocaților să-și țină sub control clientul. Trump a profitat de ocazie pentru a-și susține argumentul potrivit căruia procesul intentat împotriva sa și a afacerilor sale este motivat politic, a comentat The Hill.

Donald Trump s-a lansat în explicații lungi și acuzații împotriva judecătorului și procurorilor

În sala de judecată nu a fost permis accesul presei audiovizuale. Agenţiile de presă au relatat însă pe larg desfăşurarea audierii, potrivit dpa, citată de Agerpres.

Donald Trump purta un costum albastru închis şi o cravată într-o nuanţă vie a aceleiaşi culori. Publicul şi reporterii au ocupat toate locurile disponibile, iar aprozii circulau pe culoarele dintre bănci pentru a verifica respectarea interdicţiei de a fotografia şi filma.

Răspunsurile lui Trump la întrebări au cuprins diatribe în care i-a acuzat pe procurori că sunt democraţi (în sensul de membri sau susţinători ai Partidului Democrat - n.r.) şi că îl urăsc. El a susţinut că procesul este "nebunesc" şi a afirmat: "sunt sigur că judecătorul va lua o decizie împotriva mea, deoarece întotdeauna ia decizii împotriva mea".

Procurorul Kevin Wallace a adresat întrebările din partea procuraturii statului New York.

Trump a recunoscut sub jurământ că declaraţiile financiare ale organizaţiei sale au fost folosite pentru a determina băncile să acorde împrumuturi, iar uneori el personal a furnizat date pentru aceste declaraţii, pe baza valorii pe care o considera corespunzătoare.

Apărarea nu şi-a susţinut încă poziţia.

Anterior în cursul procedurii, Engoron îi ceruse lui Trump să îşi limiteze răspunsurile la ceea ce ţine de întrebările primite, iar la un moment dat apreciase că acuzatul răspunde cu "un eseu". Luni, judecătorul a intervenit de mai multe ori, iar în cele din urmă i s-a adresat lui Christopher Kise, avocatul lui Trump: "Domnule Kise, vă puteţi ţine clientul sub control? Aici nu e un miting politic. E o sală de judecată. Poate ar trebui să discutaţi cu el chiar acum".

Kise a cerut o discuţie privată cu clientul său, însă Engoron a respins solicitarea, argumentând că nu doreşte să îi lase să piardă vremea. "Cred că fostul şi în curând noul şef al executivului înţelege regulile", a declarat avocatul. "Nu le respectă", a replicat judecătorul.

După o jumătate de oră, magistratul a dat semne că îşi pierde răbdarea şi l-a avertizat pe apărător: "Vă rog să îl ţineţi sub control dacă puteţi. Dacă nu puteţi, o voi face eu".

La un moment dat, doi avocaţi ai lui Trump erau în picioare şi vorbeau deodată, exprimându-şi dezacordul cu judecătorul în privinţa lungimii permise a răspusurilor. Engoron le-a cerut să ia loc.

Trump a afirmat că "este un proces foarte incorect; foarte, foarte, şi sper că publicul urmăreşte".

După o scurtă pauză, el a început să dea răspunsuri mai scurte, însă nu după mult timp s-a enervat, a ridicat tonul şi a arătat înspre procuror şi judecător, lansându-se într-o tiradă despre proces.

"El m-a numit escroc şi nu ştia nimic despre mine", a spus Trump despre Engoron. "Cred că e fraudulos. Cred că frauda este a instanţei, nu a mea". Judecătorul s-a încruntat, iar fostul preşedinte a continuat: "Aţi făcut ceva îngrozitor. Nu ştiţi nimic despre mine, o credeţi pe unealta politică de acolo (referire la Letitia James - n. red.) şi asta e o nenorocire".

Acuzațiile aduse lui Trump

Magnatul republican, favorit pentru o nouă nominalizare drept candidat la alegerile prezidenţiale din 2024, este acuzat că şi-a supraestimat activele pentru a obţine credite bancare de sute de milioane de dolari în condiţii mai avantajoase.

Procuroarea Laetita James a adus dosarul în faţa instanţei după trei ani de anchetă.

Trump este ultimul dintre acuzaţi care a depus mărturie.

Miercuri, urmează să fie audiată fiica sa Ivanka; ea nu este parte în dosar, ci doar martor.

Judecătorul Arthur Engoron a aprobat în septembrie o procedură parţială mai rapidă împotriva lui Trump şi a celorlalţi inculpaţi, stabilind că din 2014 până în 2021 ei au supraevaluat cu 812 milioane de dolari activele în cauză, până la valoarea de 2,2 miliarde de dolari. Magistratul a ordonat anularea mai multor certificate de înregistrare ale Organizaţiei Trump şi a cerut lichidarea activelor şi închiderea firmelor afectate de către un administrator judiciar.

A rămas de judecat pedeapsa pentru Trump. Procuratura cere o amendă de 250 de milioane de dolari şi interdicţia de a face afaceri în statul New York, unde se află majoritatea proprietăţilor imobiliare ale fostului preşedinte.

Trump și echipa lui de campanie au încercat să întărească ideea unui proces motivat politic

Deși este posibil ca diatribele lungi ale fostului președinte american împotriva procurorilor și a judecătorului care se ocupă de caz să nu-l avantajeze din punct de vedere juridic, mărturia combativă a lui Trump a dominat canalele de știri și a alimentat și mai mult povestea preferată de Donald Trump, potrivit căreia procesul împotriva lui și a afacerilor sale este motivat politic, a comentat The Hill.

Timpul petrecut de fostul președinte în boxa martorilor a părut, uneori, să fie dedicat atât pentru a se adresa unei audiențe politice, cât și celor prezenți în sala de judecată.

El a evitat frecvent să răspundă direct la întrebări, a dat răspunsuri sinuoase și a sugerat că procesul împotriva sa a fost motivat politic, în timp ce îi ataca pe judecătorul Arthur Engoron și pe procuroarea James.

"Încercăm să ne dăm seama, de ce faceți asta?", a spus Trump la un moment dat.

"Nimeni nu înțelege asta. Ei bine, eu înțeleg - se numește pol-i-tică", a adăugat el.

În același timp, echipa de campanie a lui Trump s-a grăbit să profite de orice comentariu al lui James sau Engoron care ar putea fi perceput ca fiind părtinitor.

Avocata lui Trump, Alina Habba, a denunțat tratamentul aplicat fostului președinte ca fiind "o ignoare a sistemului judiciar american și a democrației" într-un clip împărtășit de campania Trump.

"Letitia James stătea acolo, vizibil zguduită, în timp ce președintele Trump lansa bombă de adevăr după bombă de adevăr", a scris purtătorul de cuvânt al campaniei Trump, Steven Cheung, pe X, fostul Twitter.

Campania lui Trump a trimis mai multe solicitări de strângere de fonduri în cursul zilei, căutând să profite de indignarea provocată de audierea fostului președinte.

În plus, atât echipa de campanie, cât și candidatul republican au evidențiat luni, în mai multe momente, sondaje de opinie publicate cu o zi înainte, care îl arătau pe Trump în fața actualului președinte Biden într-o ipotetică confruntare prezidențială în 2024.

"Când te uiți la cifrele sondajelor care au apărut astăzi de la The New York Times și CBS ... oamenii sunt sătui de ceea ce se întâmplă. Aceasta este o zi tristă - cred că este o zi foarte tristă pentru America", a declarat Trump înainte de a părăsi luni instanța. "Dar, oricum, acesta este un caz care nu ar fi trebuit să fie intentat niciodată”, a adăugat el.