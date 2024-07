Alegeri SUA 2024. Kamala Harris, cotată mai bine decât Joe Biden, în ultimele sondaje

Kamala Harris are mai multe șanse împotriva lui Donald Trump decât ar fi avut Joe Biden, însă candidatul republican încă are un avantaj, arată sondajele, potrivit The Guardian.

Morning Consult a publicat unul dintre primele sondaje realizate de la încheierea candidaturii lui Joe Biden pentru realegerea sa. Acesta arată că vicepreședinta Kamala Harris are mai mult sprijin în confruntarea cu Donald Trump decât a avut actualul președinte al SUA.

Republicanul are totuși avantajul, dar este mai mic decât atunci când Biden era pe buletinul de vot. În sondajul său realizat după retragerea lui Biden din cursă, Morning Consult a constatat că Trump are 47% sprijin față de 45% pentru Harris, o diferență de doar două puncte procentuale. Biden a fost în urmă față de Trump cu șase puncte procentuale într-un sondaj anterior.

Campania lui Harris pare să fi oferit democraților un impuls de entuziasm, 27% spunând că sunt „mult mai motivați” să participe în procesul politic, comparativ cu 24% pentru republicani. Diferența de trei puncte procentuale între cele două partide este comparabilă cu diferența din alegerile din 2020, observă Morning Consult.

De asemenea, potrivit sondajele, Kamala Harris performează cel mai bine împotriva lui Trump dintre cei 10 candidați chestionați.

Vizită într-un stat cheie pentru alegeri

Kamala Harris urmează să efectueze o vizită în Milwaukee, Wisconsin, cel mai mare oraș dintr-un stat cheie care a jucat un rol crucial în oferirea președinției atât lui Joe Biden, cât și lui Donald Trump.

Orașul a găzduit convenția națională republicană săptămâna trecută, în cadrul căreia Trump a acceptat din nou nominalizarea partidului pentru alegerile prezidențiale și l-a prezentat pe senatorul din Ohio, JD Vance, ca partener de cursă.