Scene din viața cotidiană a unui oraș din apropiere de Zaporojie: „Una dintre cele mai stranii imagini ale războiului” VIDEO

Locuitorii din Nikopol, un oraș situat la nici 50 de km sud-est de Zaporijie, pot zări norii de fum ce se ridică în jurul centralei nucleare pe care forțele armate ruse au transformat-o într-un front de război, relatează corespondentul Daily Beast Tom Mutch.

În cel mai negru scenariu, orașul Nikopol este pândit de posibil cel mai grav accident nuclear de la catastrofa de la Cernobîl. Locuitorii pot auzi rachetele și proiectele lansate de militarii ruși din preajma centralei, situată pe malul opus al râului Dnipro. Din depărtare centrala pare învăluită în ceață, dar de cele mai multe ori este numai fum.

Deși e puțin trecut de ora 10 dimineața, barul din oraș este deja plin, în timp ce în fundal se aud focurile artileriei ruse. Peste drum se văd rămășițele unui magazin, lovit în urmă câteva zile de o ploaie de rachete Grad.

La bar se comandă în special votcă și suc de portocale, în timp ce patronii îmbine din stradă potențial clienți. Scenele devastării dimprejur sunt întrerupte de priveliștea oferită de un autoturism nou-nouț Tesla Model 3 parcat în fața barului, una din cele „cele mai stranii imagini” ale războiului în cele șase luni de la începutul invaziei, notează corespondentul Daily Beast.

„O să mă lupt cu rușii până la moarte”, mormăie Denis, un bărbat care pretinde că este soldat în armata locală, dar care abia se ține pe picioare.

„Oamenii încearcă să facă fața așa cum pot”, comentează o jurnalistă locală care îi aruncă bărbatului o privire plină de milă.

Experții Agenției Internaționale pentru Energie Atomică au sosit joi la centrală pentru a inspecta starea centralei și a negocia demilitarizarea ei pentru a preîntâmpina un potențial dezastru nuclear. Misiunea lor e periculoasă in contextul conflictului activ, exacerbat de contraofensiva ucraineană de eliberare a teritoriilor ocupate în regiunea sudică Herson.

Locuitorii sunt înspăimântați. În noaptea de 10 august, potrivit autorităților locale, 13 civili din Nikopol și localitatea vecină Marhaneț au fost uciși de bombardamente.

„Dormim în pădure. Oamenii și-au adus saltele și pilote și dorm în mașini. Din mașină, pe drumul dintre Nikopol și Zaporojie, îi poți vedea, e plin”, a povestit un rezident pentru „Daily Beast”

Informaticianul Viaceslav Sobolev relatează: „Rușii își țin artileria în interiorul bazei lor de la centrală. Când se decid să tragă, o mută în pozițiile lor de acolo și o retrag degrabă înapoi în centrală. Sunt conștienți că nu am îndrăzni să ripostăm”.

Partizani ucraineni din zonă alertează autoritățile din Nikopol să pună la adăpost populația imediat ce observă că militarii ruși de la centrală iau poziții de tragere. Raporturile americane și britanice de informații au coroborat aceste mărturii cu imagini prin satelit ce au surprins camioane militare rusești în perimetrul centralei.

Amenințările soldaților ruși

Circa 80% din regiunea Zaporojie se află sub ocupație rusă încă de la începutul războiului, însă capitala a rămas ucraineană, devenind epicentrul refugiaților fugiți din calea războiului.

Reporterii Daily Beast au stat de vorbă cu Tania chiar în ziua în care a sosit în adăpostul pentru refugiați din Zaporojia. Tania a venit împreună cu cei doi copii dintr-o localitate de lângă Enerhodar, unde se află centrala nucleară. Soțul ei a hotărât să rămână pentru a le salva casa.

„Rușii ne amenință că soldații ne ocupă casele dacă plecăm. Nu am vrut să ne pierdem toată agoniseala”, a mărturisit femeia. Ea spune că i-a venit foarte greu să-și părăsească căminul, însă nu mai putea rămâne cu copiii acolo riscând să-i expună radiațiilor în cazul unui accident nuclear. Ar fi rămas dacă nu s-ar fi temut pentru siguranța lor.

Pericolul cel mai mare care pândește centrala nucleară este izbucnirea unui incendiu masiv și imposibil de controlat, care ar amenința să distrugă generatoarele și sistemele de siguranță. Autoritățile din zonă s-au pregătit pentru un scenariu în care ar trebui să evacueze populația și a distribuit pastile de iod.

„Acasă sub ocupația rusă nu mai înseamnă libertate. Nu am putea spune ce gândim, am trăi în suspiciune constantă. Ei încearcă să ne facă parte din țara lor. Dar nu vrem pașapoartele lor, nu vrem să plătim cu rublele lor. Noi doar ne vrem Ucraina noastră înapoi”, a spus Tania care intenționează să se refugieze în Irlanda în speranța că războiul se va termina și se va întoarce acasă, relatează Daily Beast.