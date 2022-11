Vladimir Putin, livid la întâlnirea cu omologul din Cuba. Starea de sănătate a liderului rus ridică din nou semne de întrebare

De când a lansat invazia în Ucraina, în februarie, au existat rapoarte constante potrivit cărora Vladimir Putin suferă de o boală. Starea de sănătate a președintelui rus, în vârstă de 70 de ani, a fost subiectul unor speculații, inclusiv a unor afirmații potrivit cărora ar avea cancer și boala Parkinson.

Kremlinul a fost nevoit să facă dezmințiri repetate că Putin este bolnav, în timp ce liderul lor se confruntă cu reacțiile din partea comunității internaționale și cu criticile din interiorul țării sale în legătură cu invazia sa în Ucraina. Oficialii serviciilor de informații americane par să fie divizați în privința rapoartelor potrivit cărora Putin nu se simte bine, notează Yahoo News.

În ultima sa apariție publică, liderul rus a fost filmat de presa de la Moscova în timpul unei întâlniri pe care a avut-o la Kremlin, în cursul zilei de 22 noiembrie, cu președintele Cubei, Miguel Diaz-Canel Bermudez, aflat în Rusia pentru o vizită oficială.

În imaginile făcute publice de la întâlnirea celor doi, Putin apare livid și se ține bine de scaun cu mâna stângă, în timp ce bate nervos din picioare.

De unde au apărut zvonurile

În luna mai, au apărut scurgeri audio în care un oligarh rus ce are legături cu Kremlinul pare să sugereze că Putin are cancer la sânge. Înregistrarea a fost obținută de revista New Lines și conținea afirmația că președintele este „foarte bolnav”.

Acest lucru a venit după speculațiile privind starea de sănătate a lui Putin în urma paradei de Ziua Victoriei de la Moscova. Liderul rus a fost fotografiat cu o pătură pe picioare la demonstrația militară anuală de forță din capitala rusă. Alte fotografii par să arate urme pe mâinile sale, despre care unii comentatori au speculat că ar putea proveni de la perfuzii intravenoase.

Fostul șef al armatei britanice, lordul Richard Dannatt, a declarat, de asemenea, la începutul acestei luni, că starea mâinilor lui Putin sugerează că acesta ar putea fi bolnav.

„Se remarcă destul de mult că mâinile lui Putin arată destul de negre în partea de sus, ceea ce este un semn al injecțiilor care i se fac”, a declarat Dannatt pentru Sky News.

Există și alte rapoarte conform cărora Putin ar avea Parkinson și cancer pancreatic. La începutul acestei luni, The Sun a relatat că a văzut documente ale serviciilor secrete rusești care susțin că Putin a fost diagnosticat cu Parkinson în stadiu incipient și cancer pancreatic, afecțiunea „progresând deja”.

În iunie, profesorul Michael Clarke, expert în apărare și securitate, a declarat că nu există „nicio dovadă convingătoare” că Putin suferă de Parkinson sau de cancer.

„Se știe că se deplasează cu medici, se știe că există o mică echipă de medici care nu sunt niciodată departe și se spune că părăsește întâlnirile la intervale frecvente pentru a merge să se consulte cu cineva. Ca să fiu sincer, bănuiesc că este doar ipohondru”, a spus acesta.

Oficiali ai serviciilor de informații americane au declarat pentru Newsweek în iunie că ei cred că Putin a fost tratat pentru „cancer avansat” în aprilie. Cu toate acestea, în iulie, directorul CIA, William Burns, a declarat că nu există informații că Putin este instabil mental sau că are o sănătate precară.

„Există o mulțime de zvonuri despre sănătatea președintelui Putin și, din câte putem spune, el este în întregime extrem de sănătos”, a declarat Burns la o conferință de sănătate din Colorado.

Declarațiile Ucrainei despre starea de sănătate a lui Putin

În luna mai, Ucraina a declarat că crede că Putin are cancer. Kirilo Budanov, șeful serviciilor de informații ale armatei Ucrainene, a declarat pentru publicația ucraineană Pravda că președintele rus are „mai multe boli”.

„Da, confirmăm pe deplin această informație, că Putin are cancer. Dar nu merită să sperăm că Putin va muri mâine. El mai are încă cel puțin câțiva ani de trăit. Fie că ne place sau nu, acesta este adevărul”, a mărturisit Budanov.

Kremlinul dezminte orice informație despre starea precară de sănătate a lui Putin

Ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a negat că Putin ar fi bolnav.

„Nu cred că oamenii sănătoși la cap pot vedea în această persoană semnele vreunui fel de boală sau afecțiune”, a declarat Lavrov, pentru canalul de televiziune francez TF1.

Lavrov a precizat că Putin își face apariții regulate în public.

În iulie, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat: „Totul este în regulă cu sănătatea sa”.

Fostul ofițer de informații britanic Christopher Steele a declarat în iunie că Putin ar putea deveni incapabil din punct de vedere medical în termen de trei până la șase luni și apoi să fie înlăturat din funcția de lider rus.

„Acesta este un regim autoctratic în care oamenii trebuie să se teamă de lider și dacă liderul este incapabil din punct de vedere medical, atunci va exista o mișcare împotriva lui, sunt sigur”, a spus Steele, pentru emisiunea The World at One de la BBC Radio 4.