Un senator rus își reneagă fiica pentru că e împotriva războiului: Trădătoare, șomeră, LGBT și rasă în cap

Senatorul Eduard Isakov, membru al Consiliului Federației și-a catalogat fiica drept „trădătoare” pentru că s-a opus războiului din Ucraina, pe care Rusia l-a numit în mod constant „operațiune militară specială”. El a spus că nu s-a mai implicat în educația ei de la vârsta de trei ani, iar acum a încetat să mai comunice cu ea și să o susțină de când „și-a vândut tatăl, familia, patria și a părăsit Rusia”, notează BBC.

„Prieteni, telefonul meu sună fără oprire astăzi. Presa internațională a publicat un interviu cu Diana, fiica mea cea mare din prima mea căsătorie. Ea se pronunță împotriva operațiunii militare speciale, împotriva politicii țării sale. Se pare că a primit bani de la aceste instituții media, cu alte cuvinte, și-a vândut tatăl, familia, patria și a părăsit Rusia. Este greu să alegi cuvintele atunci când fiica ta se dovedește a fi o trădătoare.

În aprilie, Diana a luat parte la un protest împotriva operațiunii militare speciale. Când am aflat despre asta, am încercat să îi explic necesitatea acestei acțiuni, i-am sugerat să viziteze locurile de glorie militară ale poporului sovietic, să citească despre istoria țării sale. I-am sugerat să meargă în Donbas ca voluntar, pentru a ajuta oamenii care au fost în război timp de opt ani și să vadă la fața locului ce se întâmplă pe front.

Dar, din nefericire, fiica mea nu vrea decât să facă agitație pe un subiect atât de serios, așa că s-a adresat presei, povestindu-le despre poziția ei, fără să uite să menționeze că este fiica unui senator.

Întâmplarea face că nu am mai crescut-o pe Diana de când avea trei ani. Acum ea are 25 de ani. Este înregistrată la spitalul psihoneurologic din orașul Iugorsk, unde s-a și născut, din cauza tentativelor de suicid. Este dificil să comunic cu ea.

Timp de trei ani a pretins că face parte din comunitatea LGBT, s-a ras în cap și s-a îmbrăcat ca un băiat, apoi a început să se întâlnească cu un bărbat și a decis că, până la urmă, este fată. Diana nu are studii; a absolvit liceul și nu a vrut să studieze mai departe. Nu a lucrat nicio zi, cerându-mi bani pentru a se întreține.

Din momentul în care am aflat că este împotriva Rusiei, am încetat să mai comunicăm și să o întrețin. Am crezut că își va găsi un loc de muncă, își va începe viața de adult și va gândi ca un adult. Dar ea a decis să facă bani vânzându-și interviul și prezentându-se ca fiica unui senator”, a scris senatorul într-un mesaj publicat pe Telegram, potrivit Insider.

Diana Isakova a vorbit cu mai multe publicații din Rusia, printre care și cu BBC Rusia și cu site-ul de știri Meduza.

„Nu, nu, nu: «Sunt împotriva acestui război! NU RĂZBOIULUI!»”, a scris ea într-o postare pe Instagram.

Ea spune că a „liniștit” guvernul președintelui Vladimir Putin „prin tăcerea mea, pasivitatea și teama pentru viața mea, deși știam cât de crud și imoral era”.

„Dar acum este prea multă liniște și teamă. Acum, guvernul nostru face să sufere națiunea noastră și una vecină”.

Fiica senatorului rus a fost reținută și interogată de poliție pentru un protest împotriva războiului în aprilie și a părăsit Rusia la 19 august.