Rușii au torturat un prizonier britanic cu muzică pop: „Nu vreau să mai ascult niciodată ABBA”

Shaun Pinner, unul dintre prizonierii britanici care a fost capturat în timp ce lupta în Ucraina a dezvăluit cum a fost forțat de ruși să asculte ABBA și Cher pe repeat, 24 de ore pe zi, dar și cum a fost înjunghiat și supus la electrocutări, notează The Telegraph.

În timpul captivității a fost obligat să asculte coloana sonoră a filmului Mamma Mia și i s-a dat să consume doar pâine veche și apă murdară.

După ce a fost condamnat la moarte în iunie, alături de colegul său britanic Aiden Aslin, aceștia au fost mutați într-o nouă locuință, unde tortura prin muzică a continuat.

„Condițiile erau mai bune, dar tot se asculta muzică - și de data aceasta era Believe by Cher”, a declarat el pentru The Sun.

„Am avut zilele noastre negre și am plâns mult. A trebuit să ne agățăm de un fel de speranță și așa am supraviețuit”.

Pinner a făcut parte dintr-un grup de 10 deținuți străini eliberați după ce Arabia Saudită a intermediat un acord secret între Rusia și Ucraina.

Acum, întors acasă în Potton, el a spus: „Am crezut că o să mor. A fost un iad pe pământ. Ultimele șase luni au fost cele mai rele zile din viața mea. Nu vreau să mai ascult niciodată un cântec ABBA sau să mai văd o pâine. Sunt atât de norocoasă că sunt acasă”.

Colegul său de celulă, Aslin, a povestit, de asemenea, cum a fost bătut, înjunghiat și obligat să asculte cântece sovietice 24 de ore pe zi.

„Nu am crezut niciodată că voi scăpa cu viață”, a spus el.

Tânărul de 28 de ani, originar din Newark, s-a alăturat pușcașilor marini din Ucraina în 2018. Batalionul său s-a predat în timpul asediului de la Mariupol în aprilie, după ce au rămas fără mâncare și muniție.

El a fost dus în autoproclamata Republică Populară Donețk, unde a fost bătut în timpul unui interogatoriu înainte ca forțele susținute de Rusia să anunțe lumea despre capturarea sa.

„Ofițerul fuma o țigară și a îngenuncheat în fața mea pentru a mă întreba: «Știi cine sunt eu?» Am spus «nu», iar el mi-a răspuns în limba rusă: «Eu sunt moartea ta»”, a povestit el.

„A spus: «Ai văzut ce ți-am făcut?». A arătat spre spatele meu. Mi-a arătat cuțitul și mi-am dat seama că m-a înjunghiat. Apoi m-a întrebat: «Vrei o moarte rapidă sau o moarte frumoasă?».

I-am răspuns în rusă: «O moarte rapidă». El a zâmbit și a spus: «Nu, vei avea o moarte frumoasă... și mă voi asigura că va fi o moarte frumoasă»”.

Un tribunal din Donețk i-a condamnat la moarte pe domnul Aslin și pe colegul britanic Shaun Pinner în iunie.

„În toate cele cinci luni de captivitate, nu am putut plânge. Când am auzit că am fost condamnat la moarte, am vrut să plâng, dar pur și simplu nu am putut. A fost literalmente o chestiune de supraviețuire.

Viața ta este în mâinile acestor oameni și faci ceea ce îți spun ei să faci sau suferi consecințele”, a declarat Aslin.

Cu toate acestea, s-a dezvăluit că Roman Abramovici, fostul proprietar al clubului de fotbal Chelsea, „a jucat un rol cheie” în asigurarea eliberării celor cinci bărbați.

Rusul, în vârstă de 55 de ani, i-a primit pe John Harding, Shaun Pinner, Aiden Aslin, Dylan Healy și Andrew Hill la bordul unui avion care îi ducea din Rusia în Arabia Saudită.

El le-a dat fiecăruia dintre bărbați iPhone-uri pentru ca aceștia să-și poată suna familiile și chiar a vorbit cu ei despre fotbal în timp ce mâncau fripturi în zborul spre Riad.