Putin nu-l poate pedepsi pentru sfidare pe Prigojin. Se bazează prea mult pe carnea de tun de la Wagner

După luni de lupte brutale în estul țării, Rusia a afirmat controlul asupra orașului ucrainean Bahmut, în mare parte datorită lui Evgheni Prigojin și forțelor sale din Grupul Wagner, potrivit serviciilor secrete occidentale.

Prigojin, care a fost din ce în ce mai disperat după victorie în ultimele săptămâni, a anunțat victoria aparentă în weekend, chiar dacă oficialii ucraineni din domeniul apărării au insistat asupra faptului că forțele Kievului încă luptau pentru controlul regiunii.

Nu este clar cât timp poate Moscova să dețină orașul măcinat, care a găzduit cândva 70.000 de oameni, dar care a fost lăsat în ruine după luni de război de uzură atât de nemilos încât a devenit cunoscut sub numele de "mașina de tocat carne".

Victoria obținută de Wagner în orașul lipsit de importanță strategică complică răspunsul probabil al președintelui rus Vladimir Putin la atitudinea extrem de sfidătoare și haotică a lui Prigojin, scrie businessinsider.com.

Prigojin, un fost aliat apropiat al președintelui rus Vladimir Putin, supraveghează grupul de mercenari Wagner Group, care a stârnit indignare la nivel mondial la începutul războiului după ce a oferit prizonierilor condamnați o șansă la libertate în schimbul luptei lor în Ucraina.

Trupele liderului războinic roșu au jucat un rol supradimensionat în bătălia de la Bahmut, suferind pierderi semnificative în acest an, de ordinul zecilor de mii de victime.

Între timp, Prigojin a escaladat continuu o dispută în curs de desfășurare cu șefii militari ai Rusiei, mergând până la a oferi Ucrainei locații pentru trupe rusești în schimbul cruțării de către această țară a armatei sale de închiriat în Bahmut, a relatat The Washington Post la începutul acestei luni, citând documente de informații scurse. Prigojin a negat ulterior acuzațiile.

În ultimele săptămâni, Prigojin și-a intensificat animozitatea publică față de armata rusă, înjurându-l public pe ministrul rus al apărării Serghei Șoigu și pe generalul Valeri Gerasimov și postând videoclipuri cu soldați morți îngrămădiți lângă Bahmut, în timp ce se străduia să obțină mai multă muniție și amenința că își va retrage trupele din zonă.

Comportamentul său de opozant continuu este profund nefamiliar pentru o administrație rusă predispusă la încarcerarea sau chiar la presupusa otrăvire a criticilor săi publici. Și totuși, Prigojin continuă să joace un rol important în acest război, chiar și după ce, la începutul acestei luni, a făcut o remarcă voalată la adresa președintelui rus însuși.

Dar "armata de carne" a lui Prigojin este pur și simplu prea valoroasă pentru efortul de război al Rusiei, care se luptă în acest moment, pentru ca Putin să îl trimită pe fostul său aliat la închisoare, potrivit reporterului Puck, Julie Ioffe, care a scris despre tensiunile care se creează între cei doi în buletinul The Best and the Brightest din această săptămână.

Sfidarea continuă a lui Prigojin subminează în mod flagrant pretinsa putere a lui Putin, dar un expert militar a declarat pentru Insider la începutul acestei luni că președintele rus ar putea să nu aibă altă opțiune decât să-l lase pe Prigojin să continue să bârfească.

Trupele lui Wagner, oricât de reduse ar fi, sunt carnea de tun necesară într-un efort de război care încearcă cu disperare să evite o altă mobilizare nepopulară, a declarat pentru Ryan Pickrell de la Insider Kateryna Stepanenko, expert în armata rusă la Institutul pentru Studiul Războiului.

Într-un rar moment de recunoaștere, Putin chiar a felicitat direct Grupul Wagner în urma presupusei lor capturi a Bahmut. Prigojin a declarat sâmbătă că își va retrage trupele Wagner din Bahmut începând de joi, unde se vor reorganiza și vor fi supuse unor antrenamente suplimentare.

De asemenea, Putin nu poate risca să își dezamăgească susținătorii săi ultranaționaliști dacă îl atacă pe Prigojin, a declarat Stepanenko.

"El nu poate pur și simplu să-l ucidă pe Prigojin și să se aștepte ca acest lucru să nu declanșeze un fel de reacție", a declarat ea pentru Insider. "El, bineînțeles, ar putea, dar acest lucru i-ar submina atracția față de naționaliști, care sunt singurii oameni care sunt atât de inerent investiți în ideologia sa și în credința sa în acest război".