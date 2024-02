Omagiu emoționant pentru Navalnîi din partea unui regizor rus: „Cât de absurdă și patetică este frica lui Putin”

Jurnalistul și regizorul rus Andrei Loșak îi aduce un omagiu emoționant opozantului Aleksei Navalnîi și își exprimă speranța că cineva va mai rămâne în viață în Rusia pentru a fi inspirat de exemplul său.

Articoul jurnalistului Andrei Loșak, regizor al filmului „Epoca dezacordului”, este preluat integral din Meduza, publicație nevoită să activeze din Letonia din cauza cenzurii din Rusia.

„Am văzut știrile (despre moartea lui Aleksei Navalnîi, n. red.) în timp ce lucram la continuarea filmului meu „Epoca dezacordului”. Îi filmam pe toți băieții, așa-numiții „navalnîiți”, pe care i-am filmat acum șase ani în timpul campaniei lui Navalnîi. Prin urmare, gândurile mele, și datorită muncii, se învârt în jurul lui Aleksei. El este o persoană cu adevărat importantă pentru mine. O tragedie incredibilă. Nu știu când îmi voi veni în fire - evident că nu repede.

Dintr-un oarecare motiv credeam că nu ar putea muri, că era un super-erou și forțele răului păreau să nu aibă nicio putere asupra lui. Au încercat să-l otrăvească, au încercat să-l alunge afară (din Rusia, n. red). Cât de absurdă și patetică era frica lui Putin, care nu l-a numit niciodată pe nume. Mi s-a părut că (Navalnîi, n. red.) are o anume putere asupra acestor demoni. Că există un fel de înger păzitor care îl apără, pentru că mai târziu vom avea nevoie de el.

Misiunea sa nu s-a încheiat odată cu întoarcerea în Rusia și în închisoare - mi s-a părut că era doar o parte a călătoriei. Curajul, inflexibilitatea, capacitatea lui de a glumi și de a-l privi (pe Putin, n. red.) de la înălțimea dreptății sale morale - toate acestea au dat iluzia (de invulnerabilitate, n. red.). Și mi-e frică să recunosc că (până la urmă, n. red.) s-a dovedit a fi o iluzie, că nu existau îngeri păzitori.

Este un fel de lovitură teribilă. Pentru mine, este o lovitură pentru credința că binele și răul există, că binele la un moment dat învinge. Aleksei mi-a dat această credință și, sincer, am păstrat-o în ultimii ani. El a fost un far în acest întuneric - iată, stă undeva în aceste celule groaznice și râde de ele. Și arată că acest lucru este posibil. Mi s-a părut că o astfel de putere incredibilă nu poate fi frântă, sau chiar ucisă, deși cât i-ar costa, nu? Dar, din păcate, totul s-a dovedit a fi banal (...). Nu știu cum a petrecut noaptea trecută sau ce i-au făcut, pentru că în discursul său de ieri vedem un om care clar nu are intenția de a muri.

Mulți au scris de-a lungul acestor trei ani: „De ce s-a întors, ce prostie, ce sacrificiu fără sens?”. Oamenii pur și simplu nu înțeleg cine este Aleksei. Iar pentru cei care l-au cunoscut, a fost firesc: îl vezi în viață și înțelegi că o persoană nu poate proceda altfel.

În general, a reabilitat chiar și conceptul de „politică” în ochii mei. Înainte de el, vedeam doar oameni spunând una, făcând alta și gândindu-se la altceva. Și atunci a apărut o întreagă personalitate. Îmi amintesc foarte bine cum în urmă cu șase ani, în timp ce filmam „Epoca dezacordului”, am încercat să mă agit, iar întreaga noastră intelectualitate liberală a spus: „Ei bine, el este un naționalist! Îți amintești că prin anul 2000 a ieșit la „Marșul rusesc”? Dar le-am răspuns: „Băieți, aceasta este ultima noastră șansă, încă șase ani cu Putin și va fi un dezastru”. Și acești oameni l-au ales pe Putin, și l-au respins pe Navalnîi.

El ne-a dat aceste șanse, le-am respins, nu am profitat de ele, iar acum au dispărut. Pe lângă durerea și ura de nestăpânit față de ucigași, simt dispreț față de oamenii cu păreri precum ale mele, care au înțeles ce se întâmplă în această țară, dar erau totuși complet indiferenți față de Navalnîi. Am fost la toate mitingurile de la întoarcerea sa. Am văzut cine era acolo - tineri, dar niciunul din generația mea. Iar responsabilitatea pentru moartea lui (le revine, n. red.) acestor oameni cu chipuri frumoase.

Când s-a întors Aleksei în Rusia, am scris o postare cu un cuvânt: „Erou”, alături fotografia lui. Credeam că doar în filme vezi oameni dispuși să se sacrifice într-o asemenea măsură. Nu mi-am făcut iluzii că îi vom învinge: am înțeles perfect că vor veni din nou același număr de oameni (la mitingurile pentru susținerea lui Navalnîi, n. red.) ca de obicei. Și va fi devorat. Dar nu mi-am imaginat că îl vor ucide: dintr-un oarecare motiv, după ce a supraviețuit (otrăvirii, n. red.), mi s-a părut că se află într-un fel de cocon protector. Am simțit o încântare absolută și un respect fără margini. Acest lucru redă credința în oameni și îi inspiră. Și Aleksei nu a dezamăgit: a demonstrat că există lucruri mai puternice decât frica și gândurile despre tine însuți, că te poți sacrifica pentru binele comun: nu te îndoi, nu te teme și râzi în fața morții. Nu-mi amintesc alte exemple de un asemenea eroism.

Un erou din filmul meu, care a lucrat la un sediul regional al lui Navalnîi, a spus că isprava lui Navalnîi este comparabilă cu cea a lui Jan Palach, studentul care și-a dat foc după ce tancurile sovietice au zdrobit revoluția petrecută în 1968 în Cehoslovacia. A văzut că oamenilor nu le-a păsat de zdrobirea rezistenței și au plecat acasă. În semn de protest, s-a autoicendiat pe stradă. Apoi, timp de 20 de ani, nu s-a întâmplat nimic, ca mai apoi, în 1989, în ziua morții sale, cehii să se adune în stradă și să înceapă „Revoluția de catifea”, care a îngropat acel regim. O alegorie frumoasă, desigur, dar devine din ce în ce mai puțin de crezut că acest lucru este posibil din nou.

Dar de ce sunt absolut sigur este că Aleksei Navalnîi îmi va rămâne în memorie pentru totdeauna. El va inspira, va ghida, va modela oameni. Iar exemplul moral pe care ni l-a dat nu se va risipi. Când acest întuneric va dispărea, Aleksei va fi o stea călăuzitoare pentru foarte, foarte mulți oameni. Dar nu știu dacă până atunci cineva din acest teritoriu (Federația Rusă, n. red.) va rămâne în viață pentru a fi inspirat de acest exemplu”, scrie Loșak.