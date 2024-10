Oamenii de știință ruși au încetat să se mai implice în dezvoltarea rachetelor hipersonice după ce FSB i-a vânat ca pe „spioni“

Persecutarea oamenilor de știință care au fost implicați în cercetarea rachetelor hipersonice ucide de fapt această ramură a științei. Nimeni nu vrea să fie următorul dintr-un lung șir de persoane acuzate de trădare de stat pentru munca lor în acest domeniu, inclusiv în proiecte aprobate de stat, scrie Moscow Times.

Instanțele au condamnat deja patru fizicieni la pedepse cu închisoarea cuprinse între 12 și 15 ani. Ultimul, la începutul lunii septembrie, a fost Aleksander Șipliuk, director al Institutului de Mecanică Teoretică și Aplicată al Filialei Siberiene a Academiei Ruse de Științe, care a petrecut mai mult de 10 ani dezvoltând rachete hipersonice. Acesta, precum și alți cercetători, a fost găsit vinovat de trădare de stat: ar fi transmis date clasificate Chinei în cadrul unei conferințe științifice din 2017. Șipliuk nu și-a recunoscut vinovăția.

Unul dintre primii care au fost acuzați de trădare de stat în 2018 a fost Viktor Kudriavțev. Viktor Kudriavțev este un specialist de vârf al Institutului Central de Cercetare în Inginerie Mecanică (TsNIIMash). Omul de știință nu a trăit pentru a-și vedea procesul: după un an și două luni în centrul de detenție preventivă Lefortovo (Kudriavțev, în vârstă de 75 de ani, a devenit cel mai în vârstă deținut al centrului), a fost eliberat pe propria răspundere din motive de sănătate și a murit la începutul anului 2021. Alți doi oameni de știință în vârstă, Dmitri Kolker (șeful Laboratorului de Tehnologii Optice Cuantice din cadrul Institutului de Fizică Laser din cadrul Filialei Siberiene a Academiei Ruse de Științe) și Roman Kovalev (șeful Centrului pentru Transfer de Căldură și Aerogasodinamică din cadrul TsNIIMash), care sufereau de cancer, au fost arestați și au murit la scurt timp după aceea.

Acțiunile FSB au creat o atmosferă de teamă în comunitatea științifică. În timp ce alți cercetători așteaptă să fie judecați, mulți oameni de știință au încetat să mai facă cercetări semnificative în domeniul hipersonic și al aerodinamicii de mare viteză, a declarat pentru Wall Street Journal fiul lui Viktor Kudriavțev, Iaroslav, de asemenea fizician, care trăiește în prezent la Paris.

”Acesta este pur și simplu sabotaj din partea autorităților ”

”Acesta este pur și simplu sabotaj din partea autorităților și, în primul rând, dăunează științei rusești. Încercând să mențină secretul în cercetarea militară, acestea ucid practic știința civilă în aceste domenii. Mulți dintre cei acuzați de trădare de stat nici măcar nu erau implicați în cercetarea militară. Viktor Kudriavțev, de exemplu, lucra în cadrul unui program științific european aprobat și parțial finanțat de guvernul rus”, spune Iaroslav. Dar când a început vânătoarea de spioni, tatăl său a devenit o țintă ușoară, deoarece era coordonator din partea Rusiei. „Schimburile științifice se făceau prin intermediul lui. El a fost arestat pentru că era persoana care transmitea informații participanților occidentali la proiect”, spune Iaroslav Kudriavțev.

Programul „excludea destul de clar cercetarea militară”, se arată într-o scrisoare de susținere pentru Kudriavțev, publicată în 2019 de Institutul Fond Karman pentru dinamica fluidelor din Belgia.

FSB inițiază aceste cazuri în parte „pentru a se convinge pe sine și pe Putin că Rusia are într-adevăr realizări științifice avansate și că spioni din întreaga lume încearcă să le fure”, a declarat pentru WSJ avocatul Evgheni Smirnov de la First Department, care a apărat acuzați în cazuri de trădare de stat, inclusiv oameni de știință. Anterior, Smirnov a declarat că, în conversații private, ofițerii FSB au recunoscut că arestările sub acuzația de transmitere de informații clasificate despre armele hipersonice rusești au fost făcute „la cerere”. Anchetatorii au spus în mod explicit că îi raportează lui Putin despre fiecare astfel de caz împotriva oamenilor de știință, a notat Smirnov.

Un total de 12 persoane implicate în cercetarea de bază în domeniul hipersonic și aerodinamic au fost arestate în astfel de cazuri în ultimii șase ani, a calculat serviciul rus al BBC la începutul acestui an. FSB a început vânătoarea oamenilor de știință în 2018, după ce Vladimir Putin a prezentat rachete hipersonice „fără egal în lume” în discursul său în fața Adunării Federale. Noua armă va fi capabilă să depășească toate sistemele moderne de apărare antirachetă și va fi „practic invulnerabilă”, a spus liderul de la Kremlin.