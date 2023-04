FSB vrea despăgubiri de la armata rusă pentru o dronă doborâtă din greșeală în regiunea Belgorod

Serviciul Federal de Securitate (FSB, fostul KGB) cere despăgubiri de la armata rusă pentru o dronă doborâtă din greșeală acum o săptămână în regiunea Belgorod, situată la granița cu Ucraina.

Armata rusă a crezut că eliminat, în data de 30 martie, o dronă trimisă de armata ucraineană peste regiunea Belgorod în scopuri de spionaj, dar s-a dovedit între timp că aparatul de zbor fără pilot în cauză aparținea FSB.

„O patrulă a observat un obiect neidentificat pe cer, iar comandantul a decis să-l doboare, ceea ce s-a întâmplat cu succes. Însă, câteva minute mai târziu, reprezentanți ai adevăratului proprietar al dronei, filiala FSB din Belgorod, s-au prezentat la fața locului. Aceștia au declarat că drona doborâtă era dintr-o gamă de vârf și scumpă”, informează o sursă locală, potrivit The New Voice of Ukraine.

Prin urmare, FSB a cerut armatei ruse să o despăgubească cu 3 milioane de ruble rusești (puțin peste 33.800 de euro). Însă suma despăgubirii solicitate de FSB este mai mare decât a dronei doborâte, remarcă sursa citată. Ori drona din „gama de vârf” distrusă de armata rusă este de fapt o dronă comercială chineză, de tip Raefly VT260, care costă între 800.000 și 2 milioane ruble rusești (între 9.000 și 22.530 de euro).