Ce spun rușii despre rebeliunea lui Prigojin: „Mamă, ieși afară, a început războiul civil!“

Luptătorii paramilitari ai lui Evgheni Prigojin au cucerit Rostov pe Don și nu intenționează să se oprească acolo. Nimeni nu știe cum se vor desfășura următoarele zile în Rusia.

Începutul insurecției lui Prigojin a fost o surpriză totală pentru toată lumea, de la Vladimir Putin și propagandiștii ruși până la observatorii independenți.

Site-ul Meduza a cerut cititorilor săi ruși să spună cum văd ei situația.

Darya, Rostov-pe-Don: ”În jurul orei 1:00 dimineața [sâmbătă], s-a auzit un zgomot deasupra cartierului mare în care locuiesc, la periferia vestică a orașului. Vedem în mod regulat elicoptere și avioane care zboară deasupra noastră aici, dar acest sunet a fost semnificativ mai lung și mai puternic.

Sincer, am fost speriată. În acel moment, m-am gândit la cum trebuie să fie pentru locuitorii din Ucraina, pentru care acel tip de zgomot ar părea probabil aproape ca o tăcere. Și apoi s-a întrerupt curentul pentru jumătate din cartier timp de aproximativ 15 minute. M-am dus la culcare în jurul orei 3:00, dar nu am dormit prea mult - mă trezeam de fiecare dată când primeam o notificare de la brățara mea de fitness”.

Tatyana, Rostov-on-Don: ”Am aflat despre ceea ce se întâmpla pe la ora 2:00 a.m. La început am crezut că sunt știri false, dar dimineața mi-am dat seama că nu era așa. Nu am fost niciodată de partea Grupului Wagner sau a armatei ruse, dar când ascult declarațiile lui Prigojin, mă face să cred că mulți oameni ar putea fi de partea lui. Autoritățile ruse sunt de mult timp îndepărtate de oameni, în timp ce personalități publice precum Prigojin, care se angajează într-un dialog direct și "neformulat" cu cetățenii ruși, evocă mai multă empatie și înțelegere decât discursurile și anunțurile seci și repetate ale autorităților”.

Elizaveta, Moscova: ”Ieri, m-am întors de la serviciu nespus de obosită și m-am culcat imediat. Am văzut știrile când m-am trezit. Este ca la începutul războiului, când ne-am culcat într-o situație relativ familiară (dar totuși teribilă), iar a doua zi dimineață ești nebunește de speriat pentru viețile celor dragi ție”.

Elena, Penza: ”Este evident că aceasta este o revoltă militară. Probabil că nu se vor atinge de civili. În general, pare mai degrabă un război mafiot, dar există riscul ca civilii din orașele rusești să aibă de suferit dacă se află în locul nepotrivit la momentul nepotrivit.Există potențial pentru un război civil, dar probabil că totul va rămâne limitat la bătălii verbale și insulte pe internet. Nu se va sfârși bine pentru Rusia, acest lucru este garantat”.

Konstantin, Moscova: ”Din punctul meu de vedere, ceea ce se întâmplă acum nu este un motiv de sărbătoare: Prigozhin se prezintă ca un luptător pentru justiție, dar nu am încredere în el. Sunt aproape sigur că ciocnirile armate sunt inevitabile. Nu văd cum situația poate fi rezolvată în mod pașnic.

Diana, Kazan: ”Mă duc la culcare în jurul miezului nopții, vineri, mă uit la știri, așa cum fac de obicei, și nu-mi vine să cred ce se întâmplă. Pe la ora 1:00 dimineața, sora mea de 15 ani iese din camera ei și bate la ușa de la baie, spunând: "Mamă, mamă, ieși afară, a început războiul civil". Dimineața, am citit știrile cu zâmbetul pe buze și am aplaudat progresul Grupului Wagner. Nu înțeleg nimic - care sunt obiectivele lor, ce încearcă să realizeze. Dar cineva se opune în sfârșit guvernului și încearcă să obțină dreptate. Ne-au bătut cu bâtele lor la mitingurile de protest, iar acum cineva se ridică în sfârșit împotriva lor cu arme”.

Leonid, Moscova: ”La început, am crezut că este doar o altă farsă, dar dimineața [sâmbătă], mi-am dat seama că trăim o altă zi istorică. Nu am susținut niciodată regimul Putin, dar perspectiva de a guverna cu barosul în țara noastră mă îngrozește. Toată lumea știe că regimul se bazează pe forțele de securitate. Poliția nu a fost niciodată de partea poporului la niciun protest pașnic. Vom vedea ce vor alege: să urmeze ordinele sau să se plaseze de partea "barosului". Oricât de trist ar fi, se pare că soarta noastră depinde de ei”.

Andrey, Moscova: ”Cred că se va termina cu înfrângerea Grupului Wagner și a unităților militare regulate care li s-au alăturat. Să concurezi cu armata, care are propria industrie, birocrație și un aparat de propagandă puternic, precum și mii de avioane și rachete balistice, este o încercare de lungă durată. Va fi aceeași poveste ca atunci când armata rusă a provocat puterea militară și economică a NATO - înfrângere. Nu este greu de ghicit ce rezultat va avea această rebeliune pe linia frontului”.

Eva, Regiunea Sverdlovsk: ”Sunt îngrijorată pentru oamenii care locuiesc în aceste regiuni [unde se află acum forțele Grupului Wagner]. Nimeni nu știe cum va evolua situația. Chiar dacă totul se va sfârși prin a fi spre bine, nu vrem să plătim pentru asta în suferință umană. În ciuda faptului că obiectivul principal al Grupului Wagner este de a pune mâna pe [ministrul rus al Apărării, Serghei] Șoigu (și toată această rebeliune a fost organizată împotriva Ministerului Apărării, nu a regimului), ceea ce se întâmplă acum s-ar putea dovedi a fi o mare zguduire și un semnal pentru cetățeni”.

Konstantin, care a trăit la Moscova înainte de război, în prezent locuiește la Berlin: ”Cred că Prigojin a găsit o strategie cu potențial de succes pentru a deveni instantaneu politicianul nr. 2 al Rusiei (sau nr. 1, dacă reușește). Pentru Putin și prietenii săi, tot ceea ce se spune în spațiul public este în mare parte teatru cu un singur păpușar, dar Prigojin a ridicat valorile conservatoare și imperiale cheie care sunt susținute de acest teatru și a reușit să atragă atenția unui număr semnificativ de oameni asupra faptului că valorile expuse nu corespund realității.

Pe de o parte, este înspăimântător să ne gândim la lucrurile pe care Prigojin le susține în mod activ și ce fel de politician ar fi el. Pe de altă parte, tot ceea ce subminează sistemul actual oferă speranța că acesta se va prăbuși și că ar putea fi posibilă construirea unuia nou în viitor”.