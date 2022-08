Analiză AFP. De ce asasinarea Dariei Dughina îl ajută mai mult pe Putin decât pe ucraineni

Rusia a acuzat Ucraina c─â ar fi ├«n spatele asasin─ârii l├óng─â Moscova a Dariei Dughina, fiica intelectualului ultrana┼úionalist rus Aleksandr Dughin, ale c─ârui idei se reg─âsesc ├«n politica promovat─â ├«n prezent de pre┼čedintele rus Vladimir Putin. Este o ipotez─â considerat─â de exper┼úii occidentali ├«n domeniul serviciilor secrete deopotriv─â posibil─â ┼či pu┼úin probabil─â, comenteaz─â joi France Presse ├«ntr-o analiz─â.

Daria Dughina (29 de ani) a fost ucis─â s├ómb─ât─â ├«n explozia ma┼činii sale, sub care fusese amplasat─â o bomb─â.

Kievul a respins acuza┼úiile ru┼čilor potrivit c─ârora o femeie de na┼úionalitate ucrainean─â a urm─ârit-o, iar apoi a eliminat-o pe Dughina, dup─â care a fugit ├«n Estonia, scrie Agerpres.

În ipoteza că ar fi putut să o facă: 'Am fi putut transfera 400 de grame de TNT în Rusia? Teoretic, da. Am fi putut fabrica o bombă? Da', afirmă pentru AFP un înalt responsabil din serviciile secrete ucrainene, sub rezerva anonimatului.

Dar 'la ce bun? Nimeni ├«n Ucraina nu ┼čtie cu adev─ârat cine este Dughin. Cine ar ┼čti de fiica lui? S─â o omori nu are sens', sus┼úine acesta.

De la anexarea peninsulei Crimeea de către Rusia în 2014, Ucraina a avut timp să dezvolte reţele clandestine (de rezistenţă) pe teritoriul ţării vecine, notează AFP.

'Cred c─â din martie exist─â o structur─â ucrainean─â instalat─â ├«n Rusia, o structur─â logistic─â ┼či (...) opera┼úional─â', afirm─â Gerald Arboit, expert ├«n serviciile de informa┼úii la Conservatoire National des Arts et M├ętiers (CNAM).

Kievul beneficiaz─â de asemenea de 'consilieri americani ┼či britanici'. Dar, pentru un astfel de proiect, 'erau necesare ac┼úiuni de recunoa┼čtere, de urm─ârire (a ┼úintei) ┼či de aducere pe teren a unei echipe care s─â ├«nf─âptuiasc─â opera┼úiunea. O singur─â persoan─â nu putea s─â r─âspund─â ┼či de recunoa┼čtere ┼či de partea opera┼úional─â', adaug─â expertul citat, men┼úion├ónd posibilitatea unui sprijin din partea unor grup─âri de opozi┼úie ruse.

De fapt, o astfel de operaţiune este mai ales complexă într-un context de război deschis. 'Asasinarea Dariei Dughina a avut loc la Moscova, zonă în care serviciile ucrainene cu greu ar putea ajunge', apreciază Colin Clarke, director de cercetare la Centrul Soufan, un think-tank din New York.

El consider─â aceast─â ipotez─â pu┼úin probabil─â, lu├ónd ├«n considerare totu┼či c─â 'for┼úele speciale sau agen┼úi de informa┼úii ucraineni sunt probabil capabili de un astfel de atac'.

Doar Putin are de câștigat

Exper┼úii intervieva┼úi de AFP relev─â c─â asasinarea fiicei unei personalit─â┼úi, care ├«n mod cert se pronun┼ú─â ├«n sprijinul pre┼čedintelui Vladimir Putin, dar nu neap─ârat foarte influent─â, serve┼čte cauzei liderului de la Kremlin. De fapt, poate provoca un puternic sentiment de respingere, care ar alimenta, dac─â e nevoie, justific─ârile pentru o mobilizare general─â ├«n Rusia.

'Nu exclud ca Dughina s─â fi fost ucis─â de ru┼či pentru a dezvolta r─âzboiul ├«n Ucraina ├«ntr-un mod neconven┼úional', afirm─â, sub rezerva anonimatului, un oficial din cadrul comunit─â┼úii de informa┼úii din Fran┼úa.

Un asasinat ┼úintit, ├«n special asupra unei tinere femei, ar fi pe deasupra contraproductiv pentru imaginea pre┼čedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, care mizeaz─â pe capitalul s─âu de simpatie pentru a ob┼úine ajutor militar occidental de care are nevoie ├«n fa┼úa for┼úelor Moscovei.

'Nu v─âd ra┼úiunea unei astfel de opera┼úiuni pentru ucraineni, care este extrem de complicat de pus ├«n practic─â. ┼×i nu-i v─âd pe americani ┼či britanici s─â-i lase s─â fac─â a┼ča ceva', sus┼úine Alexander Grinberg, analist la Institutul pentru Securitate ┼či Strategie din Ierusalim (JISS).

'Totul seamănă cu o manipulare a FSB pentru a slăbi Kievul. Mai ales că Dughin nu are nicio influenţă reală la Kremlin', adaugă el.

Colin Clarke confirm─â c─â un asasinat simbolic efectuat de Kiev nu ar viza probabil acest tip de ┼úint─â ┼či suspecteaz─â o opera┼úiune 'desf─â┼čurat─â de o alt─â entitate', inclusiv din interiorul Rusiei.

├Än orice caz, acuza┼úiile ruse sunt lipsite de substan┼ú─â, consider─â Alexandre Papaemmanuel, profesor la Institutul de Studii Politice din Paris ┼či expert ├«n serviciile de informa┼úii.

'Poate s─â te surprind─â o nara┼úiune livrat─â extrem de rapid de serviciile ruse. ├Än general, ├«n cazul unui asasinat politic, anchetele iau mult timp pentru a da rezultate', constat─â el, observ├ónd o propagand─â rus─â ┼či prorus─â foarte intens─â pe acest subiect ├«nc─â de s├ómb─ât─â.

Nathan Sales, consilier la Soufan Group pentru informa┼úii, se ab┼úine s─â discute ├«n mod concret despre acest caz, dar recunoa┼čte c─â este 'sceptic' fa┼ú─â de versiunea rus─â. '┼×tim c─â regimul lui Putin a asasinat ├«n trecut cet─â┼úeni ru┼či ├«n beneficiul agendelor sale politice interne ┼či externe perverse', a declarat el pentru AFP.

Dincolo de faptul c─â Natalia Vovk, ucraineanca c─âreia FSB ├«i atribuie asasinarea Dariei Dughina provine din Mariupol - portul ucrainean de la Marea Azov aflat ├«n prezent sub control rusesc dup─â trei luni de asediu -, a reu┼čit s─â treac─â cu bine de centrele de filtrare ruse┼čti f─âc├ónd parte din regimentul Azov, conform versiunii ruse, acest asasinat a avut loc nu departe de re┼čedin┼úa pre┼čedintelui Vladimir Putin din Novo-Ogariovo, remarc─â Ivan Jdanov, unul din colaboratorii opozantului Aleksei Navaln├«i, pe canalul Populiarnaia Politica de pe YouTube.

Concluzia sa este c─â FSB s-a pus singur ├«ntr-o lumin─â proast─â, demonstr├óndu-┼či incapacitatea de vreme ce serviciile secrete ucrainene pot comite un atentat la numai c├ó┼úiva kilometri de re┼čedin┼úa pre┼čedintelui rus.