Bogdan Aurescu, decorat cu Ordinul de Onoare al Republicii Moldova de Maia Sandu

Fostul ministru de Externe al României, Bogdan Aurescu, a fost decorat de lidera de la Chișinău pentru contribuția sa adusă consolidării relațiilor dintre Rep. Moldova și România, dar și în procesul de integrare europeană al țării vecine.

Decretul privind Ordinul de Onoare pentru fostul ministru al Afacerilor Externe al României a fost semnat de președinta Republicii Moldova, iar conform acestuia, distincția i-a fost conferită ,,în semn de înaltă apreciere a contribuției aduse la consolidarea relațiilor dintre Republica Moldova și România. La fel și la fortificarea parteneriatului strategic dintre cele două state”, anunță reprezentanții Administrației Prezidențiale.

Decorat la Chișinău

Un alt factor decisiv în acest sens este contribuția lui Bogdan Aurescu în procesul de integrare europeană al țării vecine.

,,După ce Republica Moldova a depus cererea de aderare la Uniunea Europeană, Bogdan Aurescu a plasat continuu și în mod prioritar țara noastră pe agenda statelor membre la Bruxelles. Astfel, a avut un aport însemnat la avansarea parcursului european al țării noastre și la promovarea intereselor comune în cadrul instituțiilor Uniunii Europene”, se arată în comunicatul de presă al instituției.

Ceremonia de decorare a lui Bogdan Aurescu a avut loc, în data de 24 iulie, în incinta instituției prezidențiale de la Chișinău.

În luna iunie a acestui an, Bogdan Aurescu a încheiat al doilea mandat al său ca șef al diplomației române, după o perioadă de aproape patru ani.

Bogdan Aurescu, prietenul Republicii Moldova

Atunci, ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene din Republica Moldova, Nicu Popescu, a trecut în revistă sprijinul oferit de Bogdan Aurescu, predecesorul Luminiței Odobescu, menționând că ex-șeful diplomației de la București a fost și continuă să fie un prieten adevărat al țării sale.

,,Ai fost o voce importantă în procesul de obținere a statutului de țară candidat pentru aderarea la UE a Republicii Moldova. La inițiativa României, Germaniei și Franței s-a reușit crearea Platformei de Sprijin pentru Moldova. Datorită eforturilor României, Uniunea Europeană și-a deschis o nouă Misiune Civilă de Parteneriat la Chișinău. La inițiativa diplomatică al României, Uniunea Europeană a creat un nou mecanism de sancționare a celor care încearcă să destabilizeze țara noastră. La fel, am creat un nou format de discuții - Trilaterala România - Moldova - Ucraina. Tot cu sprijinul României, Republica Moldova a reușit să acceseze fonduri prin intermediul Instrumentului European pentru Pace, ceea ce contribuie la modernizarea armatei noastre naționale”, a mai afirmat Popescu.

De asemenea, mai spune Nicu Popescu, Bucureștiul a oferit suport Chișinăului la organizarea summitului Comunității Politice Europene, eveniment avut loc la începutul lunii trecute în statul vecin.

,,Împreună am reușit să aducem relațiile dintre România și Republica Moldova la un nou nivel. Am reușit să eliminăm tarifele la roaming între țările noastre, ceea ce ne-a apropiat și mai mult. Împreună am reușit să instruim numeroși angajați care se ocupă de afaceri europene, preluând astfel experiența României, inclusiv cu sprijinul Institutului Diplomatic Român. Am gestionat împreună numeroase crize, inclusiv cea a electricității și gazului. România a fost alături de Republica Moldova în asigurarea păcii și stabilității noastre. Îți mulțumesc, dragă Bogdan, și să știi că vei rămâne un foarte bun și sincer prieten al Republicii Moldova”, a conchis membrul Cabinetului de miniștri Recean.