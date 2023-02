Orașul din Turcia unde nu s-au înregistrat victime la cutremur. Dezvăluirile primarului privind construcțiile ilegale

Primarul orașului Erzin din nordul provinciei Hatay, una dintre cele mai afectate de cele două seisme devastatoare care au zguduit sudul Turciei, a explicat pentru presa internațională că nu a permis construcțiile ilegale și că în municipalitatea sa nu s-au înregistrat victime.

Doar câteva case și minaretele unor moschei au fost avariate în urma cutremurelor - cu magnitudini de 7,7, respectiv 7,6 - centrate în provincia vecină Kahramanmaraș, relatează hurriyetdailynews.com.

„Nu avem moloz, victime sau răniți din cauza cutremurelor”, a declarat Ökkeș Elmasoğlu, 44 de ani, ales primar al orașului Erzin în 2019 din partea partidului de opoziție CHP (Partidul Republican Popular). Erzin are o populație de 42.000 de locuitori.

„Nu am permis în niciun fel construcțiile ilegale. În ciuda acestui fapt, au existat tentative în acest sens. Deși nu am putut să-i urmărim de la început, deoarece nu aveam suficient personal, ulterior i-am raportat la procuratură și am luat decizii de demolare”, a spus el.

În Erzin sunt multe case - cele mai multe având un singur etaj, maxim patru, în timp ce blocurile de apartamente au doar șase etaje.

Nicio concesie

„Avem nevoie ca cetățenii noștri să nu se aștepte la nicio concesie din partea statului pentru construcții ilegale, să nu recurgă la astfel de inițiative și să ia măsuri decisive pentru a demola aceste clădiri atunci când este necesar”, a declarat Elmasoğlu, subliniind că este nevoie de „o schimbare totală de mentalitate" în ceea ce privește construcțiile noi din Turcia

„Avem nevoie ca mecanismele de control să funcționeze mai bine", a adăugat el.

Erzin se află la doar 15-20 de kilometri de orașul Osmaniye și la 110 kilometri de provincia Hatay, a explicat el pentru canalul TV5.

„Ne bucurăm în numele districtului nostru. Dar, bineînțeles, ne pare rău din cauza tuturor acestor decese, am fost și noi foarte surprinși, am experimentat un astfel de cutremur, așa că este ceva de nedescris. Și eu locuiesc într-o casă cu un singur etaj. Am fost zguduiți foarte violent și am alergat imediat la ușă cu copiii noștri, abia ne puteam mișca. Am așteptat să se termine, dar nu s-a terminat. Când zguduiturile au slăbit am ieșit”.

Toleranță zero

„În primul rând ... nu am permis în niciun fel construcția ilegală. Și uneori s-au supărat, ca primar, mi-au spus: «Nu mai există niciun om cinstit în afară de tine în această țară»....trecuseră trei luni de când am fost ales, o rudă de-a noastră ... a spus: «Ne-a fost scrisă o amendă pentru construcții ilegale...» Și când i-am spus: «Nu pot face nimic», a spus: «Ești singura persoană decentă din Turcia? Am auzit aceste cuvinte cu urechea mea.»

„În ceea ce mă privește, am conștiința foarte curată, nu am permis în niciun fel construcțiile ilegale. Bineînțeles, tot există cineva care a găsit o cale și reușit cumva să ridice o construcție ilegală. Sunt secțiuni în care am scris sancțiuni pentru construcții ilegale. Dacă nu poți împiedica construcția ilegală sută la sută, o poți reduce într-un anumit stadiu. Cel puțin eu nu mă simt vinovat. Nu am cum să tolerez acest lucru și încerc să nu implic politica în asta. De aceea am fost dur cu foarte mulți oameni", a declarat el pentru postul TV5

Dezvoltatori arestați

Dezvoltatorul Renaissance Residence, un complex rezidențial distrus de cutremurul din provincia Hatay din sud-estul Turciei, a fost reținut de polițiștii turci, vineri, pe aeroportul din Istanbul în timp ce încerca să părăsească țara.

Ministrul turc al Justiției a transmis, joi, că a fost deschisă o anchetă privind clădirile prăbușite în timpul seismelor.

„Cei care au dat dovadă de neglijenţă, care sunt responsabili de distrugerile de după cutremur vor fi identificaţi şi aduşi în faţa instanţei”, a afirmat ministrul Bekir Bozdag.

De ce s-au prăbușit clădirile noi

Turcia are standarde stricte de construcție, adoptate în urma unui cutremur care a ucis 18.000 de persoane la periferia Istanbulului în 1999 și actualizate în urmă cu cinci ani, scrie Economist. Peste 3 milioane de locuințe au fost renovate în cadrul unui program de renovare urbană conceput de guvernul președintelui Erdogan.

Problemele sunt legate de implementare și supraveghere. Permisele de construcție sunt ușor de obținut, iar inspecțiile sunt slabe. Companiile mandatate de guvern să le efectueze sunt plătite de către dezvoltatorii imobiliari. Proiectele respectă de regulă standardele guvernamentale la începutul construcției, dar nu și la final, a explicat Murat Guvenc, urbanist și profesor universitar.

De îndată ce inspectorii pleacă, dezvoltatorii reduc cantitatea sau calitatea fierului pe care îl folosesc sau reduc numărul de striații, buclele de oțel care împiedică grinzile și coloanele să se îndoaie sub presiune. Ei pot chiar să adauge un etaj în plus. Apoi intră în negocieri informale cu autoritățile locale. "S-ar putea ca o mulțime de bani să fie transferați de la unul la altul", spune Guvenc. "Vorbim de corupție prin excelență".

În orașul Osmaniye, ca și în alte părți, majoritatea clădirilor prăbușite datează de dinainte de cutremurul din 1999. Dar zeci de clădiri noi, aparent construite conform noilor standarde, s-au prăbușit sau au suferit daune ireparabile. Sute de persoane ar putea fi prinse sub un complex rezidențial de lux finalizat în urmă cu doar un deceniu în Antakya, la sud de Osmaniye. Antreprenorul responsabil a fost arestat pe 11 februarie în timp ce încerca să părăsească Turcia.

De-a lungul zonei de impact, care se întinde de pe coasta mediteraneeană a țării până în sud-estul kurd, mii de clădiri, unele de peste 12 de etaje, s-au prăbușit. Cel puțin 30.000 de persoane au murit numai în Turcia. Peste graniță, în Siria, bilanțul victimelor a depășit 3.500 de morți.

Au căzut precum castelele de cărți

Un bloc de apartamente din Osmaniye, un oraș din sudul Turciei, în care locuia Halise Sen, s-a prăbușit ca un castel de cărți, îngropându-i vecini sub nouă etaje de beton. „Aici nu există oțel armat, așa că betonul și-a pierdut rezistența și coloanele s-au prăbușit, împreună cu etajele, imediat ce pământul a început să se clatine", spune Sen, șefa camerei locale a arhitecților,

Niciunul dintre blocuri nu avea subsoluri, spune soțul ei, Mustafa, un fost dezvoltator. Clădirile cu fundații atât de slabe erau condamnate în cazul unui cutremur puternic, adaugă el. Mustafa, care acum cultivă măsline și nuci, a încetat să mai lucreze în sectorul construcțiilor cu ani în urmă. Alți antreprenori îi subcotau prețurile și ignorau standardele de construcție, susține el.

„Dacă noi foloseam 100 de tone de fier într-o clădire, ei foloseau 90 de tone", spune el. Osmaniye se află în apropierea unei falii active. "Știam că suntem în pragul unei catastrofe", spune el.