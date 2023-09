O invitaţie controversată pune guvernul canadian într-o situaţie incomodă în timpul vizitei președintelui ucrainean

O asociaţie de apărare a comunităţii evreieşti din Canada pretinde scuze din partea autorităţilor de la Ottawa după ce un ucrainean care a luptat alături de nazişti în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial a fost onorat în Parlament în cursul vizitei preşedintelui Volodimir Zelenski.

Organizaţia Prietenii Centrului Simon Wiesenthal (Friends of Simon Wiesenthal Center, FSWC) a declarat duminică, într-un comunicat, că este "profund îngrijorată că Parlamentul canadian şi-a exprimat respectul pentru un veteran ucrainean care a servit într-o unitate militară nazistă în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial", scrie Agerpres.

Vineri, cu ocazia vizitei preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski în capitala Canadei, preşedintele Camerei Comunelor Anthony Rota l-a salutat în tribune pe Yaroslav Hunka, un imigrant ucrainean în vârstă de 98 de ani.

"Este un erou ucrainean, un erou canadian şi îi mulţumim pentru serviciul său", a spus el în Cameră, strângând o caldă ovaţie din partea membrilor Parlamentului.

Aceste afirmaţii "ignoră faptul că Hunka a servit în Divizia a 14-a Waffen Grenadier a SS, o unitate militară nazistă ale cărei crime împotriva umanităţii în timpul Holocaustului sunt bine documentate", a denunţat organizaţia FSWC.

Duminică, preşedintele Camerei - un deputat liberal - şi-a cerut scuze pentru ca l-a prezentat şi onorat pe Hunka cu două zile mai devreme.

"Vineri (...) după discursul preşedintelui Ucrainei, am salutat o persoană din galerie şi apoi am aflat noi informaţii care mă fac să regret că am făcut acest lucru", a spus Anthony Rota, într-o declaraţie scrisă.

"Vreau să îmi cer scuze în special comunităţilor evreieşti din Canada şi din întreaga lume", a continuat el, adăugând că "sunt singurul responsabil pentru această iniţiativă".

Biroul premierului Justin Trudeau a negat orice implicare în această afacere, reiterându-şi independenţa faţă de cel al preşedintelui Camerei.

"Nici biroul premierului, nici delegaţia ucraineană nu au fost informate în prealabil cu privire la invitaţie sau recunoştinţă", a afirmat biroul primului ministru într-o declaraţie transmisă duminică seara pe X (fost Twitter) de un secretar de presă al lui Justin Trudeau.

Dar asta nu l-a împiedicat pe liderul opoziţiei oficiale Pierre Poilievre, în faţa lui Justin Trudeau în intenţiile de vot, să denunţe o "gravă eroare de judecată".

"Biroul său de protocol este responsabil de organizarea şi aprobarea tuturor invitaţilor şi programelor pentru vizitele de stat de acest tip", a reacţionat liderul conservator.