Netanyahu spune că încetarea focului în Gaza se va încheia dacă ostaticii nu sunt eliberați. Care este termenul dat

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat marți, 11 februarie, că încetarea focului în Gaza va lua sfârșit dacă Hamas nu returnează ostaticii deținuți în enclavă.

„Armata va reveni la lupte intense până când Hamas va fi înfrântă definitiv. Ne-am exprimat cu toții indignarea față de situația șocantă a celor trei ostatici ai noștri care au fost eliberați sâmbăta trecută. Am salutat cu toții, de asemenea, cererea președintelui Trump de eliberare a ostaticilor noștri până sâmbătă la prânz și am salutat cu toții, de asemenea, viziunea revoluționară a președintelui pentru viitorul Gazei. Decizia pe care am adoptat-o în unanimitate în cabinet este aceasta: dacă Hamas nu ne returnează ostaticii până sâmbătă la prânz - încetarea focului va fi încheiată, iar FDI va reveni la lupte intense până când Hamas va fi învinsă definitiv”, a declarat Benjamin Netanyahu, citat de The Guardian.

Declarația este făcută chiar în ziua în care regele Abdullah al Iordaniei se află la Washington pentru a se întâlni cu președintele Donald Trump, unde cei doi urmează să discute despre viitorul Gazei.

Anterior, regele s-a întâlnit cu unii dintre consilierii lui Trump, inclusiv consilierul pentru securitate națională Mike Waltz.

Vizita are loc într-un moment periculos pentru armistițiul în curs de desfășurare în Gaza, deoarece Hamas, acuzând Israelul de încălcarea armistițiului, a declarat că va suspenda viitoarele eliberări de ostatici.

Planul lui Donald Trump de a prelua și deține Fâșia Gaza

Trump a propus ca SUA să preia controlul asupra Fâșiei Gaza și să o transforme în „Riviera Orientului Mijlociu”, cu palestinienii din teritoriul distrus de război împinși în țările vecine fără drept de întoarcere.

El a sugerat luni că, dacă va fi necesar, va reține finanțarea SUA din Iordania și Egipt, aliați de lungă durată ai SUA și printre principalii beneficiari ai ajutorului său extern, ca mijloc de a le convinge să accepte palestinieni suplimentari din Gaza.

Iordania găzduiește peste 2 milioane de palestinieni și, împreună cu alte state arabe, a respins categoric planul lui Trump de relocare a civililor din Gaza.