Ministru israelian, criticat după ce a declarat că lansarea unei bombe nucleare asupra Fâșiei Gaza ar fi o „opțiune”

Ministrul israelian al Patrimoniului, Amichai Eliyahu, a susținut duminică în cadrul unui interviu că una dintre opțiunile Israelului în războiul împotriva grupării Hamas este lansarea unei bombe nucleare asupra Fâșiei Gaza. Însă, nu de aceeași părere a fost premierul Benjamin Netanyahu, care a precizat că declarațiile acestuia „sunt departe de realitate”, relatează The Times of Israel.

Întrebat în cadrul interviului acordat postului de radio Kol BaRama dacă ar trebui lansată o bombă nucleară asupra enclavei, Elyahu a afirmat: „Aceasta este una dintre posibilități".

Elyahu, membru al partidului de extremă-dreapta Otzma Yehudit/ „Forța evreiască”, condus de ministrul Securității Naționale, Itamar Ben Gvir, nu face parte din cabinetul de război și nici din cabinetul de securitate.

În momentul în care i s-a atras atenția că în prezent în Fâșia Gaza sunt ținuți ostatici în jur de 240 de oameni, Elyahu a afirmat: „Mă rog și sper să se întoarcă, dar există un preț care trebuie plătit în război".

„De ce sunt viețile celor răpiți, a căror eliberare o doresc cu adevărat, mai importante decât viețile soldaților și ale oamenilor care vor fi uciși mai târziu?", a mai adăugat el.

Eliyahu și-a exprimat, de asemenea, dezacordul în ceea ce privește acordarea ajutoarelor umanitare în Gaza, spunând că „nu le-am da naziștilor ajutoare umanitare" și susținând că „nu există civili în Gaza care să nu fie implicați".

În plus, el s-a pronunțat pentru recucerirea Fâșiei și reconstruirea coloniilor israeliene care existau înainte ca Israelul să se retragă unilateral din zonă în 2005, iar atunci când a fost întrebat despre soarta populației palestiniene, a spus: „Ei pot merge în Irlanda sau în deșert; monștrii din Gaza ar trebui să găsească singuri o soluție".

Totodată, Eliyahu a mai afirmat că partea de nord a Fâșiei Gaza nu ar trebui să existe, adăugând că orice persoană care flutură un steag palestinian sau Hamas „nu ar trebui să mai trăiască pe fața pământului".

Reacția lui Netanyahu

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a reacționat rapid la afirmația lui Eliyahu conform căreia lansarea unei bombe nucleare asupra Fâșiei Gaza ar fi o posibilitate.

„Declarațiile lui Amichai Eliyahu sunt departe de realitate", a spus Netanyahu. „Israelul și IDF acționează în conformitate cu cele mai înalte standarde ale dreptului internațional pentru a preveni vătămarea persoanelor neimplicate și vom continua să facem acest lucru până la victorie”, se mai arată în declarația premierului.

Liderul opoziției, Yair Lapid, i-a solicitat lui Netanyahu să îl demită pe Eliyahu, calificând spusele sale drept „o remarcă oribilă și absurdă a unui ministru iresponsabil".

„El a ofensat familiile prizonierilor ținuți în Gaza, a jignit societatea israeliană și a adus prejudicii poziției noastre internaționale", a spus Lapid. „Prezența extremiștilor în guvern este un pericol pentru noi și pentru atingerea obiectivelor de război - înfrângerea Hamas și eliberarea ostaticilor”, a mai ținut să precizeze liderul opoziției.

„Netanyahu trebuie să-l demită în această dimineață", a mai spus el.

Preşedintele Partidului Unităţii Naţionale, ministrul Benny Gantz, membru al cabinetului de război, a criticat remarcile lui Eliyahu.

„Declarația inutilă și iresponsabilă a lui Eliyahu este în detrimentul valorilor Israelului, cauzează daune politice grele și, cel mai rău, contribuie la durerea familiilor celor răpiți din casele lor", a transmis el printr-o postrare publicată pe platforma X, cunoscută anterior sub numele de Twitter.

Pe fondul indignării crescânde, biroul prim-ministrului a anunțat că Eliyahu nu mai poate participa la ședințele de guvern pe termen nelimitat.

„O glumă”

Miniștrii din cadrul Guvernului au declarat pentru site-ul de știri Ynet că suspendarea este lipsită de sens.

„Este o glumă, oricum abia dacă există întâlniri ale cabinetului, iar cea mai mare parte a activității se desfășoară sub formă unor sesiuni de vot prin telefon", a declarat un ministru, care nu a dorit să-și dezvăluie identitatea.

O reuniune a cabinetului care urma să aibă loc duminică a fost anulată, fără a fi stabilită o altă zi.

Mai târziu, Eliyahu a încercat să revină asupra declarației sale, precizând pe Twitter că „este clar pentru toți oamenii de bun simț că afirmația despre bombă este metaforică".

„Cu toate acestea, un răspuns puternic și disproporționat la terorism este cu siguranță necesar, ceea ce va arăta naziștilor și susținătorilor lor că terorismul nu are rost", a scris el.

„Aceasta este singura formulă pe care statele democratice o pot folosi pentru a face față terorismului. În același timp, este clar că Statul Israel se angajează să facă tot ce este posibil pentru ca ostaticii să se întoarcă teferi", a transmis Eliyahu.

Nu este pentru prima dată când ministrul de extremă dreapta face declarații halucinante.

La începutul acestui an, el l-a numit „sălbatic" pe guvernatorul Băncii Israelului, Amir Yaron, și a spus că acesta provoacă daune Statului Israel și că ar trebui concediat, după ce Yaron a tras un semnal de alarmă cu privire la controversatul program de revizuire judiciară al guvernului.

În luna aprilie, el i-a învinuit pe oficialii de top din domeniul securității s-au „răzvrătit” împotriva coaliției.

„Nu va mai exista Hamas”

Eliyahu provine dintr-o familie importantă- este nepotul rabinului Mordechai Eliyahu, un fost rabin al Israelului, și fiul rabinului Shmuel Eliyahu, rabin și un important ideolog de extremă dreapta.

Shmuel Eliyahu a fost, de asemenea, cunoscut pentru declarații controversate. Rabinul a criticat comunitatea LGBTQ și femeile care servesc în Forțele de Apărare Israeliene (IDF).

Între timp, ministrul israelian de Finanțe, Bezalel Smotrich, de extremă dreapta a declarat sâmbătă că Ierusalimul „va controla Gaza după război”.

„Nu voi investi niciun shekel (n.red moneda Israelului) în protejarea zonei de frontieră din Gaza", a declarat Smotrich, dând de înțeles că acest lucru nu va fi necesar după încheierea războiului.

„Cel mai important lucru este că nu va mai exista Hamas, că Fâșia va fi sub controlul operațional al IDF timp de mulți ani și că nu ne vom întoarce la aceleași idei preconcepute", a declarat el pentru Channel 12. „Vom fi acolo, vom conduce și vom menține securitatea”, a mai spus Smotrich.

Israelul a lansat războiul împotriva Hamas după ce gruparea teroristă a efectuat un atac violent la 7 octombrie, ucigând aproximativ 1.400 de persoane, majoritatea civili, și luând peste 240 de ostatici, inclusiv copii și bătrâni.

Ca răspuns la aceste crime, Israelul a promis că va „anihila” mişcarea islamistă palestiniană și, de atunci, a lansat atacuri în interiorul Fâșiei Gaza și a lansat o operațiune terestră.