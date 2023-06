Mărturii cutremurătoare ale martorilor dezastrului feroviar din India: „Mi-a trimis o fotografie a unui cadavru - era mama mea”

Coliziunea feroviară produsă vineri seara în estul statului indian Odisha - cea mai gravă din acest secol - a implicat două trenuri de pasageri și un tren de marfă. Cel puțin 288 de persoane au fost ucise și 1.000 rănite. BBC a vorbit cu sătenii care au asistat la accident și cu un pasager rănit.

Suryaveer, fiul unei victime a accidentului feroviar din India a declarat pentru BBC că bunica lui a fost scoasă de sub fiare la câteva ore după catastrofă, iar cadavrul mamei sale a fost găsit abia în această dimineață.

„Mama și bunica mea se aflau în tren. Mergeau în oraș pentru a cumpăra medicamente. Am găsit-o pe bunica mea la câteva ore după accident. Era în viață. Dar mama mea dispăruse. Am căutat-o peste tot, dar nu am putut să o găsim”, a spus el.

Disperat, bărbatul a trimis o fotografie a mamei sale tuturor prietenilor și cunoștințelor descriind cu ce era îmbrăcată când a văzut-o ultima oară.

„În această dimineață am primit vești de la unul dintre prietenii mei. Mi-a trimis o fotografie a unui cadavru - era mama mea. Purta aceeași rochie. Tot ceea ce îmi doresc acum este să-i pot duce trupul în siguranță acasă, pentru a o putea odihni. Dar este atât de mult haos aici - nu există trenuri, iar drumurile sunt blocate”, a spus el.

„A fost haos. S-a auzit un zgomot puternic și era fum peste tot. Oamenii fugeau în toate direcțiile. Eram aproape de șine și am decis să alerg la fața locului. Am început să scoatem o parte dintre pasagerii blocați. Am reușit să scoatem o parte dintre supraviețuitori - și câteva cadavre, de asemenea. Erau atât de mulți răniți, încât nu știam cum să îi scoatem. A devenit un pic mai ușor după ce au sosit salvatorii. Această muncă a continuat aproape toată noaptea. Sunt încă amețit”, a povestit Girija Shankar Rath.

„Am auzit un sunet puternic. Când am ieșit din casă, am văzut că accidentul. Am văzut cum trenul de marfă s-a urcat pe un alt tren. Când am ajuns la fața locului, am văzut că mulți oameni erau răniți, mulți oameni muriseră. Plângea un copil mic ai cărui părinți probabil că muriseră. Și acel copil a murit după un timp. Mulți oameni cereau apă aici. Le-am dat apă oamenilor atât cât am putut. Oameni din satul nostru au venit și au ajutat oamenii cât au putut de mult. A fost îngrozitor”, a declarat Tutu Biswas.

Mukesh Pandit a povestit că a fost scos dintre fiare după jumătate de oră, de localnici.

„Eram în tren când am simțit o ușoară zguduitură și trenul a deraiat. S-a auzit un zgomot puternic și trenul s-a răsturnat. Am rămas blocat și am fost salvat după o jumătate de oră de către localnici.

Toate bunurile noastre erau împrăștiate afară. Nu am reușit să găsesc nimic din ele. Am ieșit și m-am așezat pe jos. Patru pasageri care călătoreau din satul meu au supraviețuit, dar o mulțime de oameni sunt răniți sau sunt încă dispăruți”, a povestit el, adăugând că mulți oameni de lângă el au murit.

Ritik Kumar, care călătorea cu fratele lui, atunci când s-a produs catastrofa. El a reușit să iasă rapid din epavă, dar fratele său a rămas blocat.

„Fratele meu stătea pe bancheta lui, iar eu stăteam lângă ușa vagonului. Când trenul s-a răsturnat, am reușit să scap. Am crezut că și fratele meu ar fi scăpat, dar acest lucru nu s-a întâmplat. A rămas blocat sub scaunul său. Am fugit înapoi la epavă și l-am scos - am scos și o tânără care era blocată cu el. Am fugit înapoi la epavă și l-am scos - am scos și o tânără care era blocată cu el”, a spus acesta.

Kumar a mai povestit că ambulanțele au început să vină abia după jumătate de oră de la producerea accidentului.

Accidentele feroviare mortale din India

Iunie 1981: Aproape 800 de persoane au murit când șapte din cele nouă vagoane ale unui tren supraaglomerat au căzut într-un râu în timpul unui ciclon.

August 1995: Cel puțin 350 de persoane și-au pierdut viața când două trenuri s-au ciocnit la 200 km de Delhi.

August 1999: Două trenuri s-au ciocnit în apropiere de Kolkata (fostă Calcutta), provocând moartea a cel puțin 285 de persoane.

Octombrie 2005: 77 de persoane au fost ucise în urma deraierii unui tren în sudul statului Andhra Pradesh.

Noiembrie 2016: Aproape 150 de persoane au fost ucise și un număr egal de persoane au fost rănite după ce 14 vagoane ale trenului Indore-Patna Express a deraiat în apropierea orașului Kanpur.