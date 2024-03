Evadarea din infern. Cine sunt veteranii americani care salvează civilii de bandele criminale din Haiti

Bryan Stern și echipa sa de la Project Dynamo sunt specializați în "cazuri dificile în locuri dificile" și spun că nu vor lăsa pe nimeni în urmă.

În timp ce Haiti se prăbușește în anarhie pură, o echipă de veterani americani neînfricați devine rapid "ultima speranță" pentru cetățenii străini prinși în ghearele unor bande nemiloase, scrie thesun.co.uk.

Bryan Stern, în vârstă de 45 de ani, și camarazii săi conduc misiuni îndrăznețe de tip SAS pe uscat, pe mare și în aer în inima carnagiului fără de lege, pentru a merge acolo unde nimeni altcineva nu îndrăznește.

Stern este fondatorul și directorul executiv al Project Dynamo - o organizație internațională de salvare internațională non-profit, condusă de veterani și finanțată de donatori.

În puțin peste doi ani, aceasta a condus 610 misiuni și a salvat peste 7.000 de persoane din cele mai grave zone de dezastru din lume - ceea ce ei numesc "spațiul gri" în care guvernul SUA nu poate sau nu vrea să opereze.

Dar ei nu se limitează la salvarea americanilor rămași izolați. "Dacă ești un britanic în Haiti și pot să-mi aduc elicopterul la sol, nu te voi lăsa în urmă", a declarat fostul Navy SEAL pentru The Sun.

De la începutul misiunilor lor, săptămâna trecută, echipa de operațiuni speciale a pierdut un avion în junglă, un altul a fost nevoit să aterizeze de urgență și s-a ferit de focuri sporadice din partea unor copii înarmați cu mitraliere.

Veteranul a explicat: "Specialitatea lui Dynamo sunt cazurile dificile în locuri dificile."

Vorbind de la sediul lor temporar din Republica Dominicană, Stern a dezvăluit că, în prezent, au primit peste 160 de cereri de evacuare din interiorul Haiti.

El nu a putut dezvălui câți au salvat până acum din motive de securitate, însă această unitate cu o mare experiență este renumită pentru capacitatea de a opera în medii inimaginabil de ostile.

Au condus operațiuni de salvare în Gaza, Ucraina, Afganistan, Sudan, au zburat în timpul uraganelor și au salvat ostatici din spatele liniilor inamice - dar Haiti este un joc complet diferit, a explicat Stern.

De ani de zile, peste 200 de bande nemiloase au contribuit la distrugerea capitalei Haiti, Port-au-Prince, conducând masacre și provocând teroare, violență sexuală, tortură și anarhie.

Dar, la sfârșitul lunii februarie, bandele aflate la putere au declanșat un nou val de violență care a provocat mii de morți, pe fondul unor rapoarte răspândite de crime, mutilări, violuri, incendii și răpiri.

Dar, în timp ce națiunea din Caraibe se află în stare de urgență, civilii - inclusiv câteva mii de cetățeni străini - sunt prinși între două focuri.

Cu toate acestea, pericolul nu pare să îl tulbure pe acest veteran călit în luptă. "Natura salvărilor este în mod inerent periculoasă. Noi nu suntem Uber în zona de război".

Cei pe care Project Dynamo i-a salvat până acum din Haiti erau "absolut îngroziți", a spus Stern, și aveau nevoie disperată de ajutor.

"Dar la fel este și fiecare persoană pe care am salvat-o vreodată. Este întotdeauna aceeași poveste pe care o auzim. 'Am sunat pe toată lumea, familie, prieteni, ambasada, congresmeni, senatori, departamentul de stat, FBI, pușcași marini. Și am rămas fără idei. Nu mai avem speranță'. Nu suntem niciodată primul apel al nimănui. Suntem ultima lor speranță".

Comparând Haiti cu alte zone de război, Stern a spus: "Bandele sunt violente și teribile și nemiloase și toate lucrurile pe care le vedeți la televizor. Sunt copii înarmați până în dinți cu mitraliere".

Toată această imprevizibilitate și dezordine creează un amestec neplăcut de pericole, iar operațiunile lor au fost "extrem de dificile".

GÂNDACII

"În conflicte ca acesta, comanda și controlul sunt fracturate și devine foarte greu să gestionezi situația", a spus Stern.

Spre deosebire de grupările teroriste, cum ar fi Hamas - "care au un lanț de comandă, o structură" - a spus Stern: "bandele nu au neapărat așa ceva. Există în mod clar un lider, există în mod clar o bază, dar mijlocul nu este tocmai prezent. Nu există un căpitan al bandei. Nu chiar, nu în sensul militarist real. Așadar, există o lipsă de comandă și control, iar situația este undeva între un război civil și o revoltă armată prelungită, cu ceva mai multă organizare."

Iar răpirea occidentalilor este o afacere mare pentru bandele lacome care doresc să facă bani rapid - ceea ce face ca nevoia de a-i scoate de acolo să fie și mai presantă.

"Fluxul numărul unu de venituri pentru bandele din Haiti este răpirea pentru răscumpărare, iar occidentalii vor plăti", a declarat Stern.

"Oricare ar fi circumstanțele din spatele oricăruia dintre aceste conflicte, la sfârșitul zilei, majoritatea băieților răi sunt capitaliști. Au facturi de plătit, au soldați de hrănit, membri ai bandelor de înarmat. Acest lucru este valabil pentru Hezbollah la fel de mult ca și pentru bandele din Haiti."

MISIUNILE

După ce violențele au atins cote de neînțeles, cei care au putut au fugit din capitală pentru a scăpa de violențe.

Știind că alte eforturi de salvare au fost "concentrate și fixate pe Port-au-Prince", Dynamo a încercat să ajungă la cei blocați în zone îndepărtate de pe insulă.

Stern a descris salvarea unor grupuri care au fugit în munți sau în junglă și care erau blocate fără apă potabilă sau electricitate.

Și, curajosul veteran a spus că, atunci când vine vorba de misiuni în Haiti, nu este vorba doar de gangsterul cu mitralieră.

"Pericolele sunt pretutindeni, dumnezeiești, nevăzute, atotputernice... elicopterele se prăbușesc, avioanele rămân fără benzină, se întâmplă tot felul de lucruri."

Și mai sunt și lucrurile plictisitoare la care trebuie să te gândești. Până acum, misiunile Dynamo în Haiti au fost afectate de probleme administrative și logistice neașteptate.

Din punct de vedere tactic, Stern a declarat că echipa sa de veterani poate ajunge în majoritatea locurilor din Haiti într-o călătorie de 45 de minute cu elicopterul. "Terenul este mai ușor, distanțele....we sunt la două ore de zbor din Florida.Dar vă spun că a fost mai ușor să obții autorizația de aterizare de la talibani decât de la haitieni în acest moment".

El a adăugat: "Există tot felul de provocări care sunt prezente în acest conflict și care, de obicei, nu sunt atât de grave în alte locuri."

Face parte din specialitatea lui Dinamo să fie pregătită pentru orice posibile probleme, pentru că, așa cum spunea Stern, "întotdeauna există probleme".

"Toată lumea vorbește despre puștii cu arme, dar, cu adevărat, bandele nu sunt nici măcar cea mai gravă problemă de care trebuie să te îngrijorezi în Haiti", a adăugat el.

Zilele trecute, un avion s-a prăbușit în mijlocul junglei, după ce vântul puternic din spate a făcut ca motorul să explodeze.

"Din fericire, era doar un pilot la bord, dar nu avea comunicații, a fost o situație foarte proastă. Acel avion a stat în junglă o zi. Și, cum poți repara așa ceva? Nu există piese de schimb. Zbori cu o echipă de întreținere cu piese când deja nu găsești benzină? Ce faci?"

Pilotul a supraviețuit și a reușit să se descurce singur să iasă din junglă.

În cadrul unei alte operațiuni de salvare pur aeriene în Haiti, aceasta s-a transformat într-o misiune stealth pe aer, uscat și mare.

Avionul lui Project Dynamo a rămas neașteptat fără combustibil în mijlocul pustietății. Stern a cedat: "Eram într-o situație complicată."

Echipa a găsit o barcă care să îi ducă la uscat, a împrumutat o mașină și a condus opt ore pe un teren necunoscut și prin puncte de control potențial controlate de bande pentru a ajunge la cei evacuați.

"Uneori, când nu există muzică, trebuie să îți creezi propria muzică. Asta face parte din ceea ce înseamnă asta", a spus Stern cu încrederea clară a unui om care știe cum să iasă din situații dificile.

"Planul nostru A nu este aproape niciodată cel pe care îl executăm de fapt. Pentru că lucrurile se schimbă foarte repede. Aceste situații sunt dinamice. Nu este: urcă-te într-un avion, zboară spre siguranță și totul este în regulă. Nu funcționează niciodată așa. Întotdeauna este un circ de tip free-riding. Salvările sunt întotdeauna un dezastru".

CE URMEAZĂ?

"Nu mi-e frică de război", a spus Stern. "Nu mi-e frică de tipii cu arme. Nu mi-e frică de nimic din toate astea. Am trecut prin multe războaie în viața mea."

Cu toate acestea, Stern este temător, deoarece el - împreună cu un cor tot mai mare de agenții de ajutorare și grupuri pentru drepturile omului - nu poate vedea un sfârșit clar al violențelor din Haiti.

El a spus: "În general, războiul se încheie cu o soluție politică. Ambele părți negociază termenii unei înțelegeri de pace, se încheie un fel de tratat și astfel de lucruri. Acest lucru nu prea funcționează în acest caz. Cum convingi mii de copii și tineri cei mai săraci, lipsiți de drepturi, cu mitraliere, care se distrează folosindu-le, să se oprească?"

ONU a declarat că peste 33.000 de persoane au fugit din Port-au-Prince în această lună, în timp ce bandele din ce în ce mai puternice merg din stradă în stradă și din casă în casă ucigând, violând și jefuind.

Bandiții înarmați au vizat secții de poliție, principalul aeroport internațional și două dintre cele mai mari închisori din Haiti, eliberând peste 5.000 de deținuți.

Aproape jumătate din populația haitiană se străduiește să se hrănească, în timp ce violențele bandelor se răspândesc în întreaga țară, iar mai multe zone sunt aproape de foamete.

Acum, în capitală circulă zvonuri neliniștitoare potrivit cărora coalițiile de bande, altădată beligerante, dar acum din ce în ce mai unite, se pregătesc de un atac coordonat pentru a prelua puterea și a răsturna guvernul.

Emmanuel, un localnic din Port-au-Prince, care nu și-a dat numele real din motive de securitate, a descris situația ca fiind un "haos absolut".

El a declarat pentru The Sun: "Port-au-Prince este complet izolat de restul țării și de lumea internațională, toate serviciile sunt oprite, oamenii vor muri de foame".

Emmanuel, care lucrează cu cei mai vulnerabili din comunitățile controlate de bande, a declarat: "Bilanțul uman este devastator... oamenii sunt împrăștiați prin oraș, ascunzându-se în stadioane, biserici, școli. Multe dintre victime sunt doar civili care se aflau în locul nepotrivit la momentul nepotrivit. Există sentimentul unui întreg nivel de disperare - de fiecare dată când noi [haitienii] simțim că am ajuns la fundul sacului, situația se adâncește și mai mult."