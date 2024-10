Documente secrete arată că Hamas a încercat să convingă Hezbollah să se alăture atacului său din 7 octombrie 2023

Înregistrările arată că gruparea militantă a evitat mai multe escaladări din 2021 pentru a sugera în mod fals că a fost descurajată - în timp ce căuta sprijin iranian pentru un atac major.

Atacul terorist devastator desfășurat de Hamas în sudul Israelului la 7 octombrie 2023 fusese planificat inițial pentru anul precedent, dar a fost amânat pe fondul eforturilor grupului terorist palestinian de a obține ajutorul Iranului și al Hezbollah, potrivit unei serii de documente obținute sâmbătă de mass-media internaționale.

Rapoartele au citat procese-verbale ale unei serii de reuniuni desfășurate de liderii militari și politici ai Hamas pe parcursul a doi ani, în care aceștia au planificat logistica atacului, precum și diverse corespondențe între liderul Hamas Yahya Sinwar și oficiali iranieni, scrie timesofisrael.com.

Un prim raport publicat sâmbătă de The New York Times a detaliat procesele-verbale ale 10 reuniuni care s-au desfășurat din ianuarie 2022 până în august 2023, despre care publicația a spus că au fost descoperite în ianuarie pe un computer dintr-un centru de control al Hamas din Khan Younis. The Times a precizat că a verificat autenticitatea documentelor și că a obținut separat un raport intern al Forțelor de Apărare ale Israelului care făcea același lucru.

Conținutul reuniunilor și mesajelor suplimentare, axate în principal pe implicarea Iranului în planificarea și finanțarea atacului, a fost apoi împărtășit de FDI cu The Washington Post și The Wall Street Journal, ambele declarând că nu au putut verifica în mod independent autenticitatea informațiilor primite.

Deși nu a fost întotdeauna clar ce oficiali au participat la ce reuniuni, The Times a constatat că liderul Hamas Yahya Sinwar a fost prezent la fiecare dintre acestea, în timp ce înalți oficiali Muhammed Deif și Marwan Issa, în prezent decedați, au participat la cel puțin câteva dintre ele, la fel ca Muhammad Sinwar, fratele lui Yahya.

Planul unui atac transfrontalier asupra infrastructurii militare și comunităților civile ale Israelului a fost menționat pentru prima dată în cadrul unei reuniuni din ianuarie 2022, a raportat The Times, când oficialii Hamas prezenți au discutat despre necesitatea de a evita escaladarea conflictului cu Israelul și de a se concentra în schimb asupra „marelui proiect”.

Cu toate acestea, este posibil ca mingea să fi început să se rostogolească chiar mai devreme decât atât, deoarece The Post a declarat că a obținut scrisori scrise de Sinwar către oficiali iranieni, în care acesta solicita asistență financiară și militară pentru un atac la scară largă asupra Israelului.

„Vă promitem că nu vom pierde nici un minut și nici un ban dacă nu ne ajută să atingem acest obiectiv sacru”, ar fi scris Sinwar într-o scrisoare datată iunie 2021.

Cererea sa pare să fi fost acceptată, întrucât Wall Street Journal a declarat că a obținut o scrisoare în care un oficial iranian a confirmat alocarea a 10 milioane de dolari pentru aripa armată a Hamas. Ulterior, Sinwar a solicitat o sumă suplimentară de 500 de milioane de dolari, despre care a spus că ar putea fi livrată pe parcursul a doi ani, cu un transfer de 20 de milioane de dolari pe lună.

După reuniunea din ianuarie 2022, „marele proiect” a fost discutat pe larg în cadrul unor reuniuni ulterioare ale conducerii Hamas din Gaza, în aprilie și iunie ale aceluiași an.

În acea perioadă, atacul a început să prindă contur. În noiembrie anul trecut, un document de 36 de pagini a fost descoperit în nordul Fâșiei Gaza, a relatat Washington Post, în care erau prezentate și analizate diverse scenarii pentru atacarea Israelului.

Printre țintele discutate se numără centrele comerciale și centrele de comandă militară, a raportat The Post, precum și turnurile Azrieli din Tel Aviv, care găzduiesc birouri, un mare centru comercial și o gară. În acest scenariu, gruparea teroristă ar fi avut în vedere efectuarea unui atac similar celui de la 11 septembrie 2001 asupra World Trade Center din New York.

Cu toate acestea, potrivit raportului, acest plan a fost abandonat după ce grupul terorist a ajuns la concluzia că nu are capacitatea de a doborî turnurile.

Printre celelalte planuri despre care se spune că au fost abandonate de gruparea teroristă se numără unul care prevedea utilizarea de trăsuri trase de cai, despre care gruparea teroristă spunea că ar servi drept „mecanism rapid și ușor” de transport al luptătorilor, fără a atrage atenția așa cum o fac vehiculele moderne.

Până la Rosh Hashanah, nouă luni mai târziu, în septembrie 2022, Hamas părea pregătită să atace, după ce a stabilit un plan de a ataca mai întâi bazele militare înainte de a trece ulterior la locuințele civile, potrivit The Times. Cu toate acestea, vor mai trece 13 luni până la invazia brutală și măcelul din sudul Israelului.

Motivul întârzierii nu a fost niciodată menționat în mod explicit în procesele-verbale obținute de The Times, dar există indicii că a fost legat de eforturile grupului terorist de a obține ajutorul Iranului și al grupării sale teroriste Hezbollah din Liban.

Citând procesul-verbal al unei reuniuni care a avut loc în august 2023, raportul a constatat că adjunctul lui Sinwar, Khalil Al-Hayya, a călătorit în Liban cu o lună înainte și a discutat detaliile atacului planificat cu un membru de rang înalt al Corpului Gardienilor Revoluției Islamice din Iran, Mohammed Said Izadi.

În timpul întâlnirii lor, Al-Hayya i-a spus lui Izadi că Hamas va avea nevoie de ajutor pentru a lovi ținte israeliene în timpul „primei ore” a atacului, denumită de gruparea teroristă „Inundația Al-Aqsa”.

Potrivit raportului, Izadi a declarat pentru al-Hayya că atât Iranul, cât și Hezbollah au salutat planul, dar au subliniat că au nevoie de timp „pentru a pregăti mediul”. Raportul nu a precizat care a fost eventualul răspuns al Iranului.

Deși al-Hayya intenționa, de asemenea, să discute planul cu liderul Hezbollah Hassan Nasrallah, acum decedat, întâlnirea lor a fost amânată și nu a fost clar dacă a avut loc vreodată.

În ciuda dorinței lor aparente de a participa, Hamas a procedat în cele din urmă fără asistența directă a Iranului sau a Hezbollah - deși gruparea teroristă libaneză s-a alăturat luptei cu propriile tiruri de rachete doar o zi mai târziu, ceea ce a condus la războiul actual pe acest front.

Times a oferit mai multe motive pentru dorința Hamas de a lansa atacul fără aliații săi, inclusiv faptul că gruparea teroristă a fost îngrijorată de faptul că un nou și mult lăudat sistem israelian de apărare aeriană era aproape gata de desfășurare și pentru că Ierusalimul și Riadul păreau să se apropie de normalizarea relațiilor.

Gruparea teroristă a transmis, de asemenea, Hezbollahului că a fost „constrânsă să se îndrepte spre o bătălie strategică” de „situația internă” a Israelului - aparent, o referire la tulburările politice interne de anul trecut legate de reforma judiciară inițiată de guvern.

Din momentul în care a început să planifice atacul și până la data executării acestuia, Hamas s-a concentrat pe inducerea unui fals sentiment de securitate în Israel, făcându-l să creadă că se concentrează pe guvernarea Fâșiei Gaza, în loc să caute continuarea conflictului, o manevră considerată în general un succes, deoarece Israelul a fost luat prin surprindere și nepregătit.

În cadrul unei reuniuni a Hamas din aprilie 2022, participanții au fost ușurați de faptul că luna sfântă musulmană Ramadan a trecut fără incidente, permițând grupului terorist să „camufleze marea idee”. Sentimente similare au fost exprimate în reuniuni ulterioare, inclusiv în iunie 2022, după ce marșul anual al steagurilor de Ziua Ierusalimului a șerpuit prin Orașul Vechi al capitalei, și din nou la sfârșitul Ramadanului în anul următor.

Nefiind dispuși să riște, oficialii Hamas au decis că doar cei care trebuie să știe vor fi la curent cu intențiile lor. Astfel, conform The Times, conducerea grupului terorist din Qatar a fost ținută în cea mai mare parte în întuneric și doar liderul său politic Ismail Haniyeh, care a fost asasinat între timp, a fost informat cu privire la întâlnirile secrete cu oficiali iranieni și Hezbollah.

În Gaza, o decizie similară a fost luată cu privire la agenții de rang inferior ai grupului terorist. Procesul-verbal al reuniunii din iunie 2022 a arătat că Sinwar a decis că vor afla întreaga amploare a atacului planificat doar în orele premergătoare acestuia.

În toamna anului 2023, după ce a indus în eroare Israelul timp de aproape doi ani, Hamas părea din nou pregătită de atac. Rămânea un singur punct major de dispută: dacă să atace de Yom Kippur, care a căzut pe 25 septembrie, sau să aștepte până la Simhat Tora, pe 7 octombrie.

În cele din urmă, în dimineața zilei de 7 octombrie, grupul terorist și-a lansat atacul ucigaș. Aproximativ 1 200 de persoane au fost măcelărite în zeci de comunități din sudul Israelului în acea zi, iar 251 au fost luate ostatice. Din acest număr, se crede că 97 de prizonieri se află încă în Gaza.

Ministerul Sănătății din Gaza, condus de Hamas, afirmă că peste 42 000 de persoane au fost ucise sau sunt presupuse moarte în războiul care a urmat în Fâșie. Acesta nu face distincție între civili și combatanți, iar cifrele sale nu pot fi verificate. Israelul afirmă că a ucis aproximativ 17 000 de combatanți în luptă până în august și alți 1 000 de teroriști în interiorul Israelului la 7 octombrie și după această dată.