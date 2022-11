De ce se tem dictatorii de femei: cum sunt manipulate identitățile tradiționale de gen în Iran, Rusia și China

În Iran, o puternică mișcare de protest, declanșată și susținută de femei și fete, capătă amploare. Rusia folosește noțiunile de hipermasculinitate ca un vehicul cheie atât pentru menținerea controlului regimului pe plan intern, cât și pentru a promova dezinformarea în rândul publicului occidental. Pe măsură ce Xi își consolidează puterea la Beijing, Partidul Comunist Chinez alimentează îngrijorarea că băieții sunt "feminizați", o mișcare care pare să contrazică decenii de politică chineză de promovare a egalității de gen, arată experți în domeniul studiilor internaționale strategice care studiază implicațiile genului asupra securității, într-o analiză publicată de platforma War on Rocks.

Genul joacă un rol puternic în construcția și promovarea puterii și a identității, noțiuni care joacă un rol semnificativ în special în regimurile autoritare. Istoria arată că atunci când aceste structuri de putere bazate pe gen sunt contestate de către cetățenii obișnuiți, devin posibile schimbări sociale profunde.

Genul este un instrument cu ajutorul căruia se poate obține o mai bună înțelegere a problemelor dificile de securitate națională precum competiția strategică, operațiunile de tip „zonă gri” și metode de a combate valul în creștere de state autoritare pe scena internațională.

Un motiv important pentru a acorda atenție sporită implicațiilor strategice ale genului este faptul că state adversare precum Rusia îl folosește drept armă pentru a-și justifica invazia în Ucraina.

Genul este o modalitate de exprimare și promulgare a noțiunilor fundamentale de identitate și putere la nivel individual și structural. Deși femeile joacă adesea roluri importante în contestarea structurilor de putere autoritare, așa cum demonstrează evenimentele recente din Iran, fac acest lucru în opoziție cu rolurile de gen tradiționale și conservatoare prescrise pentru toți cetățenii de către multe dintre regimurile autoritare actuale.

„Genul" în calitate de lentilă conceptuală nu se limitează la femei și la reprezentarea femeilor, ci permite, de asemenea, explorarea - printre altele – a felurilor în care bărbații își percep rolurile și identitățile, cum aceste identități și roluri sunt exprimate la nivel individual și structural, precum și modul în care aceste idei modelează cultura strategică și deciziile politice naționale.

Genul creează căi pentru înțelegerea și explorarea intersecțiilor cu alte identități - etnie, religie și așa mai departe. Și în acest fel oferă un mecanism ce permite o mai bună apreciere a dimensiunile umane ale războiului și ale statalității, scriu autorii analizei intitulate „Why dictators are afraid of girls: rethinking gender and national security”.

Există o comunitate academică vibrantă în domeniul relațiilor internaționale, construită în jurul constructivismului și post-structuralismului, care consideră că genul este una dintre multele identități pe care oamenii le folosesc pentru a da sens lumii și pentru a-și promova interesele.

Astăzi, literatura feministă este o parte esențială a relațiilor internaționale, ajustând modul în care cercetătorii privesc totul, de la inițierea războiului și percepția greșită la recrutarea teroriștilor, contrainsurgență și războiul cu drone.

De ce ideile despre gen sunt importante în domeniul securității strategice?

Lipsa unui cadru practic orientat spre securitatea națională pentru evaluarea și exploatarea faliilor societale bazate pe gen este deosebit de acută atunci când se ia în considerare necesitatea de a dezvolta și de a aplica strategii integrate de descurajare adaptate în contextul războiului purtat într-o zonă gri, argumentează autorii cu referire la aplicarea ideilor despre gen în gândirea asupra regimurilor autoritare și planificarea militară și chiar încorporarea lor în strategia națională de apărare.

În primul rând, autocrații din întreaga lume se grăbesc să îmbrățișeze totalitarismul patriarhal și să poartă o variantă complet nouă de război informațional. Nu mai este suficient controlul asupra discursului sau adunării. Dictatorii manipulează identificarea și discursurile - în special cele puternice, cum ar fi normele de gen - pentru a-și justifica dominația asupra societății. Acest tip de reprimare patriarhală are loc într-un moment deosebit de dificil pentru democrațiile lumii, în care societățile negociază noi concepții, adesea controversate, ale identității de gen și ale valorilor tradiționale. Această tendință plasează cursa pentru definirea rolurilor și identificarea genurilor în centrul unei noi ere de competiție a marilor puteri.

Iran

În Iran, există o istorie îndelungată în spatele recentului val de proteste condus de femei. Regimul a folosit normele și identitatea de gen ca instrument central de represiune vreme de decenii. Valorile tradiționale au servit mult timp drept justificare pentru interzicerea libertăților fundamentale și drept platformă de mobilizare a susținătorilor. Cu toate acestea, lupta pentru drepturile femeilor și drepturile individuale se întrepătrund în Iran. Genul a devenit un spațiu de rezistență, ceea ce a făcut ca ultimul val de proteste să fie deosebit de provocator pentru regimul autoritar și să plaseze din ce în ce mai mult femeile în fruntea rezistenței.

Rusia

În Rusia, Putin a făcut presiuni pentru re-masculinizarea Rusiei, manipulând simbolurile culturale și limbajul tradițional pentru a justifica expansiunea teritorială, naționalismul și rezistența față de ceea ce cercul său de apropiați consideră a fi un Occident corupt și decadent. Această campanie a dus la o deteriorare semnificativă a drepturilor femeilor și ale grupurilor marginalizate istoric în Rusia. Putin a mers atât de departe încât a afirmat că rușii care caută libertăți de gen fac parte dintr-o coloană a cincea anti-Rusia.

Mass-media socială rusă este inundată de grupuri care susțin discursul de ură, precum „Male State”, ai căror adepți au devenit susținători vocali ai războiului lui Putin în Ucraina. Între 2005 și 2019, elita rusă a folosit grupuri de tineri precum Nași - o autoproclamată "mișcare antifascistă" descrisă ca fiind Generația lui Putin - pentru a uni genul, sprijinul pentru Moscova și valorile tradiționale și forma o contrapondere la Occident. Manipularea rolurilor de gen și a identității îl ajută pe Putin să ajungă la o rețea mai mare, globală, de populiști care consideră că valorile tradiționale și societatea sunt amenințate.

China

Partidul Comunist Chinez vede din ce în ce mai mult feminismul ca pe o amenințare la adresa propriei ideologii și a percepției Chinei ca o țară conservatoare din punct de vedere social. Partidul comunist se concentrează din ce în ce mai mult pe gen ca pe o amenințare la adresa stabilității, solicitând instituțiilor statului să prevină feminizarea bărbaților și a adolescenților și să promoveze celebrități naționale considerate contrapondere masculină la "bărbații fătălăi" cu "estetică anormală".

Manipularea rolurilor de gen este esențială pentru eforturile partidului comunist de a zădărnici revoluțiile colorate și orice fel de amenințare la adresa puterii sale. Potrivit lui Leta Hong Fincher, autoarea cărții „Betraying Big Brother: the Feminist Awakening in China”, conducătorii chinezi, exclusiv bărbați, au decis că subjugarea sistematică a femeilor este esențială pentru menținerea supraviețuirii Partidului Comunist.

Rolurile și identitatea de gen reprezintă un centru de greutate în mediul informațional pentru autocrații care încearcă să limiteze libertatea de exprimare și de schimb în societățile lor. Deoarece acest discurs se bazează pe manipularea rolurilor și identităților de gen, genul este, de asemenea, o vulnerabilitate critică care poate fi pusă în pericol pentru a obține o poziție de avantaj.

Dictatorii din zilele noastre par să se teamă că fetele - și femeile, precum și mamele, bunicile și bărbații care se ridică împotriva noțiunilor caricaturale de masculinitate - devin conștiente și active din punct de vedere politic. Acest lucru se datorează faptului că ele reprezintă inversul idealului hiper-macho, care a devenit central pentru proiecția puterii autoritare contemporane, atât în țară, cât și în străinătate, scriu autorii.

Ce s-ar putea face?

Genul ar putea fi conceptualizat ca o lentilă prin care fie căutat avantajul în mediul informațional care este esențial pentru competiția marilor puteri. În acest scop, strategii în materie de securitate națională trebuie să accepte faptul că, dacă genul este atât o cerință critică, cât și o vulnerabilitate, atunci sunt justificate noi tipuri de simulări de criză și jocuri de război pentru a explora competiția. Acest efort ar trebui să se bazeze pe cercetările recente și să combine cele mai bune jocuri strategice și științe sociale pentru a extrage modalitățile prin care grupurile concurente folosesc manipularea rolurilor și identităților de gen pentru a-și promova interesele.

Este necesar să se înțeleagă modul în care genul se intersectează cu planificarea campaniilor și teatrului de operațiuni, precum și cu concurența, activitățile din zona gri și războiul politic. Aceste întrebări, de altfel, constituie o componentă cheie a agendei de cercetare Smart Women, Smart Power (Femei inteligente, putere inteligentă) de la Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale, argumentează autorii.

Având în vedere caracterul central al genului - și al represiunii - pentru supraviețuirea regimului, înțelegerea modului în care genul este folosit pentru a consolida dinamica puterii este importantă pentru a debloca oportunitățile de erodare a structurilor de putere autoritare. Genul reprezintă idei adânc înrădăcinate de identitate și relații de putere de care comunitatea de securitate națională ar trebui să țină mai mult cont atunci când, de pildă, elaborează strategii de descurajare adaptate sau planifică campaniile din teatrul de operațiuni.