Ce trebuie să știm despre gruparea teroristă Hamas. De la ce a pornit conflictul cu Israel și ce vor palestinienii

Organizaţia palestiniană Hamas a lansat sâmbătă un atac surpriză din Gaza în Israel, în una dintre cele mai grave escaladări ale conflictului israeliano-palestinian din ultimii ani. Agenţia Reuters a făcut o sinteză a celor mai importante date despre Hamas.

Mişcarea de Rezistenţă Islamică - Hamas, cum este cunoscută - a fost înfiinţată în 1987, în timpul primei Intifada sau revolte palestiniene. Este susţinută de Iranul şiit şi împărtăşeşte ideologia islamistă a Frăţiei Musulmane, care a fost înfiinţată în Egipt în anii 1920, notează Reuters, citată de Agerpres.

Hamas conduce Fâşia Gaza de 16 ani

Hamas conduce Fâşia Gaza din 2007, după un scurt război civil cu forţele loiale mişcării Fatah, condusă de preşedintele Mahmoud Abbas, care se află în Cisiordania şi care conduce şi Organizaţia pentru Eliberarea Palestinei (OEP).

Controlului asupra Fâşiei Gaza a fost preluat de către Hamas ca urmare a victoriei sale în alegerile parlamentare palestiniene din 2006 - ultima dată când acestea au avut loc. Hamas l-a acuzat pe Abbas că a conspirat împotriva sa, în timp ce Abbas a descris ceea ce s-a întâmplat ca fiind o lovitură de stat.

Numeroase runde de conflicte cu Israelul au avut loc de atunci încoace, implicând adesea atacuri cu rachete ale Hamas din Gaza în Israel şi atacuri aeriene şi bombardamente israeliene asupra Gaza.

Hamas nu vrea să recunoască statul Israel şi s-a opus în mod violent acordurilor de pace de la Oslo, negociate de Israel şi OEP la mijlocul anilor 1990.

O aripă armată a Hamas, numită Brigăzile Izz el-Deen al-Qassam, a trimis în Israel oameni înarmaţi şi atentatori sinucigaşi cu bombe. Hamas îşi caracterizează activităţile armate drept rezistenţă împotriva ocupaţiei israeliene.

Carta sa fondatoare din 1988 cerea distrugerea Israelului, deşi liderii Hamas au oferit uneori un armistiţiu pe termen lung (Hudna în limba arabă) cu Israelul în schimbul unui stat palestinian viabil pe toate teritoriile palestiniene ocupate de Israel în războiul din 1967. Acest lucru este însă considerat de Israel un şiretlic.

Organizaţie teroristă

Israel, Statele Unite, Uniunea Europeană, Canada, Egipt şi Japonia au desemnat Hamas drept o organizaţie teroristă.

Hamas face parte dintr-o alianţă regională care cuprinde Iranul, Siria şi gruparea islamistă şiită Hezbollah din Liban, care se opun în general politicii americane în Orientul Mijlociu şi Israelului.

Hamas are baza sa de putere în Gaza, are are, de asemenea, susţinători în teritoriile palestiniene şi are lideri răspândiţi în tot Orientul Mijlociu, în ţări precum Qatar.