Infern în Grecia. Zeci de mii de turiști și localnici fug din calea incendiilor devastatoare din Insula Rhodos VIDEO FOTO

Circa 30.000 de localnici și turiști au fost forțați să fugă din calea incendiilor care au izbucnit pe această insulă populară, și care s-au întețit din cauza rafalelor puternice de vânt.

→ Imaginea 1/7: Incendii si evacuare populație lângă Atena FOTO AFP (1) jpg

Flăcările ard de aproape o săptămână pe insulă, în timp ce Grecia a fost lovită de un val prelungit de caniculă, ceea ce a făcut dificilă limitarea incendiului.

Scene extraordinare arată coloane de oameni cârând bagaje în timp ce încearcă să scape de flăcări.

Incendiul a pârjolit întinderi de pădure și a ars de asemenea, clădiri de când a izbucnit marți, într-o zonă muntoasă.

Incendiul s-a extins la cel puțin trei hoteluri din satul turistic Kiotari, care a luat foc sâmbătă. Zonele Laerma, Lardos și Asklipio au fost și ele afectate.

„Se așteaptă ca vântul să devină mai intens între orele 12 și 17.00, fără a exclude posibilitatea ca acest lucru să se întâmple chiar mai devreme", a declarat purtătorul de cuvânt al departamentului de pompieri Vassilis Vathrakoyiannis.

„Acesta nu este genul de incendiu care să se stingă mâine sau poimâine. Ne va chinui zile întregi", a adăugat el. "

În timpul nopții, incendiile au ajuns până în satul Laerma, unde au ars case și o biserică, în timp ce numeroase hoteluri au fost avariate de flăcările care, pe alocuri, au ajuns până la mare.

Autoritățile au avertizat că lupta pentru a stăpâni flăcările, care fac ravagii în plin sezon turistic de vârf, va dura mai multe zile.

Navele pazei de coastă și peste 20 de ambarcațiuni private au participat sâmbătă la o operațiune de evacuare a numeroșilor turiști și a localnicilor.

Se crede că aproximativ 10.000 de persoane au fost evacuate, potrivit rapoartelor locale.

Nu au fost raportate răniți, potrivit Ministerului pentru Crize Climatice și Protecție Civilă din Grecia, a relatat BBC.

Acesta a precizat că turiștii sunt evacuați din zonele afectate - care reprezintă mai puțin de 10% din capacitatea de cazare turistică - și sunt redirecționați către alte hoteluri de pe insulă.

"Tocmai am scăpat la propriu dintr-o stațiune de lux de 5 stele cu barca, pe fondul unor condiții severe. A trebuit să ne urmăm mai degrabă instinctele decât indicațiile. Vizibilitate slabă, inhalare de fum, fără indicații reale", a declarat un turist pentru BBC.

Viceprimarul din Rodos a avertizat că nu există suficiente produse de primă necesitate și că problemele s-au "înmulțit".

„Există doar apă și ceva mâncare- nu avem saltele și paturi", a declarat Athanasios Vyrinis.

Vorbind pentru Open TV de la un punct de adunare, viceprimarul a spus că oamenii folosesc cutii de carton pentru a dormi, iar cei care sosesc în Rodos nu au unde să stea.

Profesorul de educație fizică Dan Jones, din Torquay, a declarat: "Suntem în siguranță pentru moment. Cel mai înspăimântător moment din viața mea. După ce am intrat în mare și ne-am urcat pe un trauler de pescuit, suntem departe de pericol".

Pompierii, susținuți de bombardiere aer-apă și de întăriri din Slovacia, s-au luptat cu noi focare de incendiu din cauza condițiilor de vânt puternic.

Un purtător de cuvânt al serviciului local de pompieri a declarat că peste 200 de pompieri și 40 de mașini de pompieri se luptă cu incendiul, împreună cu trei avioane și cinci elicoptere.

„Nu a existat absolut nicio comunicare. Am ajuns aici și ni s-a spus că hotelul nostru se numără printre cele evacuate. Ne-au urcat într-un autocar și ne-au dus la o școală din orașul vechi Rhodes. Suntem sute de persoane aici. Am fost cazați în dormitoare improvizate în săli de clasă. Zeci de oameni dorm pe saltele pe terenul de baschet din sala de sport”, a declarat pentru The Sun o turistă din Anglia, Helen Tonks, care a ajuns sâmbătă seară în Rhodos cu familia sa.

Grecia se va confrunta cu un nou val de caniculă în acest weekend, meteorologii avertizând că temperaturile ar putea ajunge până la 45C.

Grecia ar putea avea cel mai fierbinte weekend din ultimii 50 de ani, a declarat unul dintre cei mai buni meteorologi ai țării.

Pompierii continuă să se lupte cu zeci de incendii de vegetație în întreaga țară. O zonă situată la vest de Atena se numără printre cele mai afectate, alături de Laconia, în sudul Peloponezului, și de insula Rodos.

Autoritățile avertizează asupra unui risc foarte ridicat de noi incendii, în condițiile în care temperaturile continuă să crească.

Oamenii au fost sfătuiți să rămână acasă, iar site-urile turistice - inclusiv vechea Acropole a Atenei - vor fi închise în cele mai fierbinți părți ale următoarelor două zile.

Grecia, ca și alte câteva țări europene, a cunoscut un val prelungit de căldură extremă de la începutul acestei luni.