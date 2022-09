Zece lucruri inedite despre Liz Truss, noul premier al Marii Britanii VIDEO

Actualul ministru britanic de Externe Liz Truss, în vârstă de 47 de ani, va deveni al patrulea prim-ministru al conservatorilor de la alegerile din 2015. Truss a câștigat în fața lui Rishi Sunak competiția internă din cadrul Partidului Conservator britanic, obținând 81.326 de voturi. Iată zece lucruri inedite despre viitorul premier britanic, conform The Guardian.

Vorbește mult despre brânză

Probabil că Truss a trecut de la o figură politică la un meme în opinia publică, cu declarația ei bizară: „Asta. Este. O. Rușine.”, vorbind despre cantitatea de brânză pe care țara o importă, în discursul ei din anul 2014 susținut în cadrul unei conferințe a partidului. Însă, ea a fost surprinsă vorbind mult despre brânzeturi și în alte interviuri.

În anul 2015, Truss a vorbit pentru The Telegraph despre tipurile ei preferate de brânză, iar în anul 2018 a afirmat glumind la o conferință că i s-a interzis să vorbească despre brânză în discursul din acel an. „Când mănânci o brânză locală, te bucuri de tradițiile, de animalele și de peisajul special din acel loc”, a declarat ea în trecut.

Are un cartof preferat

Cu siguranță nu sunt mulți miniștri care ar putea să numească cartoful favorit, însă Truss adoră Norfolk Peer. În anul 2015, a afirmat că filosofia ei se bazează pe un panou din vitrina unui restaurant chinezesc, amintindu-și: „Crescând în Leeds, eram blocată în centrul orașului, lângă stația de autobuz de la Briggate și mă uitam la un restaurant chinezesc care se afla peste drum și la panoul din vitrină, care spunea: „Bucurați-vă de viață. Luați cina des aici. Asta m-a frapat, este filosofia pe care am adoptat-o acum pentru felul în care trăiesc, pentru că hrana este vitală pentru noi toți”.

Iubește karaoke

Actualului ministru britanic de Externe îi place karaoke. Truss a fost surprinsă cântând melodia „I’ve Had The Time Of My Life”, din filmul Dirty Dancing, la un eveniment care a avut loc la Manchester în anul 2021. În același an, oferta unei sesiuni de karaoke cu ea a fost vândută pentru 22.000 de lire sterline la o strângere de fonduri.

Îi place muzica anilor 1980

Brexitul nu este singurul lucru asupra căruia Truss și-a schimbat părerea de-a lungul anilor. În ultimele săptămâni, ea a afirmat în interviuri că iubește muzica anilor 1980 și că melodia ei preferată este „I Wanna Dance With Somebody” a cântăreței Whitney Houston. În anul 2001, Truss, în vârstă de 25 de ani, a apărut într-un mini interviu în NME, unde a dezvăluit că cel mai recent album pe care îl cumpărase a fost „Onka's Big Moka” de la Toploader și că piesa ei preferată la acea vreme era „I Try” de Macy Gray. În materie de filme, Truss adoră „Ferris Bueller's Day Off”, „The Breakfast Club” și „St Elmo's Fire”.

Greșelile de pe Twitter

Actualul lider al Partidului Conservator a avut în urmă cu zece ani propriul ei „Ed Balls moment" pe Twitter. În timp ce încerca să caute comentarii despre ea, Liz Truss a publicat o postare cu numele ei „Elizabeth Truss”.

Activitățile preferate

Într-un interviu din anul 2016 acordat revistei Countryfile, fiind întrebată despre activitățile ei preferate de la țară, Truss a afirmat: „Cea mai bună amintire a mea este atunci când obișnuiam să stau cu prietenii și să particip la expoziția lor locală de flori. Îmi plăcea să intru în grădinile mele în miniatură”.

Îi place o pisică care poartă papion

Pisica Trezoreriei a apărut pe felicitarea ei de Crăciun din anul 2017 în ținută elegantă, alături de o cutie roșie ministerială plină cu decorațiuni de Crăciun.

Prenumele ei este Maria

În anul 2019, Truss și-a amintit că a fost absolut furioasă că i s-a oferit o insignă cu numele Mary în prima ei zi de școală, fiindcă, deși acesta este numele ei, ea a afirmat că numele ei mijlociu, Elizabeth, era folosit mai des. Astfel, i-a cerut profesorului ca insigna să-i fie schimbată.

Sondajul efectuat de un ziar local

Ziarul local The Eastern Daily Press s-a deplasat în luna iulie la Downham Market și le-a arătat unor alegători poze cu Truss, întrebându-i dacă ar putea-o numi. „Ar putea fi Maggie Thatcher sau Theresa May”, a afirmat un bărbat de 82 de ani, care a spus că este un susținător conservator.

Dacă ar fi fost un personaj din „Game of Thrones”, ar fi fost Arya Stark

Enumerând show-urile ei TV preferate în anul 2019, Truss a afirmat că dacă ar fi fost un personaj din „Game of Thrones” ar fi fost Arya Stark.