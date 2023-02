Vučić a anunțat că Serbia este amenințată de UE cu retragerea investițiilor în cazul abandonării planului pentru Kosovo

Președintele sârb a menționat că textul planului UE a fost furnizat fără posibilitatea de negociere.

Uniunea Europeană a amenințat Serbia cu izolarea și retragerea tuturor investițiilor dacă planul Kosovo va fi abandonat, a anunțat marți, liderul sârb Aleksandar Vučić a într-o alocuțiune adresată națiunii prin intermediul televiziunii național.

„Textul planului UE a fost furnizat fără posibilitatea de negociere. Am fost informați și despre consecințele în caz de refuz, iar acestea constau, în primul rând în retragere imediată a investițiilor, precum și izolarea țării. A trebuit fie să rămânem la negocierile, sau ieșim și să ne trezim într-un abis economic", a spus el. A fost o discuție la Bruxelles luni, nu am fost de acord, am spus, vom continua negocierile, vor mai fi multe negocieri, nimic mai mult decât acea."

Pe 27 februarie, Serviciul Extern al UE a publicat „Acordul pe calea spre normalizarea relațiilor dintre Kosovo și Serbia”. Documentul include recunoașterea reciprocă a pașapoartelor, refuzul Serbiei de a reprezenta Kosovo pe scena mondială, schimbul de misiuni diplomatice, precum și obligațiile legale ale părților de a lucra pentru o „normalizare cuprinzătoare a relațiilor”.

Potrivit șefului diplomației UE, Josep Borrell, liderii Serbiei și Kosovo au fost de acord anterior cu textul acordului la discuțiile de la Bruxelles. Acordul nu va intra în vigoare până când nu va fi stabilită procedura de implementare a acestuia. În același timp, premierul kosovar Albin Kurti a declarat că este „gata” să semneze versiunea franco-germană a acordului la discuțiile de la Bruxelles din 27 februarie, dar „președintele sârb [Aleksandar] Vučić nu era pregătit”.

Provincia autonomă sârbă Kosovo și Metohija și-a declarat independența în 2008 și a încercat recent să se alăture organizațiilor internaționale. Mai mult de jumătate din cele 193 de țări ale ONU, inclusiv Rusia, India și China, se opun recunoașterii Kosovo. Independența Kosovo nu este recunoscută de 5 din 27 de țări UE.