Un soldat rus s-a plâns la telefon că a fost trimis să lupte cu lopeți la Andriivka, lângă Bahmut

Un alt soldat rus aflat în prezent lângă Bahmut s-a plâns într-o conversație la telefon cu soția sa că a fost trimis să lupte cu lopeți și aproape că nu a avut sprijin din partea artileriei.

Soldatul respectiv, identificat drept Denis Ivanov, a sunat-o pe soția sa Vera duminică, în ziua în care Kievul a anunțat eliberarea localităților Andriivka și Klișciivka, lângă Bahmut, în regiunea Donețk.

Potrivit acestuia, regimentul său - în zonă se află Regimentul 94 al armatei ruse - nu a rezistat din cauza faptului că a luptat cu lopeți și abia de a avut sprijin din partea artileriei, relatează Radio Svoboda.

În plus, soldații ruși implicați în lupte nu aveau opțiunea retragerii, deoarece riscau să fie împușcați de detașamentele de blocare.

Soldatul mai dezvăluie că pierderile au fost mari - 600 din 1.000 de soldați - și că Andriivka nu mai este sub controlul Rusiei, dar comandantul nu va recunoaște acest lucru.

Faptul că rușii au plasat detașamente de blocare în spate în zona de luptă de la Bahmut care au deschis focul împotriva propriilor soldați a fost raportat sâmbătă și de Ucraina.

Kievul a anunțat duminică eliberarea localităților Andriivka și Klișciivka, dar Moscova nu confirmă această informație.

Nu este pentru prima dată când se află că soldații ruși sunt înarmați cu lopeți din cauza lipsei muniției.

Aproape un întreg batalion de soldați ruși a fost măcelărit anul trecut în apropierea localității Makiivka, în regiunea Donețk. Unul dintre supraviețuitori a mărturisit că el și camarazii săi de arme au fost „aruncați” pe linia frontului cu „doar trei lopeți”.

„Am fost aruncați acolo, ne-au spus să săpăm tranșee, aveam trei lopeți pentru tot batalionul. Nu aveam deloc echipament. Am săpat cât am putut, iar dimineața au început bombardamentele, artilerie, mortiere, drone. Am fost împușcați pur și simplu. Când totul a început, ofițerii au fugit imediat. Printre bombardamente am încercat să săpăm în continuare, dar dronele ne-au reperat imediat și pur și simplu ne-au împușcat. Din 570 de oameni, 29 au supraviețuit, 12 sunt răniți, restul nu mai sunt”, a spus Aleksei Agafonov.

În februarie anul acesta, rezervişti ruşi mobilizaţi s-au plâns că au primit ordin să atace un avanpost ucrainean din beton înarmaţi doar cu „arme de foc şi lopeţi”.

„Letalitatea instrumentului MPL-50 este deosebit de mitologizată în Rusia. Puţin modificată de când a fost proiectată în 1869, continuarea folosirii sale ca armă evidenţiază luptele brutale şi low-tech care caracterizează o mare parte a războiului”, a comentat acest caz Ministerul britanic al Apărării.