Un oficial din armata ucraineană, suspendat din cauza unor suspiciuni de corupție

Comandamentul Operațional Sud al armatei ucrainene a anunțat suspendarea unui oficial suspectat de corupție, relatează The New Voice of Ukraine.

Comandamentul Operațional Sud nu a dat numele oficialului suspendat din cauza suspiciunilor de corupție, dar anunțul său survine după ce un fost deputat a susținut că un comisar militar din regiunea Odessa (sud-vest) a cumpărat o vilă în valoare de 4,4 milioane de dolari pentru mama sa în stațiunea Marbella, din Spania, i-ar soția sa și-a achiziționat un Mercedes-Benz G63 AMG în valoare de 296.000 de dolari.

Comandamentul Operațional Sud și-a subliniat angajamentul său de a nu tolera corupția sub nicio formă, întrucât astfel de acuzații reduce încrederea publicului în armata ucraineană.

De asemenea, Comandamentul Operațional Sud a îndemnat la a nu echivala acțiunile individuale cu întreaga armată.

Oficialul suspendat din funcție este anchetat în prezent de organele abilitate.