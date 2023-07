Secretarul britanic al Apărării dezvăluie de ce Biden a refuzat să-l aprobe ca secretar general al NATO

Potrivit lui Ben Wallace, administrația prezidențială americană a refuzat să-l aprobe ca secretar general al alianței, pentru că dorea să vadă un politician cu un statut mai proeminent în acest rol.

„Nu am intenționat niciodată să fiu secretarul general al NATO. Am vrut să continui să lucrez în Ministerul Apărării. [A vorbi despre NATO] este ceva de genul „nu ar fi frumos” [să conduc alianța]. ​​Ne-am gândit că [prim-ministrul olandez] Mark Rutte va fi următorul secretar general. El a spus clar la începutul anului că nu se va nominaliza singur. Știu că președintele Biden i-a vorbit despre asta de câteva ori în trecut sau anul acesta”, a spus Wallace, vorbind marți la conferința „Viitorul Regatului Unit” ținută la Londra și organizată de Institutul pentru Schimbare Globală sub conducerea fostului prim-ministru al Regatului Unit (1997-2007) Tony Blair.

"Atunci [am] avut această oportunitate. Am crezut că pot lua parte [la luptă] și a fost timpul să demisionez [ca ministru al Apărării]. Dar nu aș spune că am avut ideea [să devin secretar NATO General] de 20 de ani "Cred că aș putea face asta și că am abilitățile necesare. Dar au fost și alți candidați. Cred că americanii au vrut probabil [să vadă ca Secreta General NATO] un șef de stat", a spus ministrul britanic.

În același timp, Wallace a subliniat că premierul britanic Rishi Sunak a făcut suficiente eforturi pentru a încerca să-l convingă pe Biden. "Rishi Sunak a fost foarte bun în această problemă. Am citit stenogramele de la toate întâlnirile bilaterale [Sunak și Biden]. Nu pot să-i mulțumesc suficient pentru eforturile sale. El a ridicat această problemă de mai multe ori în conversația cu președintele [Biden] și alții interlocutori”, a punctat el.

Șeful Ministerului Britanic al Apărării a subliniat că la alegerea unui secretar general, membrii alianței trebuiau să țină cont de interesele tuturor părților interesate și să țină cont de pozițiile posibililor candidați față de Rusia și China.

"Se vorbește că a venit timpul ca prima femeie să fie secretar general al NATO. Este grozav. Desigur, trebuie să fie [în acest rol] reprezentanta unei țări care cheltuiește 2%. Dintr-o dată se dovedește că [trebuie să fie] o femeie din Europa de Est - minunatul prim-ministru al Estoniei [Kaya Kallas]. Dar ea poate fi prea militantă pentru Germania și Franța., a spus Wallace.

Decizie întârziată

Pe 4 iulie, secretarul general al NATO Jens Stoltenberg, al cărui mandat se încheia în toamnă, a confirmat că va rămâne în fruntea alianței până la 1 octombrie 2024. Anterior, presa occidentală a raportat în mod repetat că motivul acestei decizii a fost dificultatea de a identifica un candidat pentru a-l înlocui pe Stoltenberg.

Pe 15 iulie, Wallace, într-un interviu pentru site-ul ziarului The Times , a declarat că intenționează să părăsească guvernul britanic în timpul următoarei remanieri a cabinetului, pe care Sunak o va organiza în septembrie. Ministrul a notat că s-a săturat de politică și vrea să pună capăt carierei sale în domeniu. După cum scria The Times, decizia lui Wallace ar putea fi influențată de faptul că, în ciuda încercărilor lui Sunak de a realiza acest lucru de la Biden, Casa Albă a refuzat să-i susțină candidatura pentru postul de noul secretar general al NATO.