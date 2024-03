Papa susţine că opţiunea de a demisiona este doar „o ipoteză îndepărtată”

Papa Francisc nu are nicio intenţie de a demisiona deoarece consideră că starea sa de sănătate este suficient de bună pentru a-i permite să continue, a afirmat liderul de la Vatican într-o nouă carte din care cotidianul italian Corriere della Sera a publicat joi extrase.

"Este o ipoteză îndepărtată, pentru că nu am motive suficient de serioase care să mă facă să mă gândesc să renunţ", a declarat papa Francisc citat în "Life - My Story in History", o carte bazată pe un interviu cu papa, care urmează să fie lansată în Italia la 19 martie, scrie Agerpres.

Starea de sănătate a papei Francisc, în vârstă de 87 de ani, a fost din ce în ce mai fragilă în ultimii ani. Suveranul pontif foloseşte un scaun cu rotile sau un baston pentru a se deplasa şi a suferit recent de pe urma unei crize de bronşită şi de răceli, care l-au determinat să îşi limiteze discursurile în public.

Cu toate acestea, el dă asigurări în carte cu privire la starea sa fizică. "Slavă Domnului, mă bucur de o stare de sănătate bună şi, cu voia lui Dumnezeu, mai sunt multe proiecte de realizat", a spus el, repetând că ar lua în considerare varianta de a renunţa la funcţie doar în cazul unui "impediment fizic grav".

Predecesorul papei Francisc, Benedict al XVI-lea, a fost primul papă care a demisionat în aproximativ 600 de ani, invocând constrângerile asociate vârstei înaintate. El şi-a dat demisia în februarie 2013, la vârsta de 85 de ani, şi a continuat să trăiască încă aproape zece ani, încetând din viaţă la vârsta de 95 de ani.