O femeie de 41 de ani aproape a murit, după ce a băut apă în exces. Nivelul de sodiu din sânge a scăzut periculos de mult

O femeie, în vârstă de 41 de ani, a băut, zilnic, aproximativ patru litri de apă și ajuns În stare gravă la spital. „Mă înecam încet și nici măcar nu știam”, a povestit aceasta.

Dar cantitatea excesivă de apă, combinată cu medicamentele pe care le lua pentru răceală și gripă, i-a inundat organismul și a avut o criză.

Femeia a fost internată la terapie intensivă timp de cinci zile în luna iunie a acestui an, în timp ce medicii se luptau să îi stabilizeze nivelul.

„Doctorii mi-au spus mai târziu că nu știu cum am supraviețuit. Mă înecam încet și nici măcar nu știam. Soțul meu a spus că nu aș face nimic fără un pahar de apă lângă mine. Cred că cineva avea grijă de mine. Am crezut că sunt o persoană super-sănătoasă”, a spus Nina Munro.

Cum poți muri dacă bei prea multă apă?

Consumul excesiv de apă poate determina scăderea anormală a nivelului de sodiu din sânge. Sodiul este vital pentru reglarea cantității de apă din organism și pentru controlul tensiunii arteriale, al nervilor și al mușchilor.

O cantitate prea mică de electrolit, cunoscută sub denumirea medicală de hiponatremie, determină o acumulare de apă în interiorul și în jurul celulelor organismului. Acest lucru determină umflarea celulelor și poate declanșa simptome care variază de la ușoare la amenințătoare de viață, cum ar fi dureri de cap, vărsături și convulsii.

Nivelul normal de sodiu din sânge este cuprins între 135 și 145 miliequivalenți pe litru (mEq/L). Hiponatremia apare atunci când nivelul scade sub 135 mEq/L.

Medicii cred că legenda kung fu Bruce Lee ar fi murit din cauza acestei afecțiuni, în timp ce actorul englez Anthony Andrews a povestit cum a fost spitalizat din cauza hiponatremiei.

Au fost raportate decese și spitalizări după ce oamenii au băut între șapte și opt litri de apă -în comparație cu recomandarea zilnică de aproximativ doi litri.

Care sunt cauzele si simptomele hiponatremiei?

Cauzele hiponatremiei includ: setea excesivă-cauzează un aport prea mare de lichide insuficiența renală-rinichii nu pot elimina excesul de lichid din organism; insuficiența cardiacă congestivă-excesul de lichid se acumulează în organism; diuretice (pastile de apă); -fac organismul să scape de mai mult sodiu prin urină; vărsături sau diaree severe; -organismul pierde o cantitate mare de lichid și sodiu; antidepresivele și medicamentele pentru durere; -pot provoca mai multă transpirație și urinare decât în mod normal

Simptomele hiponatremiei includ: greață sau vărsături; tensiune arterială scăzută; pierdere de energie; slăbiciune musculară, zvâcniri sau crampe; neliniște sau un temperament rău; dureri de cap, confuzie sau oboseală; convulsii sau comă

Cum este tratată hiponatremia?

Tratamentul pentru hiponatremie variază în funcție de gravitate, dar primul pas poate fi reducerea cantității de lichide pe care o beți sau ajustarea consumului de diuretice (pastile de apă).

„Nu m-au lăsat să plec din spital până când nivelul meu de sodiu nu a început să crească. Nu mi-am văzut fiica timp de cinci zile, ceea ce a fost foarte greu. Nu am vrut să mă vadă în starea în care eram. În primele zile la Terapie Intensivă nu am putut bea nimic, iar când am părăsit spitalul aveam o dietă limitată la 1,5 litri și, în mod natural, acum beau mai puțin”, a spus femeia.

Medicii recomandă oamenilor să bea între șase și opt pahare de apă și alte lichide pe zi - suficient pentru ca urina lor să aibă o culoare galben pal limpede.

Cu șase săptămâni înainte de a fi internată, Munro a început să acuze tuse și răceli minore și, în general, a început să se simtă rău.

„Am avut, de asemenea, o răceală, o durere de urechi și o durere în gât pentru care am tot mers la medici. Am primit o serie de medicamente diferite și i s-a spus să bea mai multă apă”, a povestit aceasta.

Munro a declarat că medicii i-au spus că cauza nivelului scăzut de sodiu a fost consumul prea mare de apă, combinat cu medicamentele pe care le luase pentru răceli minore recente, plus o infecție cu micoplasmă.

După o mică perioadă de monitorizare, și-a revenit complet și acum este din nou sănătoasă

„Analiza de sânge ar fi arătat că nivelul de sodiu este foarte scăzut, astfel încât ar fi putut fi depistat mai devreme. Cred că va dura ceva timp să am încredere că lucrurile vor fi în regulă. A fost ca și cum corpul meu a suferit o resetare dură și a trebuit să pornească din nou”, a relatat aceasta.