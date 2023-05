Metoda prin care contraofensiva ucraineană ar putea avea succes. Ce loc ar trebui ales

Fostul comandant al Comandamentului Strategic al Regatului Unit, generalul Richard Barrons, a vorbit despre viziunea sa în privința șanselor de reușită a contraofensivei ucrainene. Declarațiile au fost făcute în cadrul unui interviu, acordat jurnaliștilor BBC News, pe 8 mai.

Mult așteptata contraofensivă ucraineană ar putea avea succes, potrivit spuselor lui Richard Barrons. Există însă o condiție esențială, întrucât armata ucraineană continuă să fie, în mod semnificativ, depășită numeric.

Concentrare asupra unui segment îngust al frontului

Contraofensiva ucraineană ar putea reuși doar pe o mică secțiune a frontului, este de părere fostul general britanic, retras din funcție. Așadar, din punctul său de vedere, cea mai bună strategie a armatei ar fi să se concentreze pe un segment îngust al liniei frontului, notează The New Voice of Ukraine.

În cadrul interviului, el a avertizat că nu există prea multe speranțe într-o contraofensivă pe termen scurt a Ucrainei.

Potrivit datelor sale, Ucraina a pregătit în jur de 60.000 de soldați pentru operațiune, în timp ce Rusia are aproximativ 300.000 în prima linie, cu alți 200.000 în rezervă.

Chiar și în condiții favorabile, Barrons spune că o astfel de operațiune poate fi efectuată doar pe o porțiune frontală de cel mult 25 de kilometri, creând avantajul numeric necesar unei lovituri.

Barrons consideră că ar avea sens să fie aleasă o locație în care nodurile logistice importante – cum ar fi Crimeea – să poată fi îndepărtate de cea mai mare parte a forțelor inamice, fie armata ucraineană să pătrundă adânc în apărările rusești bine fortificate, în așa fel încât să reprezinte o reală amenințare

Recent, viceministrul ucrainean al Apărării, Volodimir Havrylov, a declarat că Rusia va intra în panică atunci când va începe contraofensiva ucraineană.