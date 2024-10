Guvernul național al Spaniei a dat vina pe autoritățile locale după ce cel puțin 95 de persoane au murit și alte sute ar fi dispărute, în timp ce ploile abundente au inundat case, magazine și drumuri.

În timp ce serviciile de urgență continuă să caute persoanele dispărute în noroiul și apa care au inundat orașele afectate, în Spania se pun tot mai multe întrebări cu privire la gestionarea dezastrului.

Amploarea tragediei provocate de inundații și viituri care au făcut zeci de morți în sud-estul Spaniei a ridicat semne de întrebare cu privire la pregătirea și răspunsul autorităților în situații de urgență, scrie BBC.

Intensitatea precipitațiilor care au lovit zonele din jurul celui de-al treilea oraș ca mărime din Spania, Valencia - în unele locuri, aproximativ un an de ploaie într-o singură zi - a scos la iveală starea de nepregătire a țării și a determinat guvernul național condus de socialiști să dea vina pe autoritățile regionale pentru că nu au transmis avertismente timpurii persoanelor aflate în pericol.

Guvernul regional din Valencia, care este responsabil de coordonarea serviciilor de urgență în zonele afectate, a recunoscut că a trimis un mesaj text prin care a avertizat locuitorii cu privire la catastrofa iminentă abia la ora 20:12, la opt ore după ce au fost raportate primele inundații, și la 10 ore după ce Agenția Națională de Meteorologie a Spaniei (AEMET) a emis o alertă subliniind „pericolul extrem” în regiunea Valencia, notează Politico.eu.

În momentul în care autoritățile din Valencia au acționat, „situația a escaladat deja în mod semnificativ”, a declarat un oficial de la Ministerul național pentru Tranziția Ecologică.

„Guvernele regionale din Spania sunt cele care se ocupă de sistemele de avertizare și dețin autoritatea de a trimite alerte către telefoanele mobile ale cetățenilor pentru a restricționa mobilitatea atunci când este necesar... De ce această întârziere considerabilă în trimiterea mesajelor de alertă către telefoanele mobile, sfătuind să nu călătoriți sau să plecați la locurile de muncă? Nu știm”, a spus oficialul, căruia i s-a acordat anonimatul pentru a vorbi despre chestiunea explozivă politic.

Scurtul mesaj al guvernului regional, care a avertizat cu privire la ploi abundente și i-a sfătuit pe localnici să rămână în casă, a venit prea târziu pentru mulți dintre cei care s-au trezit prinși în case joase, magazine și drumuri care au fost rapid copleșite de ape .

Populația acuză că multe alerte au ajuns când situația era deja gravă. „Pe fereastră vedeam mașini și alte resturi plutind pe râu”

Locuitorii din zonele afectate s-au plâns în presa locală și pe rețelele de socializare că autoritățile nu i-au avertizat pentru a se pregăti corespunzător.

Aceștia spun că au primit pe telefon alerta Protecției Civile prin care li se cerea să evite deplasările, în condițiile în care ploua de mai multe ore și mulți au fost prinși în clădiri și în vehicule măturate de forța incontrolabilă a apei. De exemplu, Barbara Jiménez, chelneriță la un restaurant din Valencia, a declarat pentru Televisión Española că șeful ei nu a lăsat-o să plece acasă pentru că nu a considerat situația „suficient de gravă” până când alerta telefonică a venit marți la ora locală 20:00, dar atunci „era prea târziu”. La acea oră, apa blocase deja multe drumuri și sute de șoferi erau blocați pe ele.

Agenția Meteorologică de Stat (AEMET) avertizase încă de joi 24 de sosirea unei depresiuni izolate la înaltă altitudine (acronim DANA) în Peninsula Iberică, fenomenul atmosferic care a provocat catastrofa.

Marți 29, la ora 07:30 dimineața, AEMET a ridicat o alertă roșie de ploi, ceea ce implică prognoza unor „fenomene neobișnuite de intensitate excepțională și cu un nivel de risc foarte ridicat pentru populație”. La ora 11:50, Confederația Hidrografică Júcar, organismul guvernamental spaniol responsabil cu gestionarea apelor râului Júcar, care traversează zona afectată, a informat prin intermediul rețelei de socializare X că unul dintre afluenții săi a înregistrat o „creștere considerabilă”, iar altul și-a văzut debitul crescând „semnificativ”. În jurul orei 13.00, Carlos Mazón, președintele Generalitat Valenciana, guvernul regional al Comunității Valenciene, a făcut apel pe rețelele de socializare la „prudență pe drumuri și mare atenție la indicațiile autorităților”. Dar Mazón a mai spus: „conform prognozei, furtuna se îndreaptă în acest moment spre Serranía de Cuenca, astfel încât se așteaptă ca în jurul orei 18.00 intensitatea sa să scadă” în Comunitatea Valenciană. În schimb, aceasta s-a deplasat prin regiune provocând haos.

Gestionarea situației de urgență a stârnit critici din partea cetățenilor și a autorităților locale. Andreu Salom, primarul din L'Alcúdia, unul dintre orașele afectate, a declarat că s-a simțit „abandonat și absolut neputincios”. El a declarat: „În calitate de primar, nimeni nu m-a informat că râul Magro s-ar putea revărsa”. El a spus că populația „a fost inundată cu apă, noroi și resturi”.

Guvernul regional al lui Carlos Mazón a fost criticat pentru că una dintre primele decizii pe care le-a luat la venirea sa la putere a fost să elimine Unitatea Valenciană de Urgență, la care acesta a răspuns că era doar „o altă organizație fictivă, cu zero pompieri, zero materiale și zero eficiență”.

Jorge Olcina, climatolog la Universitatea din Alicante, a declarat pentru BBC Mundo că „deși cantitatea exactă de apă care a sfârșit prin a cădea a fost imposibil de prevăzut, a existat o avertizare meteorologică în timp util, iar ceea ce a eșuat a fost transmiterea acestei avertizări către populație”. Acesta este motivul pentru care, spune el, „oamenii au continuat să își desfășoare viața normală în ciuda avertismentului”.

Experții în inundații au deplâns eșecul de a avertiza în mod adecvat pe cei aflați în pericol.

„Putem vedea că ceva nu a mers prost pentru că atât de mulți oameni au murit”, a spus Hannah Cloke, profesor de hidrologie la Universitatea din Reading.

„A fost un monstru uriaș de furtună... știam dinainte că vor fi ploi abundente, dar aceste avertismente nu au ajuns la oamenii de la sol [în timp util]”, a adăugat Cloke. Ea a deplâns, de asemenea, lipsa unor instrucțiuni specifice pentru cei aflați în pericol.

„În Spania nu există o educație a populației pentru prevenirea riscurilor de dezastre, așa cum există, de exemplu, în Statele Unite cu uraganele, și ar trebui să începem să lucrăm la acest lucru”, subliniază el. „Într-o situație ca aceasta, cursurile ar fi trebuit suspendate și oamenii nu ar fi trebuit să meargă la muncă dacă nu era esențial. Evident, aceasta are un cost, dar prețul pe care îl vom plăti va fi mai mare acum”, adaugă el. Olcina subliniază, de asemenea, „problema structurală cauzată de faptul că în multe zone ale Mediteranei spaniole a existat o creștere urbană necontrolată de la mijlocul secolului al XX-lea, iar construcțiile au avut loc în zone predispuse la inundații, care, după cum am văzut acum, sunt primele afectate”.

Eforturi de salvare dificile

Salvatorii au avut dificultăţi în a ajunge în zonele lovite de dezastru din cauza drumurilor inundate şi blocate.

Din acest motiv, în Valencia, mare parte din activitatea salvatorilor este desfăşurată din elicopter, a declarat José Miguel Basset, de la departamentul de pompieri din Valencia, pentru agenţia de presă Europa Press.

Numeroase persoane au rămas blocate în locuinţe, birouri sau centre comerciale şi au publicate mesaje de urgenţă pe reţelele de socializare. Alţii au apelat la ajutorul mass-media întrucât nu reuşeau să ia legătura cu prieteni şi cu rude.

''Îl caut pe fiul meu Enrique, în vârstă de 40 de ani, care era într-o călătorie de afaceri în camioneta lui ieri şi nu am mai avut de atunci veşti de la el'', a declarat, aproape în lacrimi, o pensionară pentru Radioteleviziunea spaniolă RTVE.

Circa 1.200 de persoane au rămas blocate timp de 24 de ore pe autostrăzi din regiunea Valencia, după ce 5.000 de vehicule, printre care automobile, autobuze şi camioane, nu au mai putut înainta, potrivit Gărzii Civile.

Unii dintre şoferi şi-au abandonat vehiculele, în timp ce alţii au ales să rămână în interiorul acestora.

''Scene ca la război''

Un jurnalist de la RTVE, care relata de pe o stradă inundată, unde autovehiculele distruse erau îngrămădite unul peste celălalt, a vorbit despre ''scene ca la război''.

''E ca în iad'', a spus un locuitor din Valencia.

În plus faţă de ploile torenţiale, s-a înregistrat, de asemenea, grindină şi rafale puternice de vânt, potrivit AEMET.

''Grindina era de mărimea unor mingi de golf'', a declarat fermiera Mercedes González pentru cotidianul El Pais. ''Părea sfârşitul lumii'', a adăugat ea.

Furtunile au provocat ieşirea din matcă a râurilor, au inundat străzi, locuinţe şi câmpuri agricole, iar vehicule şi copaci au fost măturate de ape.

În sudul şi estul Spaniei, circulaţia pe autostrăzi şi drumuri rurale a trebuit închisă în multe locuri. Transportul aerian şi pe calea ferată a fost de asemenea afectat, iar cursurile au fost suspendate în numeroase şcoli şi universităţi.

Din cauza alunecărilor de teren, un tren de mare viteză, cu 291 de pasageri la bord şi care parcurgea traseul Malaga-Madrid, a deraiat la scurt timp după plecarea din gară. Nu au fost raportate persoane rănite, a precizat compania spaniolă de cale ferată Renfe.

Von der Leyen a cerut Comisiei să scrie un plan cuprinzător pentru a proteja mai bine europenii de extremele climatice

Cele mai mortale inundații din Spania din ultimele decenii reprezintă un alt memento îngrozitor că Europa nu este pregătită pentru consecințele unei atmosfere supraîncălzite, a declarat miercuri președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

„Aceasta este realitatea dramatică a schimbărilor climatice. Și trebuie să ne pregătim să facem față”, a spus ea.

În ultimele săptămâni, mai multe țări europene au fost lovite de inundații mortale și dăunătoare. Iar inundațiile din Grecia, Belgia și Germania din ultimii ani au servit drept avertismente suplimentare cu privire la pericolul tot mai mare de vreme extremă.

Amprenta schimbărilor climatice asupra furtunii care a lovit Spania în această săptămână nu a fost încă măsurată. Dar oamenii de știință au spus miercuri că încălzirea a fost un factor cheie. Marea Mediterană a doborât recordurile de temperatură din toate timpurile în august. Aceasta ar fi dus, la rândul său, la acumularea de mai mai multă apă în nori.

„Fără îndoială, aceste averse explozive au fost intensificate de schimbările climatice”, a spus Friederike Otto, care conduce o echipă de cercetători care studiază impactul schimbărilor climatice asupra vremii extreme la Imperial College London.

Experții au citat, de asemenea, dezvoltarea urbană necontrolată a regiunii Valencia - una dintre regiunile cu cea mai rapidă creștere din Spania - ca un factor cheie al tragediei. Drumurile asfaltate au acționat precum canale pentru apa de ploaie care au copleșit rapid comunitățile construite lângă râpe sau pe bazinele râurilor deviate.

„Schimbările climatice sunt decisive în amploarea acestui dezastru natural”, a spus geologul Joan Escuer la radioul spaniol. „Dar consecințele sale nu ar fi fost la fel de mari dacă nu am fi construit infrastructură și nu le-am fi permis oamenilor să se stabilească în locuri cu risc crescut.”

Vestea cu privire la numărul dramatic al morților a venit chiar înainte ca von der Leyen să prezinte un raport despre cum să intensifice capacitatea UE de a face față tuturor tipurilor de crize, de la războaie la extreme meteorologice.

„Pregătirea trebuie să devină parte din logica de bază a tuturor acțiunilor noastre”, a declarat ea, după ce și-a început discursul cu promisiunea că va ajuta Spania la inundații.

Von der Leyen a cerut Comisiei să scrie un plan cuprinzător pentru a proteja mai bine europenii de extremele climatice.

Oamenii de știință avertizează că schimbările climatice cresc frecvența și intensitatea fenomenelor cu potențial catastrofal, cum ar fi depresiunea izolată de mare altitudine, o masă de aer care se desprinde dintr-un curent foarte rece și coboară pe un altul de aer cald, producând perturbări atmosferice mari și precipitații foarte intense. Acest lucru este tipic pentru regiunile de coastă mediteraneene spaniole în septembrie și octombrie, iar localnicii sunt obișnuiți cu el. Dar, „odată cu încălzirea tot mai mare a apelor Mediteranei, se formează nori tot mai puternici care produc mai multe precipitații”, explică Olcina, care reamintește că „Spania primește acum fonduri Next Generation de la Uniunea Europeană, iar unul dintre obiectivele acestora este finanțarea proiectelor de adaptare la schimbările climatice”. „Avem oportunitatea de a le utiliza în zonele cele mai vulnerabile, cum ar fi Comunitatea Valenciană”, spune el.

Acest lucru va veni prea târziu pentru locuitorii din regiunile devastate ale Spaniei. Miercuri după-amiază, furtuna s-a întors spre sud și AEMET a emis o avertizare roșie pentru regiunea Cádiz.

„Nu putem coborî garda”, a declarat purtătorul de cuvânt al AEMET, Rubén del Campo . „Situația din provincia Cádiz este excepțională.”