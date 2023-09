În Ucraina, un traficant de arme din SUA face avere și testează limite. Controversele unei afaceri de miliarde de dolari

Aproximativ o jumătate de duzină de bărbați s-au adunat luna trecută pentru un pahar de după-amiază la barul penthouse din 11 Mirrors, unul dintre cele mai luxoase hoteluri din Kiev, pentru a discuta despre afacerea profitabilă a înarmării trupelor ucrainene.

Grupul includea militari ucraineni și oficiali guvernamentali, care sunt mereu în căutarea de obuze explozive pentru a arunca asupra soldaților ruși invadatori. În centrul atenției a fost gazda lor, un antreprenor de arme din Florida, pe nume Marc Morales, care i-a răsfățat cu povești despre noul său iaht de 10 milioane de dolari, Trigger Happy, și despre căutarea cuiva care să gestioneze portofoliul de nouă cifre al companiei sale.

Și s-a alăturat grupului un bărbat robust, cu barbă, care a servit atât cumpărătorilor, cât și vânzătorilor: Vladimir Koyfman, un sergent-șef în armata ucraineană pe care Morales îl plătește pentru a aranja întâlniri cu contactele sale guvernamentale.

Acest aranjament neobișnuit, spun experții juridici, testează limitele legilor americane și ucrainene privind corupția care interzic plățile către oficialii guvernamentali, potrivit nytimes.com.

Întâlnirea, care a fost povestită de două persoane prezente, a oferit o privire asupra unui aspect al strategiei de război a administrației Biden. Administrația a trimis Ucrainei peste 40 de miliarde de dolari în ajutor de securitate, inclusiv arme avansate, precum rachetele HIMARS și rachetele Patriot. Dar Pentagonul se bazează foarte mult pe traficanții de arme puțin cunoscuți precum Morales, care au conexiunile necesare pentru a asigura muniția, în mare parte de calitate inferioară sau de calibru sovietic, din întreaga lume.

Aceștia își desfășoară activitatea într-un comerț cu arme notoriu din umbră, o industrie devenită și mai opacă pe măsură ce Ucraina a renunțat la regulile anticorupție. Dealerii de arme s-au grăbit să vină în țară, susținuți de miliardele de dolari primite ca ajutor extern.

Morales, unul din cei mai importanți furnizori de arme ai Ucrainei

Morales se numără printre cei mai importanți astfel de furnizori ai Ucrainei. Pentagonul a acordat companiei sale contracte de aproximativ un miliard de dolari, mai ales pentru muniție. Și înregistrările arată că a construit o afacere secundară de aproximativ 200 de milioane de dolari, vânzând direct ucrainenilor.

Pe lângă angajarea sergentului Koyfman, Morales a angajat un consilier al ministrului apărării al Ucrainei, care a fost concediat recent pe fondul îngrijorărilor cu privire la greșeli și gestionări defectuoase. Și compania lui Morales a fost investigată de autoritățile anticorupție ucrainene din cauza unui acord despre care oficialii guvernamentali au spus că a fost greșit.

În acest fel, înțelegerile cu Morales amintesc de trecutul liber al Ucrainei, când traficanții de arme au creat relații confortabile cu oficialii militari, contractele au fost semnate în secret și brokerii de arme s-au găsit frecvent investigați. Statele Unite i-au sfătuit pe liderii Ucrainei de mai bine de un deceniu despre necesitatea curățării acestui sistem.

Morales, în vârstă de 51 de ani, a fost o alegere puțin probabilă ca unul dintre traficanții de arme preferați ai Pentagonului.

Departamentul de Justiție l-a acuzat în 2009 de conspirație și spălare de bani, după ce a spus că a fost surprins pe o înregistrare discutând despre mituirea unor oficiali străini. „Trebuie să fii mai inteligent decât guvernul”, a spus Morales într-o înregistrare. Agenții F.B.I. au făcut greșeli grave în acest caz, iar procurorii au renunțat în cele din urmă la acuzații.

Dar războiul a schimbat calculele atât pentru ucraineni, cât și pentru americani. Administrația Biden, care caută să înarmeze Ucraina, dar este reticentă în a angaja trupe, are nevoie de oameni precum Morales, care a demonstrat în Afganistan și Siria că poate achiziționa și livra în mod constant arme.

Iar oficialii ucraineni, cu supraviețuirea națională în joc, i-au primit înapoi pe traficanții locali de arme pe care, înainte de războiul cu Rusia, au muncit din greu pentru a-i marginaliza. La începutul războiului, care a început în februarie 2022, oficialii au abandonat multe reguli privind achizițiile publice și transparența și au invitat brokerii privați să concureze cu contractorii guvernamentali. Acum, după demiterea ministrului apărării, Oleksii Reznikov, oficialii ucraineni pun la îndoială public această strategie a achiziției armelor cu orice preț.

Un sergent ucrainean, interfața cu autoritățile ucrainene

Morales a refuzat să fie intervievat. Bryan Van Brunt, consilierul general al companiei lui Morales, Global Ordnance, a declarat că compania a respectat legea. „Spre deosebire de ceea ce putem vedea în filme, succesul pe termen lung depinde de cunoașterea, respectarea pe deplin și respectarea regulilor tuturor țărilor implicate”, a scris el într-un e-mail.

Sergentul Koyfman, un ucrainean american cu ani de experiență ca consilier al gărzii naționale a Ucrainei, s-a înrolat când Rusia a invadat, arată documentele verificate de The New York Times. Îndatoririle sale militare exacte sunt neclare. El a declarat pentru The Times că este sergent-șef în forțele de apărare teritoriale ucrainene, unde supraveghează și antrenează un cadru de soldați. „Suntem luptători”, a spus el.

Un oficial guvernamental a spus că Koyfman este o persoană cheie când vine vorba de arme, deși nu este clar dacă asta se datorează poziției sale militare sau rolului său în Global Ordnance.

Pentru Global Ordnance, sergentul Koyfman gestionează contractorii din Ucraina și „organizează întâlniri între personalul nostru și Ministerul Apărării din Ucraina”, a spus Van Brunt.

Sergentul Koyfman a spus că activitatea lui militară este neremunerată. Van Brunt a fost ferm că un loc de muncă nu are nimic de-a face cu celălalt. „Global nu plătește pentru acces”, a spus el. „Nu înainte. Nu acum. Niciodată." Sergentul Koyfman a fost de acord.

Morales l-a angajat pe sergentul Koyfman la începutul lui 2021, în lunile înainte ca compania să semneze un acord cu Ucraina pentru cumpărarea de explozibili. Sergentul Koyfman a fost fotografiat alături de el la semnarea contractului. Alte fotografii îl arată participând la petreceri pe care Morales le-a organizat în Tampa, Florida, în decembrie și mai trecut.

Anul trecut, Global Ordnance a postat pe LinkedIn un videoclip cu sergentul Koyfman, în uniformă, stând lângă ceea ce spunea că este o groapă comună. „Avem nevoie de artilerie. Avem nevoie de rachete”, spune sergentul Koyfman. El nu se identifică ca angajat al Global Ordnance, care vinde rachete și obuze de artilerie.

Legea americană interzice companiilor să plătească oficiali străini pentru a beneficia de afacerile lor. Legea nu scutește voluntari precum sergentul Koyfman. Ceea ce contează este dacă au influență, a spus Daniel Richman, profesor de la Columbia Law School.

Rachete, obuze, grenade și vehicule blindate din Bulgaria, Egipt, Iordania și Pakistan

Legea ucraineană interzice, în general, oficialilor militari să se angajeze în muncă plătită în afară. Dacă sergentul Koyfman este acoperit de această lege depinde de îndatoririle sale militare, nu doar de gradul său. La începutul războiului, sergentul Koyfman a scris o scrisoare către Global Ordnance în care spunea că „nu este un angajat al guvernului”, ci mai degrabă un „luptător civil”.

Van Brunt a spus că guvernul Ucrainei știa despre munca sergentului Koyfman pentru Global Ordnance. El a spus că Departamentul de Stat, care reglementează comerțul cu arme americane în străinătate, l-a verificat și pe sergentul Koyfman.

Solicitat să confirme acest lucru, un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat a adăugat doar un singur lucru. El a spus că nu va „confirma existența unor investigații privind posibilele încălcări ale Regulamentului internațional privind traficul de arme”. The Times nu a întrebat niciodată despre o astfel de investigație.

Separat, Morales l-a angajat pe Denis Vanash, un consilier vechi al ministrului apărării. Vanash și-a părăsit postul la începutul războiului pentru a comunica cu Ministerul Apărării în numele Global Ordnance. Van Brunt a spus că ministerul a confirmat legalitatea angajării.

Concurenții lui Morales spun că acesta are un avantaj ilegal, dar nu este vorba despre legăturile lui cu sergentul Koyfman sau cu Vanash. Sunt legăturile lui cu Pentagonul.

Brokerii de arme din întreaga lume concurează pentru o aprovizionare limitată de arme în stil sovietic, mai ales din Europa de Est, pentru a le vinde apoi în Ucraina. Cu banii care vin de la Washington, Morales își poate permite să plătească mai mult decât o fac concurenții săi, s-au plâns câțiva traficanți de arme din Europa de Est. Apoi își îndeplinește contractele americane și cumpără singur mai multe muniții pentru a le vinde direct Ucrainei.

În mai multe cazuri la începutul războiului, de exemplu, Morales a depășit oferta rivalilor pentru a cumpăra obuze explozive de la fabricile de arme bulgare, au spus doi concurenți.

Unii dintre concurenți, oficiali și personalități din industria armamentului au vorbit sub condiția anonimatului, fie pentru că contractele de arme ucrainene sunt clasificate, fie pentru că nu au vrut să fie atrași în dispute cu Morales și guvernul ucrainean.

Nu este nimic ilegal în a depăși concurenții. Dar arată cum Pentagonul modelează piața globală de arme și creează traficanți de arme bogați, conectați politic. Grupurile anticorupție ucrainene au spus că miliardele de dolari vărsate pe piețele de armament din Europa de Est ar putea influența politica și armatele mult după sfârșitul războiului.

Într-un fel, plângerile despre Morales se rezumă la faptul că face o treabă mai bună decât alții. El a mutat rachete, obuze, grenade și vehicule blindate în Ucraina din Bulgaria, Egipt, Iordania și Pakistan, potrivit documentelor guvernamentale și interviurilor cu comercianții de arme și oficiali guvernamentali. Și este departe de a fi singurul traficant de arme cu relații în guvernul ucrainean.

Pentagonul, cel mai mare client al traficantului de arme

Cariera de arme a lui Morales aproape s-a încheiat după ce rechizitoriul său a fost desigilat în 2010. Un informator l-a înregistrat discutând despre un presupus acord de arme care implică plăți către un oficial din națiunea vest-africană Gabon.

A părăsit industria și, timp de aproximativ doi ani, a vândut articole precum șezlonguri pentru compania de mobilier de exterior a socrului său. „Și-a făcut timp să reflecteze la viața lui, la relația sa cu soția și familia sa și cu Dumnezeu”, a spus Van Brunt.

În 2012, cazul federal s-a dezintegrat din cauza unor probleme, inclusiv gestionarea informatorului de către F.B.I. Un judecător a sancționat apoi Departamentul de Justiție.

Un an mai târziu, Morales a demarat Global Ordnance ca o consultanță în afaceri cu arme, bazându-se pe o experiență de peste un deceniu. A cumpărat un antreprenor de apărare și a livrat arme Pentagonului pentru a le folosi împotriva grupărilor teroriste precum Statul Islamic.

Rețeaua sa, care acoperă Statele Unite, Europa de Est și Orientul Mijlociu, s-a dovedit fiabilă, iar Pentagonul a devenit curând cel mai mare client al său. Global Ordnance a câștigat peste 78 de milioane de dolari în contracte de apărare între 2016 și 2019, arată înregistrările publice.

Cu săptămâni înainte ca Rusia să invadeze Ucraina, Pentagonul a acordat Global Ordnance un contract de cinci ani în valoare de până la 750 de milioane de dolari pentru a ajuta aliații americani să se înarmeze. Acesta a devenit ulterior un vehicul pentru înarmarea Ucrainei. Au urmat sute de milioane de dolari suplimentari.

Pentagonul a refuzat să comenteze contractele Global Ordnance

Marea pauză a lui Morales în Ucraina a venit la începutul războiului. Avea un depozit plin cu muniție în Bulgaria, pe care Pentagonul o cumpărase pentru a fi folosită în Afganistan. Pentagonul a aprobat trimiterea acestuia în Ucraina în ianuarie 2022. Era la latitudinea Global Ordnance să-l aducă acolo.

Domnul Morales a făcut asta să se întâmple. Sergentul Koyfman a lucrat pentru a redirecționa muniția către Ucraina în rolul său de contractant Global Ordnance, a spus Van Brunt.

Acest lucru l-a făcut pe Morales de neprețuit în primele zile ale războiului, fiind pe placul oficialilor ucraineni.

Dar au existat și fricțiuni.

O consecință neintenționată a cumpărării frenetice a Ucrainei a fost o competiție între firmele de stat și dealerii privați. Acest lucru a dus la creșterea prețurilor, costând bani în plus pentru Ucraina. Atunci când guvernul cumpără arme de la companii de stat, guvernul profită de pe urma tranzacției. Atunci când cumpără de la vânzători privați, brokerii profită.

Este legal, dar uneori i-a frustrat pe oficialii ucraineni. Un exemplu a implicat achiziționarea de vehicule blindate, pe care armata era disperată să le primească. La începutul războiului, o companie guvernamentală numită Ukrinmash a negociat un acord de aproximativ 65 de milioane de dolari cu un vânzător egiptean pentru a cumpăra aproape 200 de vehicule, a declarat o persoană implicată în afacere.

Apoi afacerea s-a blocat.

Anchetă privind primirea de vehicule militare neechipate corespunzător

Curând după aceea, Morales a apărut cu un contract pentru a furniza vehicule similare la prețuri identice. Diferența a fost că Global Ordnance, nu compania deținută de guvern, a încasat profitul.

Au urmat alte probleme. Vehiculele au ajuns echipate necorespunzător, a declarat Volodymyr Havrylov, ministru adjunct al apărării din Ucraina. Oficialii anticorupție au început să investigheze afacerea, a spus el. Anchetatorii au pus întrebări atât despre Morales, cât și despre oficialii Ministerului Apărării care au autorizat contractul, potrivit unei persoane care a fost intervievată.

Ministerul Apărării a spus că ancheta a fost „eliminată”. Oficialii anticorupție nu au confirmat acest lucru.

Van Brunt a spus că autoritățile ucrainene au investigat în mod obișnuit înțelegerile militare. „Aceasta este o „investigație” și să o combinați cu ceea ce publicul ar putea înțelege a fi o investigație ar fi inexact”, a scris el într-un e-mail. El a refuzat să comenteze afacerea în sine.

Până la sfârșitul anului trecut, succesul lui Morales a fost evident acasă, în Tampa. Global Ordnance și-a transportat angajații din Kiev, capitala Ucrainei, pentru a participa la o petrecere de Crăciun. Morales a postat pe Facebook o fotografie cu el însuși și cu colegii săi: sergentul Koyfman purta ochelari de soare negri și un tricou negru cu un craniu pictat cu steagul american. Vanash a purtat o cămașă tradițională ucraineană brodată cu flori roșii și galbene.

Morales vede un viitor luminos în Ucraina. La 11 Mirrors de luna trecută, conversația s-a îndreptat către „contracte mari care urmau să fie atribuite”, a spus Van Brunt. Oficialii au întrebat dacă compania ar putea face față unor noi afaceri mari.

Morales i-a asigurat că se poate.