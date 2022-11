În ciuda protestelor, Scala din Milano va deschide noua stagiune cu o operă rusă

Scala din Milano îşi apără decizia de a deschide pe 7 decembrie noua sa stagiune de spectacole cu o reprezentaţie a operei "Boris Godunov", în pofida criticilor formulate de reprezentanţi ai Ucrainei pentru punerea în scenă a unei compoziţii ruseşti, informează Reuters, citată de Agerpres.

La începutul acestei luni, consulul Ucrainei la Milano, Andri Kartîş, le-a trimis directorilor de la Scala şi liderilor politici locali o scrisoare în care a protestat faţă de planurile privind deschiderea noii stagiuni 2022-2023 cu "Boris Godunov", o operă din secolul al XIX-lea a compozitorului rus Modest Musorgski. Andri Kartîş a spus că astfel de spectacole nu ar trebui folosite pentru a sprijini "potenţiale elemente de propagandă", a relatat agenţia italiană de ştiri ANSA.

Mai multe asociaţii ale ucrainenilor din Italia au protestat de asemenea împotriva alegerii operei clasice a lui Musorgski într-o asemenea perioadă. Ele au cerut punerea în scenă a unei alte opere şi ca nicio lucrare rusă să nu fie folosită până nu se va încheia războiul.

„Am luat această decizie în urmă cu trei ani, a fost imposibil să o anulăm şi, într-adevăr, de ce ar trebui să o anulăm?", a declarat directorul artistic al Operei Scala, Dominique Meyer, într-o conferinţă de presă susţinută marţi. „Nu facem nicio propagandă în favoarea lui Putin şi nu avem nimic împotriva Ucrainei", a adăugat el. Doi artişti din Rusia, baritonul Ildar Abdrazakov şi soprana Anna Denisova, au fost distribuiţi în rolurile principale din această producţie.

Debutul noii stagiuni la Scala din Milano, care are loc de obicei la începutul lunii decembrie, reprezintă unul dintre cele mai importante momente din calendarul cultural al Italiei. „Prin această operă, Musorgski a provocat puterea - acesta este unul dintre motivele pentru care noi o vom pune în scenă", a adăugat regizorul operei, Kasper Holten, conform căruia „Boris Godunov" este o poveste despre putere şi cinism. „Nu facem apologia unei persoane şi, cu siguranţă, nu a lui Putin, este o acuzaţie ridicolă!", a declarat Dominique Meyer. „Domnul Kartîş comite o eroare atacându-şi prietenii. Noi am oferit mai multe dovezi de prietenie, am organizat un mare concert în beneficiul victimelor războiului din Ucraina, pentru care am strâns 400.000 de euro", a adăugat el. De asemenea, Scala din Milano „a primit copii de la şcoala de balet de la Kiev şi i-a găzduit pe părinţii lor", a mai spus Dominique Meyer. „Noi punem în scenă o operă care este o mare capodoperă din istoria artei, iar cei care se îndoiesc de acest proiect ar trebui să înceapă probabil să citească libretul. Vor vedea că dictatorii nu sfârşesc prea bine şi că această operă este o parabolă despre dictatură", a adăugat el.

La foarte scurt timp după invadarea Ucrainei pe 24 februarie, Opera Scala din Milano a anunţat că dirijorul rus Valeri Gherghiev nu va mai susţine spectacole în instituţia milaneză întrucât nu a condamnat războiul declanşat de Rusia.