Germania fierbe. Cum încearcă să profite extremiștii de dreapta de pe urma protestelor fermierilor

Grupurile de extremă dreapta germane încearcă să profite politic de pe urma protestelor fermierilor germani nemulțumiți de reducerea unor subvenții, participând la blocaje și încercând să crească temperatura în condițiile în care coaliția de guvernare se confruntă cu presiune bugetară.

Corespondenții BBC în Germania și BBC Verify au documentat atât online cât și pe teren infiltrarea protestelor de către grupurile extremiste de dreapta.

În timp ce fermierii germani continuă să blocheaze drumurile au apărut numeroase relatări despre prezența unor grupuri neo-naziste sau monarhice la mitinguri.

Canalele Telegram dezvăluie postări înfierbântate în legătură cu izbucnirea unei rezistențe în masă care ar putea contribui la „destructurarea” guvernului.

Mici grupuri marginale de extremă dreapta precum Free Saxons, The Third Way și The Homeland au proporții diferite de adepți online.

Cancelarul german Olaf Scholz a avertizat în acest weekend că extremiștii folosesc rețelele de socializare pentru a „otrăvi” dezbaterile democratice, el descriind orice discuție despre revolte drept „aiureli” periculoase.

O echipă BBC a participat la cinci demonstrații în ultima săptămână și a monitorizat alte câteva.

În timp ce o mare parte dintre fermieri și principalul sindicat agricol din Germania sunt dornici să se distanțeze de extremism, simboluri ale diferitelor grupuri continuă să apară la marșuri.

În orașul estic Cottbus, un bărbat a fost alungat de la un protest oficial pentru că ar fi purtat un simbol al Reichsbürger; o mișcare de extremă dreaptă disparată care respinge statul german modern.

Un organizator senior al demonstrației Cottbus a declarat pentru BBC că au aflat mai târziu că figuri cunoscute de extremă-dreapta au rămas în mulțimea de sute de oameni, care nu făceau neapărat parte din comunitatea agricolă.

A fost văzut și un steag, cunoscut sub numele de Landvolkbewegung, legat de o mișcare agricolă antisemită din anii 1920.

Marea majoritate a bannerelor observate de BBC conțineau mesaje motivate de furia față de tratamentul fermierilor mai degrabă decât mesaje specifice extremei drepte.

Sindicatele cer miniștrilor să anuleze planurile de a elimina treptat subvențiile pentru combustibil, care pot fi în valoare de până la 3.000 de euro pe an pentru o afacere medie.

Fermierii vorbesc, de asemenea, despre nemulțumiri vechi în legătură cu regulile și reglementările mult prea „împovărătoare”.

Dar mai cu seamă atât fermierii, cât și alți participanți la demonstrații au declarat pentru BBC că în opinia lor că sunt trimiși prea mulți bani în străinătate - un refren obișnuit al extremei drepte.

Sprijinirea unor țări precum Ucraina poate fi lucrul corect, spune Silvio - un muncitor agricol din estul statului Brandenburg: „Dar... nu putem cheltui totul și să nu mai rămână nimic pentru țara noastră, pentru fermieri”.

„Prețurile s-au prăbușit, iar cerealele din Ucraina ne reduc și mai mult prețurile”, adaugă el.

Edelgard, un pensionar care și-a manifestat sprijinul pentru demonstrația din Cottbus este de acord. „Există bani pentru oameni din întreaga lume, dar nu pentru ai noștri”, a spus el.

Nici Silvio, nici Edelgard nu spun că susțin Alternativa de extremă dreaptă pentru Germania (AfD), a cărei narațiune „Germania în primul rând” este adesea repetată de personalitățile partidului AfD.

AfD atinge cote record în sondaje, clasându-se în prezent pe locul doi. Juergen, un metalurgist, își exprimă fără înconjur sprijinul său pentru partid.

El a venit la o demonstrație a fermierilor, vineri seara, lângă o benzinărie, la marginea orașului Werneuchen, la nord-est de Berlin.

Muzica răsună dintr-un difuzor uriaș pus într-un coș de gunoi, în timp ce oamenii se înghesuie în jurul focurilor - mulțimea e formată din fermieri, familii, meseriași și chiar un ofițer de poliție în afara serviciului.

Pe pancarta lui Juergen scrie: „Republica este pe moarte și guvernul este ucigașul ei”.

El apără retorica violentă și își exprimă o anxietate larg împărtășită cu privire la costul vieții, susținând că mulți de la miting ar sprijini și AfD.

„Toți vor să scape de guvern, asta e sigur”.

Juergen nu pretinde a fi un revoluționar, dar vorbește despre înlăturarea guvernului de coaliție la alegeri sau „demiterea lor” prin tribunale.

AfD a început să sprijine cauza fermierilor, în ciuda faptului că anterior a militat pentru reducerea subvențiilor agricole.

Această poziție vine în contextul în care s-a reaprins dezbaterea cu privire la interzicerea acestui partid după ce portalul de investigație Correctiv a dezvăluit că personalități de rang înalt ale AfD au fost prezente la o întâlnire de extremă-dreapta la care s- au discutat planurile de deportare a milioane de oameni .

Între timp, coaliția de guvernământ a social-democraților, verzilor și liber-democraților se chinuie în continuare în sondaje.

Cancelarul Scholz a insistat că guvernul său ia în serios argumentele fermierilor și că miniștrii au oferit un „compromis bun” după ce au redus parțial propunerile inițiale de reducere a subvențiilor.

Grupurile de extremă-dreapta au încercat să-și pună propria „învârtire” demonstrațiilor, spune Miro Dittrich - un cercetător senior de la organizația de monitorizare CeMAS.

„Ei știu că pozițiile lor generale, obișnuite, nu sunt întotdeauna populare, așa că trebuie să se bazeze pe probleme proxy”.

Deși există puține dovezi că extrema-dreapta a reușit pe deplin să deturneze protestele fermierilor în curs, este tortuși limpede că nemulțumirea mai largă - cu privire la probleme precum inflația și globalizarea - este absorbită într-o mișcare agricolă care energizează simultan extremele politice ale Germaniei, notează BBC.