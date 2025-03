Forțele ruse, epuizate, au încetinit atacurile pe frontul de est. Ucraina întărește forțele în Kursk, unde rușii avansează rapid

Forțele ucrainene au reușit să încetinească ofensiva rusă din regiunea estică Donețk în ultimele luni și să recâștige mici porțiuni de teritoriu, potrivit soldaților și analiștilor militari ucraineni, relatează New York Times. Luni, armata ucraineană a anunțat că îşi „întăreşte” trupele care luptă în regiunea Kursk în faţa înaintării rapide a trupelor Moscovei.

Rusia a anunțat marţi că a eliberat peste 100 de kilometri de teritoriu în regiunea frontalieră Kursk, controlată parţial de armata ucraineană și unde trupele ruse au revendicat în ultimele zile progrese importante, relatează AFP.

„În timpul unor operaţiuni ofensive, unităţile grupului „Nord” au eliberat 12 localităţi”, a anunţat Ministerul Apărării rus într-un comunicat.

Rusia deține în continuare inițiativa și efectuează zilnic zeci de atacuri pe frontul de est, spun soldații și analiștii. Dar, după ce s-au aflat mai bine de 15 luni în ofensivă, brigăzile rusești sunt epuizate, iar Moscova se străduiește să înlocuiască echipamentele distruse, deschizând oarecare oportunități pe care forțele ucrainene fac eforturi să le exploateze.

„Efortul ofensiv rusesc din Donețk a stagnat în ultimele luni din cauza vremii nefavorabile, a epuizării forțelor ruse și a adaptării ucrainene eficiente la maniera în care luptă trupele ruse”, a declarat Michael Kofman, analist la Carnegie Endowment for International Peace (Washington).

Deși este prematur să spunem că frontul s-a stabilizat în Donețk, a spus el, situația s-a îmbunătățit pe măsură ce Ucraina găsește modalități inovatoare de a compensa lipsa de trupe.

Soldații ucraineni au avertizat că se așteaptă ca rușii să se regrupeze și să intensifice eforturile ofensive în scopul de a profita de suspendarea bruscă a asistenței militare americane și a partajării informațiilor, care amenință să submineze efortul de război ucrainean.

Pauza în transferul de informații este de așteptat să fie printre subiectele pe care oficialii ucraineni și americani le vor discuta la prima lor întâlnire la nivel înalt de la discuția aprinsă dintre președintele Trump și președintele Volodimir Zelenski la Casa Albă din 28 februarie.

Oprirea transferului de informații de către SUA a afectat apărarea ucraineană dn Kursk

Analiștii militari occidentali și oficialii americani estimează că suspendarea ajutorului militar se va resimți probabil în mod semnificativ asupra frontului în câteva luni. Totuși pierderea informațiilor afectează deja capacitatea Ucrainei de a lovi centrele de comandă rusești, centrele logistice și concentrările de trupe din spatele liniei frontului.

Soldații ucraineni au declarat că lipsa informațiilor este o problemă în special în regiunea Kursk, unde soldații ruși și nord-coreeni sunt în ofensivă și au avansat rapid. Ucraina consideră că teritoriile pe care le controlează în Kursk sunt cruciale pentru a fi folosită ca posibilă pârghie în negocierile pentru a pune capăt războiului. Soldații, vorbind de pe front, la telefon, vineri și sâmbătă, au solicitat anonimatul pentru a discuta despre operațiuni sensibile.

Un înalt oficial al armatei americane, care a vorbit sub rezerva anonimatului pentru a face declarații despre chestiuni operaționale, a declarat că pauza în partajarea informațiilor a afectat capacitatea Ucrainei de a detecta și ataca forțele ruse din Kursk și a împiedicat capacitatea acesteia de a lovi ținte de mare valoare.

Keith Kellogg, un general în retragere, și trimisul special al SUA pentru Ucraina, a recunoscut că această mișcare ar avea un impact „semnificativ” asupra comportamentului Ucrainei pe câmpul de luptă.

Ucraina a propus un armistițiu parțial imediat în operațiunile aeriene și maritime și a acceptat faptul că anumite teritorii vor rămâne sub ocupație rusă. Dar oficialii americani au spus că suspendarea va rămâne în vigoare până când ucrainenii vor accepta să se angajeze în negocieri în conformitate cu strategia Casei Albe de a pune rapid capăt războiului.

Situația în trei puncte fierbinți din regiune

Multe dintre cele mai grele bătălii din război continuă să fie concentrate de-a lungul frontului de peste 400 de kilometri din regiunea Donbas, care include Donețk.

Deși Rusia a făcut câștiguri semnificative în partea de sud a Donbasului anul trecut, rămâne departe de obiectivul de captura orașele care formează coloana vertebrală a apărării ucrainene.

Pokrovsk

Forțele ruse au avansat în decembrie la aproximativ patru kilometri de Pokrovsk, un oraș aflat la intersecția mai multor linii de cale ferată și rutieră în regiunea Donbas.

Dar apărarea ucraineană bine pregătită a împiedicat un asalt frontal, astfel că rușii au încercat să învăluie orașul dinspre sud.

Pe măsură ce avansul rusesc a încetinit, apoi a stagnat, forțele ucrainene s-au angajat într-o serie de contraatacuri localizate pentru a recâștiga poziții avantajoase.

Maiorul Taras, adjunct al comandantului de batalion din Brigada 68 Jaeger, a descris luna trecută o operațiune de recuperare a unei părți din Dacenske, un sat la sud de Pokrovsk.

„Ne-am aprovizionat cu muniție, am efectuat, să zicem, o pregătire de mini-artilerie, am identificat în ce părți ale satului se afla inamicul și am dat o lovitură masivă acolo”, a spus acesta.

Apoi două echipe de asalt au pornit un atac.

Bătălia a durat aproximativ 90 de minute, iar până la sfârşit, ucrainenii controlau aproximativ jumătate din sat, afirmaţie susţinută de filmările verificate de analiştii militari.

Dar, a spus maiorul Taras, „pentru a controla pe deplin și a lua întregul sat, sunt necesari mai mulți oameni și mai multe resurse”.

A fost un indicator al nivelului luptelor în general, a spus el, ucrainenii încercând să exploateze slăbiciunile Rusiei, dar fiind limitați de deficitul de trupe și putere de foc.

Colonelul Oleksii Khilchenko, comandantul Brigăzii a III-a Operațională a Gărzii Naționale, a declarat că forțele ruse au redus considerabil atacurile luna trecută, după ce au suferit pierderi grele. La un moment dat, a spus el, rușii trimiteau soldați răniți în cârje pentru a se alătura atacurilor.

Dar ar fi o greșeală, a avertizat el, să subestimezi inamicul.

„Rușii își regrupează în mod constant forțele, completează pierderile și redistribuie unități din alte direcții”, a spus el.

Maiorul Taras a spus că forțele ruse s-au angajat în „recunoașterea detaliată a pozițiilor noastre, a spatelui și a rutelor noastre logistice în fiecare zi” și „planificau, se pregăteau și căutau să lanseze fie o ofensivă pregătită, fie o ofensivă bruscă”.

Lupte de stradă în Torețk

Orașul strategic Torețk a fost scena unor lupte urbane îndârjite timp de opt luni.

Căpitanul Bohdan Ravlikovskyi, din Brigada Forțe Speciale Azov 12, a declarat că ucrainenii s-au trezit că dețin poziții pe aceeași stradă sau chiar în aceeași clădire cu inamicul.

„Au existat chiar și cazuri în care inamicul se târa cu mine legate de spate pentru a ne arunca în aer pozițiile – târându-se sub o clădire, aruncând mine și detonându-le”, a spus el.

Obiectivul atacurilor rusești în Torețk este același ca și în alte părți: să pătrundă cât mai adânc posibil cu ajutorul motocicletelor, vehiculelor civile, a blindatelor sau pe jos. Dacă pot menține poziția, așteaptă întăriri și încearcă să forțeze din nou.

Dar în ultimele zile, ucrainenii sunt cei care au avansat în anumite părți în contraatacuri localizate și ciocniri îndârjite, au spus soldații.

Intrarea Rusiei în oraș în august a venit într-un moment în care forțele ucrainene aveau dificultăți pe frontul de est.

Lipsa critică de trupe și muniție - agravată de o întârziere de șase luni în asistența americană, precum și probleme organizaționale - a dus la acapararea de către Rusia a peste 4000 de kilometri pătrați de teritoriu ucrainean în 2024.

Orașul fortăreață Ceasiv Iar

Locotenentul Mikola, un comandant în vârstă de 37 de ani din Brigada a 5-a de asalt, a fost repartizat pentru prima dată într-o poziție defensivă în jurul lui Ceasiv Iar, un oraș vital pe deal, în urmă cu doi ani.

„Încă ținem aproape aceleași linii”, a spus el.

După căderea orașului estic Bahmut în mai 2023, rușilor le-a luat aproape un an pentru a avansa 12 km spre Ceasiv Iar. Rușii au publicat un videoclip care arată drumul către oraș acoperit cu plase pentru a proteja linia de aprovizionare de atacurile cu drone ucrainene.

La fel ca Torețk la sud, acest oraș servește drept tampon contra unui atac direct asupra Kostiantinivka și a altor orașe aflate sub controlul Kievului din regiunea Donețk.

Rușii au lansat primele lor atacuri directe asupra Ceasiv Iar în aprilie 2024 și au apelat la o serie de tactici.

De-a lungul multor luni, ei și-au croit drum în oraș și au cucerit o mare parte din el. Dar soldații au spus că zonele largi sunt „zone gri”, nicio parte neavând controlul deplin.

Locotenentul Mikola a precizat că luptele au fost necruțătoare, dar că și inamicul suferă.

„Observăm o scădere a calității și cantității trupelor lor, care, din fericire pentru noi, se înrăutățește”, a spus el.