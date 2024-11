Extrema-dreaptă ameninţă că va vota o moţiune de cenzură împotriva guvernului dacă bugetul va afecta puterea de cumpărare a francezilor

Extrema dreapta franceză a ameninţat miercuri că va vota împreună cu stânga o moţiune de cenzură pentru a determina căderea guvernului, în cazul adoptării unui buget care ar reduce puterea de cumpărare a francezilor, pe care o consideră o "linie roşie".

Adunarea Naţională (RN), principalul partid de extremă dreapta, va vota moţiunea "dacă puterea de cumpărare a francezilor va fi redusă" prin bugetul aflat în prezent în discuţie, a avertizat miercuri lidera formaţiunii, Marine Le Pen.

"Este o linie roşie. Şi dacă într-adevăr se depăşeşte această linie roşie, vom vota pentru cenzură" în cazul în care guvernul recurge, pentru a-şi adopta bugetul pe 2025, la articolul 49.3 din Constituţie, ce permite adoptarea unei măsuri fără a o supune la vot, a declarat Le Pen pe postul de radio RTL, scrie Agerpres.

Votul moţiunii de cenzură ar urma să aibă loc în a doua jumătate a lunii decembrie, în contextul în care guvernul de coaliţie de dreapta şi de centru-dreapta al lui Michel Barnier, care nu dispune de o majoritate, va recurge probabil la articolul 49.3 pentru a adopta bugetul de stat. Dacă RN şi stânga din Adunarea naţională (camera inferioară a parlamentului) votează împreună această moţiune, atunci guvernul va fi răsturnat.

RN nu intenţionează să depună sau să voteze o moţiune de cenzură privind celelalte proiecte - sfârşitul de gestiune pentru 2024 şi bugetul asigurărilor sociale - care ar putea fi adoptate în baza aceluiaşi articol al legii fundamentale, a mai spus Marine Le Pen.

Lidera RN, care urmează să se întâlnească luni cu premierul Barnier, ca fiecare lider de grup parlamentar, pentru a discuta despre buget, a apreciat în special ca "inadmisibilă" majorarea planificată a impozitelor pe energie electrică, care a fost însă eliminată de către deputaţi la prima lectură.

Cererile RN au fost "să nu mărească taxele pentru persoanele fizice, să nu crească impozitele pentru antreprenori, pensionarii să nu fie puşi să plătească, să se facă economii structurale la cheltuielile de funcţionare ale statului", a rezumat Le Pen.

"Or, nu am fost auziţi, nici măcar nu am fost ascultaţi", s-a plâns ea.

Guvernul lui Michel Barnier a fost numit în septembrie, în urma alegerilor anticipate din vară, după ce preşedintele Emmanuel Macron a dizolvat camera inferioară a legislativului. Scrutinul a dus la o Adunare fragmentată în trei blocuri ireconciliabile: coaliţia de stânga NFP (Noul Front Popular), care a ieşit pe primul loc la alegeri, dar nu face parte din guvern, centrul-dreapta al lui Macron şi extrema dreaptă a Marinei Le Pen.