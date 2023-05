EXCLUSIV Reputat istoric despre viitorul relațiilor Regelui Charles cu România: „E un mare susținător, le va consolida”

Profesor la prestigioasa universitate King's College din Londra și unul dintre cei mai apreciați istorici britanici, David Carpenter a vorbit, într-un interviu exclusiv pentru ”Adevărul” despre încoronarea Regelui Charles al III-lea, viitorul monarhiei britanice și viitorul relației cu România.

David Carpenter (76 de ani) predă istoria la King's College din Londra din 1988 și este expert în istoria monarhiei britanice, având mai multe cărți publicate. A absolvit studiile universitare la Oxford și tot acolo a obținut și doctoratul. În 1953, pe când avea doar șase ani, David Carpenter a asistat, la Catedrala Westminster din Londra, la încoronarea Reginei Elisabeta a II-a. Tatăl său, Edward Carpenter, era preot și administrator al Catedralei Westminster, pe care avea ulterior să o conducă între 1974 și 1986, așa că a obținut mai multe invitații pentru membrii familiei sale. Edward Carpenter a fost și cel care în 1953 a purtat Globul suveranului, un simbol religios ce reprezintă rolul monarhului ca apărător al credinței ca și conducător al Bisericii Angliei.

David Carpenter a păstrat de la acel moment istoric mai multe obiecte speciale: scaunul pe care a stat la Westminster, programul ceremoniei (unde era specificat inclusiv codul vestimentar) și permisul de acces la încoronarea Reginei Elisabeta a II-a.

În interviul exclusiv acordat pentru ”Adevărul”, profesorul David Carpenter a vorbit, printre altele, despre amintirile sale speciale de la încoronarea Reginei Elisabeta a II-a, despre cum s-a schimbat monarhia britanică din 1953 și până în prezent și despre relaţia specială a Regelui Charles al III-lea cu România, inclusiv în contextul legăturilor sale de rudenie cu Familia Regală a României.

Regele Charles al III-lea consideră Transilvania a doua sa casă și deține o proprietate la Viscri, având legături de rudenie și cu Casa Regală a României. Cum vedeți, în acest context, viitorul relației Regelui Charles al III-lea cu România?

E o bucurie să știu că Regele Charles al III-lea are o relație atât de strânsă și frumoasă cu România, o țară cu locuri de neuitat și o istorie bogată. E o legătură strânsă, având în vedere și relația sa de rudenie cu fostul Rege Mihai I al României. Regele Charles al III-lea este un admirator și susținător al României. Cred și sper că Regele Charles al III-lea va consolida relațiile excelente dintre Marea Britanie și România.

În 1953, pe când aveați șase ani, ați participat la încoronarea Reginei Elisabeta a II-a la Catedrala Westminster. Care sunt cele mai speciale amintiri pe care le aveți din acea zi istorică?

Am mers la Westminster cu bunicii mei și cu o verișoară, mama nu a putut veni, deoarece era gravidă. Aveam locuri bune, mai în față, însă deoarece eram mic, nu prea puteam vedea bine ceremonia. Așa că bunicii mi-au spus că pot sta în picioare și astfel am putut vedea momentul-cheie, când coroana a fost pusă pe capul Reginei Elisabeta a II-a. A fost cumva un moment suprem pentru mine în acel an. Îmi aduc aminte că la ceremonia încoronării eram îmbrăcat cu pantaloni roșii, cămașă crem și papion. Păstrez și acum printre alte amintiri deosebite permisul de acces la încoronarea Reginei, permis semnat chiar de către decanul Catedralei Westminster.

Cât de mult s-a schimbat Marea Britanie între încoronarea Reginei Elisabeta a II-a și încoronarea Regelui Charles al III-lea?

Au fost schimbări uriașe. În 1953, Marea Britanie era o țară mult mai coezivă și cu mai mult respect ca societate. Acum 70 de ani, era cumva o societate unidimensională. Acum, societatea e multiculturală, multirasială, multireligioasă. În multe privințe, în Marea Britanie este acum o societate mult mai divizată, dar și mai dinamică și vibrantă în același timp. Bineînțeles, sunt plusuri și minusuri legat de aceste schimbări. Iar diversitatea este un lucru foarte bun.

„Regele Charles al III-lea trebuie să evite scandalurile în Familia Regală”

Din 1953, Casa Regală de Windsor s-a schimbat dintr-o monarhie cumva magică într-o monarhie în serviciul public. Cât de mult a schimbat acest aspect rolul și imaginea monarhiei britanice?

Cred că dificultatea reală cu care se confruntă monarhia britanică este următoarea: în 1953 aveam o regină foarte tânără și atractivă care venea dintr-o familie foarte fericită, dintr-un mediu fericit. Părinții săi erau foarte respectați, erau cumva o familie ideală. Și Regina Elisabeta a II-a avea un soț foarte chipeș, Prințul Philip, și o căsnicie foarte solidă. Întreaga imagine a familiei regale era ideală. În timp ce acum, din păcate, Regele Charles al III-lea are moștenirea unei căsnicii eșuate. Unii oameni cred că el este de vină pentru despărțirea de Lady Diana. Sunt, de asemenea, disensiunile cu Prințul Harry acum. Cred că pentru monarhia britanică problema este că nu se mai poate afișa ca o familie ideală, așa cum era în 1953. Însă nu cred că această problemă este ireparabilă. În opinia mea, William și Kate par o familie foarte stabilă. Nu cred că viitorul monarhiei britanice este amenințat.

Cum credeți că se va descurca Regele Charles al III-lea în a păstra monarhia în serviciul public?

Din anumite privințe, Regele Charles al III-lea trebuie să își îndeplinească îndatoririle ceremoniale principale, cum ar fi aparițiile la anumite evenimente publice sau la deschiderea sesiunilor parlamentare și așa mai departe. Trebuie să își îndeplinească aceste îndatoriri într-o manieră demnă, însă în același timp și cu un simț al umorului. Și cred că Regele este pregătit foarte bine pentru a face față acestor îndatoriri. Cred că Regele Charles al III-lea trebuie, de asemenea, să evite scandalurile în rândul Familiei Regale. Iar dacă ar putea să elimine disensiunile cu Harry și Meghan ar fi foarte bine. Cred că e foarte bine să se păstreze monarhia ereditară a Casei de Windsor. În opinia mea, ar fi mult mai rău dacă Marea Britanie ar avea un președinte ales.

Va reuși Regele Charles al III-lea să evite vreo viitoare scindare a Marii Britanii?

Mi-ați pus o întrebare foarte, foarte bună. Viitorul Scoției e foarte important. Nu cred că Regele Charles al III-lea poate face prea multe pentru a păstra unitatea Marii Britanii, nu are pârghiile necesare. Nu cred că naționalismul scoțian va fi schimbat într-un fel sau altul în funcție de ce face Regele. Naționaliștii scoțieni nu sunt republicani și la ora actuală au dificultăți, inclusiv implicări în scandaluri financiare. Pentru moment, este imposibil de prezis ce se va întâmpla în viitor legat de unitatea Marii Britanii. Iar un referendum privind viitorul Scoției pare improbabil în perioada următoare. Însă cine poate ști ce se va întâmpla peste cinci sau zece ani?