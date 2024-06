Europarlamentarii primesc bani de la PE și după ce n-au mai fost aleși. Cât câștigă aleșii și ce alte beneficii au cei în funcție

României îi sunt alocate 33 de locuri de europarlamentari, însă vor fi plătiți și eurodeputații români care la alegerile din 9 iunie nu au mai întrunit numărul de voturi necesar pentru preluarea unui nou mandat în PE.

Printre foștii europarlamentari care nu au mai întrunit voturile necesare unui nou mandat sau nu au mai candidat pentru o funcție în Parlamentul European se numără cei ai REPER - Dacian Cioloş, Alin Mituță, Dragoș Pîslaru, Dragoș Tudorache și Ramona Strugariu, ai PNL - Cristian Buşoi, Marian Jean Marinescu și Vlad Nistor, ai PSD - Rovana Plumb și Carmen Avram, ai USR - Vlad Botoș, ai Pro România - Corina Crețu, ai AUR - Tudor Ciuhodaru și ai PMP - Traian Băsescu.

Potrivit datelor oficiale ale Parlamentului European, la sfârșitul mandatului lor, eurodeputații au dreptul la „o indemnizație tranzitorie, echivalentă cu o lună de salariu per an de mandat, pentru o perioadă de cel mult doi ani”. Dacă un fost deputat ocupă o nouă funcție în altă parte, noul salariu se deduce din indemnizația tranzitorie. Dacă deputatul are dreptul simultan la o pensie pentru limită de vârstă și la o pensie de invaliditate, nu le poate primi pe amândouă; este obligat să aleagă doar una dintre ele, precizează PE.

Salariul lunar al unui deputat este de 10.075,18 EUR brut și de 7,853.89 EUR net, după deducerea impozitelor UE și a contribuțiilor la asigurările sociale (cifre la 1 iulie 2023). Fondurile provin din bugetul Parlamentului.

Pe lângă salariul lor, eurodeputații, la fel ca deputații din parlamentele naționale, au dreptul la indemnizații care acoperă cheltuielile efectuate în exercitarea funcțiilor lor parlamentare, adesea departe de casă. Toate cifrele de mai jos sunt cele în vigoare de la 1 iulie 2024.

Indemnizația pentru cheltuieli generale

Indemnizația pentru cheltuieli generale (4950 EUR pe lună), sau ICG, este o sumă forfetară care le permite deputaților să acopere cheltuieli precum închirierea de birouri în statul membru în care au fost aleși, achiziționarea de hardware și software IT, materiale de birou, telefoane mobile/abonamente și abonamente la internet.

Pentru eurodeputați, este important să poată organiza activități în circumscripția lor, la nivel local, și nu numai la Bruxelles sau Strasbourg. Regulile și obiectivele ICG sunt prevăzute în Statutul deputaților, iar normele de punere în aplicare sunt stabilite de Birou.

Plata acestei sume forfetare este menită să garanteze independența mandatului și reprezintă forma de plată cea mai eficientă din punctul de vedere al costurilor.

Cea mai recentă revizuire a sa sporește transparența printr-o listă simplificată a tipurilor de costuri acoperite. Eurodeputații își pot publica cheltuielile online în mod transparent și accesibil.

Aceștia primesc jumătate din indemnizație dacă, fără o justificare adecvată, participă la mai puțin de jumătate din ședințele plenare dintr-un an parlamentar (septembrie – august)

Diurna

Diurna (350 EUR pe zi), cunoscută și sub denumirea de indemnizație de ședere, este o sumă forfetară care acoperă cazarea, masa și cheltuielile conexe în fiecare zi în care un eurodeputat se află la Parlamentul European în activitate oficială.

Eurodeputații trebuie să semneze un registru de prezență, dar există excepții pentru Președinte și liderii grupurilor parlamentare.

Eurodeputații primesc jumătate din diurnă dacă nu participă la mai mult de jumătate din voturile prin apel nominal din zilele în care au loc votări în plen, chiar dacă sunt prezenți și semnează registrul de prezență.

Pentru ședințele din afara UE, diurna se reduce la jumătate.

Cheltuielile de deplasare

Spre și de la Parlamentul European:

Parlamentul European acoperă cheltuielile de deplasare pentru a le permite eurodeputaților să participe la reuniunile sale, cum ar fi ședințele plenare, reuniunile comisiilor și ale grupurilor. Acestea au loc în principal la Bruxelles sau Strasbourg.

Eurodeputaților li se rambursează, pe baza facturilor, costul real al biletelor de călătorie pentru participarea la reuniuni.

Plafoanele sunt stabilite la cel mult tariful la clasa business (clasa „D” sau o clasă similară) cu avionul, prețul unui bilet de tren la clasa I sau 0,58 EUR/km pentru deplasările cu autoturismul (până la maximum 1 000 km). Eurodeputații își pot obține biletele și prin intermediul Parlamentului European.

În plus, există indemnizații fixe în funcție de distanța parcursă și de durata călătoriei pentru a acoperi diverse cheltuieli de deplasare (taxe de autostradă, taxe pentru excesul de bagaje, taxe de rezervare etc.).

Deplasări suplimentare:

În exercitarea atribuțiilor lor, eurodeputații pot fi nevoiți să se deplaseze atât în interiorul statului membru în care au fost aleși, cât și în afara acestuia.

Deplasări oficiale:

Pe durata exercitării mandatului lor, eurodeputații pot călători în afara locurilor de desfășurare a activității PE din diferite motive legate de reprezentarea PE: în principal, în cadrul misiunilor de informare ale comisiilor, al delegațiilor comisiilor sau al delegațiilor oficiale în țări terțe. Aceste deplasări sunt organizate în conformitate cu Regulamentul de procedură al PE și cu normele Biroului. Cheltuielile de deplasare sunt acoperite de bugetul comisiei sau al delegației care o organizează.

Deplasări individuale:

În plus, eurodeputații pot organiza deplasări în nume propriu pentru a îndeplini sarcini oficiale. Adesea, deputații trebuie să călătorească în statul membru în care au fost aleși sau în afara acestuia pentru a-și îndeplini sarcinile oficiale, dar și în alte scopuri (de exemplu, pentru a participa la o conferință sau pentru a efectua o vizită de lucru).

Pentru angajamentele eurodeputaților în statul membru în care au fost aleși, Parlamentul rambursează cheltuielile de deplasare doar în limita unei sume anuale maxime, stabilită pentru fiecare țară în parte.

Pentru angajamentele în străinătate – care nu țin de reuniunile oficiale ale Parlamentului – deputații pot solicita rambursarea cheltuielilor de deplasare, de cazare și aferente în alte țări în limita unei sume anuale maxime de 4 886 EUR.

Cheltuielile medicale

Deputații au dreptul la rambursarea a două treimi din cheltuielile lor medicale. În afară de proporția rambursării, normele și procedurile detaliate ale acestui sistem sunt similare celor care se aplică în cazul funcționarilor publici ai UE.

Alte drepturi

Eurodeputații pot utiliza vehicule oficiale pentru a participa la reuniuni sau evenimente de la Bruxelles sau Strasbourg.

Pensiile

Foștii deputați au dreptul la pensie la împlinirea vârstei de 63 ani, în conformitate cu articolul 14 din Statutul deputaților în Parlamentul European.

Pensia reprezintă 3,5 % din salariul lor pentru fiecare an complet în funcție și o doisprezecime din salariu pentru fiecare lună întreagă suplimentară, însă nu depășește 70 % în total. Costul său este suportat de bugetul UE.

În cazul noilor deputați, s-a renunțat, începând cu luna iulie 2009, la aplicarea regimului complementar de pensii, introdus pentru deputați în 1989 și aflat în curs de eliminare.