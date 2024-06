Alegeri europarlamentare 2024. Egalitate potențială între centru-dreapta și centru-stânga în Spania

Sondajele la ieșirea de la urne din Spania sugerează că Partidul Popular de centru-dreapta a câștigat alegerile din această țară cu o diferență foarte mică. Se așteaptă ca această formațiune să obțină între 21 și 23 de locuri în Parlament, în timp ce Partidul Socialist, aflat la guvernare, va obține între 20 și 22 de locuri.

Sondajele sugerează că delegația spaniolă va rămâne, prin urmare, cea mai mare din cadrul grupului S&D din Parlament.

Partidul Popular a încercat să transforme alegerile din această duminică într-un referendum asupra guvernului minoritar al premierului Pedro Sánchez. Rezultatul strâns subminează povestea conform căreia spaniolii s-au săturat de executivul de centru-stânga al țării.

Se estimează că partidul de extremă dreapta Vox va obține șase sau șapte locuri. Grupul independent al lui Alvise Pérez, personalitatea de extremă dreapta de pe internet, The Party is Over, pare să fi avut o supraperformanță și ar putea obține până la trei eurodeputați.

Sondajele atribuie 32,4% din voturi PP şi 30,2% PSOE, iar pe locul trei plasează extrema dreaptă, Vox, care cu 10,4% din voturi ar obţine între 6 şi 7 europarlamentari.

Platforma de stânga Sumar, cu 6,3% din voturi, ar câştiga 3 sau 4 mandate în Parlamentul European, iar Podemos, de stânga, cu 4,4% din voturi, ar câştiga 2 sau 3 reprezentanţi.

În spate, cu 4,3% din sufragii, ar fi Ahora Republicas, care reuneşte partidul proindependenţă catalan ERC, partidul basc EH Bildu şi partidul naţionalist BNG din Galicia şi care ar câştiga 2 sau 3 europarlamentari.

Ar urma apoi Se Acabo la Fiesta (Petrecerea s-a terminat), formaţiunea ultraradicalului şi negaţionistului Luis 'Alvise' Perez care ar obţine şi el între 2 sau 3 mandate.

Formaţiunea proindependenţă Junts a fostului lider catalan Carles Puigdemont ar obţine un mandat, cu 2,1% din voturi, iar blocul CEUS, care include Partidul Naţionalist Basc şi Coaliţia Canare, ar avea şi el un europarlamentar, cu 1,6% din voturi.

Rămâne în afara Parlamentului European formaţiunea liberală Ciudadanos, un partid care ar obţine 1% din voturi, un procent insuficient pentru a primi cel puţin un eurodeputat.

Prezenţa la vot în Spania cu două ore înainte de închiderea secţiilor a fost cea mai mare la un vot pentru Parlamentul European care nu a coincis cu alegerile locale şi regionale, 38,35%.